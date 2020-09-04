Huawei'den yeni tam kablosuz kulaklık geliyor: FreeBuds Pro

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Huawei, yeni tam kablosuz kulaklığının lansman tarihini açıkladı. FreeBuds Pro olarak adlandırılan model 10 Eylül'de Çin'de düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak.

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Yeni kablosuz kulaklık hakkında çok fazla detay yok. Ancak muhtemel özellikleri konusunda bazı bilgiler mevcut. FreeBuds Pro'nun "Mermaid" kod adı altında geliştirildiğini biliyoruz.

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Huawei FreeBuds Pro neler sunacak?

Şirketin yeni kablosuz kulaklığı vakumlu tasarım, aktif gürültü engelleme sistemi ve kablosuz şarj teknolojisi ile gelecek. Ayrıca şarj kutusu ile birlikte 20 saatlik kullanım süresi sunacağı belirtiliyor.

Huawei FreeBuds Pro'nun diğer özellikleri ve fiyatı henüz belli değil. Şirket çok yakında Watch GT2 Pro isimli yeni akıllı saatini de duyuracak. Cihazın basın görselleri, özellikleri ve fiyat etiketi kısa bir süre önce internete sızdırılmıştı.

https://www.gizmochina.com/2020/09/04/huawei-freebuds-pro-teased

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