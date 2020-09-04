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    Diğer Elektronik Cihazlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TCL yeni ekran teknolojisi NXTPAPER'ı IFA 2020'de tanıttı

    TCL e-mürekkepli cihazlar gibi uzun batarya ömrü ve standart mobil cihazlar gibi akıcı görüntü vaat eden yeni "kağıt benzeri" ekran teknolojisi NXTPAPER'ı IFA 2020'de tanıttı.
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    Diğer Elektronik Cihazlar
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    Zeynep Yolcu
    Haber Editörü
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    TCL yeni ekran teknolojisi NXTPAPER'ı IFA 2020'de tanıttı
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    Bütçe dostu televizyon ve akıllı telefonlarıyla adından söz ettiren Çinli üretici TCL, 5 Eylül'e kadar devam edecek olan IFA 2020'de en yeni ürünlerini sergileyen üreticiler arasındaydı. Bu ürünler arasında şirketin geliştirmiş olduğu yeni ekran teknolojisi NXTPAPER ile bu teknolojiye yer verecek olduğu iki yeni tablet bilgisayarı TCL 10 TABMAX ve TCL 10 TABMID bulunuyordu.

    Ayrıca Bkz. "vivo renk değiştirebilen bir telefon üzerinde çalışıyor: İşte ilk görüntüler"

    NXTPAPER teknolojisinden kısaca söz edecek olursak, kendisi titremeyi, mavi ışığı ve ışık çıkışını maksimum düzeyde azaltarak göz sağlığına minimum düzeyde zarar vermeyi amaçlayan yeni bir ekran türü. Kağıt benzeri olarak nitelendirilen ekran türlerinden bir tanesi olan NXTPAPER görüntüyü kağıt matlığında ve duruluğunda aktarabilmeyi sağlıyor. 

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    Üstelik e-mürekkepli cihazlar gibi siyah-beyaz değil çok renkli görüntü sunuyor. Bu teknoloji dijital mürekkepli cihazlar gibi çok uzun batarya ömrü ve standart mobil cihazlar gibi akıcı görüntü vaat ediyor.

    TCL yeni ekran teknolojisi NXTPAPER'ı IFA 2020'de tanıttı

    TCL geliştirme sürecinde Almanya'da bulunan bir laboratuvardan ürettikleri teknolojinin göz sağlığı dostu olduğuna dair sertifika aldıklarını, bununla birlikte göz sağlığı alanında 11 farklı patent edindiklerini açıkladı.

    NXTPAPER teknolojisi ilk etapta akıllı telefonlarda değil tablet bilgisayar, e-okuyucu gibi daha büyük ekranlı cihazlarda karşımıza çıkacak. 

    Şirket NXTPAPER'lı ekranların tipik LCD ekranlardan %36 oranında daha ince olacağını ve %65 oranında daha uzun pil ömrüne sahip olacağını açıkladı. 

    Yeni ekran teknolojisi, Full HD çözünürlüğü destekliyor ve diğer pek çok kağıt benzeri görüntü sunan cihazın aksine videoları, multimedyaları da sorunsuzca destekliyor. 

    Elektronik mürekkepli cihazların ekranları çok yavaş yenileniyor, bu yüzden de bu tarz cihazlarda videoları, animasyonları sorunsuzca izleyebilmek pek de mümkün değil. TCL'in NXTPAPER'ı iddia edildiği gibi yüksek kare hızında kesintisizce video seyretmeyi mümkün kılıyorsa bu hayli kayda değer bir gelişme olacak. 
     



    https://www.engadget.com/tcl-nxtpaper-display-e-ink-video-eye-protection-110057051.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    classf2re (Emre Mendelyev) 1 hf. en beğenilen
    Güzel bir gelişmeye benziyor. Ekranların da doğal görüntüye doğru gelişmeleri gerekiyordu. Umarım beklentileri karşılar.
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    interwap (Volkan ) 4 gün
    Neden emürekkep ile karşılaştırıyorlar? emürekkep görüntü değiştirmedikçe enerki harcamaz. Bunda öyle bir özellik yok.
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    Skywaterr (Sergen Atalmış) 6 gün
    Ya bu markanın tcl plex diye bir telefonunu aldım. Allah var piyasaya göre fiyatı ucuzdu. Ama telefonun yanında gelen kılıf 1 ay sonra pert olunca telefona kılıf bulamadım. Kaygan bir yapısı var düşmekten bir hal oldu. Yahu ne türkiyede ne çinde ne amerikada şu telefona hiç kimse kılıf yapmamış. Google'a yazın TCL Plex kılıf diye yok abi kılıf yok. İnsan bunu görür ve en azından kendisi yapıp sitesinde satışa sunar. Ama adamların umrunda değil. Zaten güncellemede vermediler. Demek ki neymiş bir marka çıktığında denek olmayacakmışız.
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    spencermila (Hasan Saltık) 6 gün Skywaterr
    hocam nerenizle bakıyorsunuz kılıflara

    https://www.trendyol.com/tum--urunler?q=tcl%20plex%20kılıf&qt=tcl%20plex%20kılıf&st=tcl%20plex%20kılıf&gads=true&tyutm_source=google&tyutm_medium=cpc&tyutm_campaign=x:home_catno:416_c:kiliflar_a:tcl-plex-kilif_gl_s_generic_&gclid=Cj0KCQjwy8f6BRC7ARIsAPIXOjjWOuz5nA8QPaMO_b_gp0XiYRm-2FP6iWXObdNZVXcRUAhqJ1f5jZMaAml5EALw_wcB
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    nebulabado 1 hf.
    Bu teknoloji tüm sektörü değiştirebilir.
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    kayamtky 1 hf.
    renkli e-kitap okuyucuların yolu yavaş yavaş aydınlanıyor.
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    Medullitus (Mert AYSOYSAL) 1 hf.
    LCD ile değil OLED ile karşılaştırın !!
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    agamli (alper ) 1 hf.
    Şeffaf lcd ekranın altına ışık kaynağı yerine ayna benzeri bir yansıtıcı koymuşlar gibi
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. agamli
    Bende öyle gördüm çok bir özelliği yok gibi.
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    classf2re (Emre Mendelyev) 1 hf. en beğenilen
    Güzel bir gelişmeye benziyor. Ekranların da doğal görüntüye doğru gelişmeleri gerekiyordu. Umarım beklentileri karşılar.
    Yanıtla +6
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