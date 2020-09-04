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    Huawei'den yeni tam kablosuz kulaklık geliyor: FreeBuds Pro

    Çinli teknoloji devi Huawei çok yakında üst sınıf özellikler sunan yeni bir kablosuz kulaklık çıkaracak. FreeBuds Pro isimli modelin lansman tarihi resmi olarak açıklandı.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei'den yeni tam kablosuz kulaklık geliyor: FreeBuds Pro
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    Huawei, yeni tam kablosuz kulaklığının lansman tarihini açıkladı. FreeBuds Pro olarak adlandırılan model 10 Eylül'de Çin'de düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak.

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    Yeni kablosuz kulaklık hakkında çok fazla detay yok. Ancak muhtemel özellikleri konusunda bazı bilgiler mevcut. FreeBuds Pro'nun "Mermaid" kod adı altında geliştirildiğini biliyoruz.

    Huawei FreeBuds Pro neler sunacak?

    Şirketin yeni kablosuz kulaklığı vakumlu tasarım, aktif gürültü engelleme sistemi ve kablosuz şarj teknolojisi ile gelecek. Ayrıca şarj kutusu ile birlikte 20 saatlik kullanım süresi sunacağı belirtiliyor.

    Huawei FreeBuds Pro'nun diğer özellikleri ve fiyatı henüz belli değil. Şirket çok yakında Watch GT2 Pro isimli yeni akıllı saatini de duyuracak. Cihazın basın görselleri, özellikleri ve fiyat etiketi kısa bir süre önce internete sızdırılmıştı.



    https://www.gizmochina.com/2020/09/04/huawei-freebuds-pro-teased Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 6 gün
    Adamlar tasarım bürosuna para vermeyip arge maliyetini düşürüyorlar direk:)) bari adını değiştirseydiniz
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    BCRTVKCS (Kamil Cihan Sipahi) 1 hf.
    FreeBuds bu sefer bedava
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    viper17 (A ...) 1 hf.
    Adamlar fotokopi çekmeye yemin etmiş
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