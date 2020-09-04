TCL yeni ekran teknolojisi NXTPAPER'ı IFA 2020'de tanıttı

Tam Boyutta Gör

Bütçe dostu televizyon ve akıllı telefonlarıyla adından söz ettiren Çinli üretici TCL, 5 Eylül'e kadar devam edecek olan IFA 2020'de en yeni ürünlerini sergileyen üreticiler arasındaydı. Bu ürünler arasında şirketin geliştirmiş olduğu yeni ekran teknolojisi NXTPAPER ile bu teknolojiye yer verecek olduğu iki yeni tablet bilgisayarı TCL 10 TABMAX ve TCL 10 TABMID bulunuyordu.

Ayrıca Bkz. "vivo renk değiştirebilen bir telefon üzerinde çalışıyor: İşte ilk görüntüler"

NXTPAPER teknolojisinden kısaca söz edecek olursak, kendisi titremeyi, mavi ışığı ve ışık çıkışını maksimum düzeyde azaltarak göz sağlığına minimum düzeyde zarar vermeyi amaçlayan yeni bir ekran türü. Kağıt benzeri olarak nitelendirilen ekran türlerinden bir tanesi olan NXTPAPER görüntüyü kağıt matlığında ve duruluğunda aktarabilmeyi sağlıyor.

İlginizi Çekebilir

Lenovo çift ekranlı dizüstü bilgisayarı ThinkBook Plus'ı piyasaya sürdü

Üstelik e-mürekkepli cihazlar gibi siyah-beyaz değil çok renkli görüntü sunuyor. Bu teknoloji dijital mürekkepli cihazlar gibi çok uzun batarya ömrü ve standart mobil cihazlar gibi akıcı görüntü vaat ediyor.

TCL geliştirme sürecinde Almanya'da bulunan bir laboratuvardan ürettikleri teknolojinin göz sağlığı dostu olduğuna dair sertifika aldıklarını, bununla birlikte göz sağlığı alanında 11 farklı patent edindiklerini açıkladı.

NXTPAPER teknolojisi ilk etapta akıllı telefonlarda değil tablet bilgisayar, e-okuyucu gibi daha büyük ekranlı cihazlarda karşımıza çıkacak.

Şirket NXTPAPER'lı ekranların tipik LCD ekranlardan %36 oranında daha ince olacağını ve %65 oranında daha uzun pil ömrüne sahip olacağını açıkladı.

Yeni ekran teknolojisi, Full HD çözünürlüğü destekliyor ve diğer pek çok kağıt benzeri görüntü sunan cihazın aksine videoları, multimedyaları da sorunsuzca destekliyor.

Elektronik mürekkepli cihazların ekranları çok yavaş yenileniyor, bu yüzden de bu tarz cihazlarda videoları, animasyonları sorunsuzca izleyebilmek pek de mümkün değil. TCL'in NXTPAPER'ı iddia edildiği gibi yüksek kare hızında kesintisizce video seyretmeyi mümkün kılıyorsa bu hayli kayda değer bir gelişme olacak.



https://www.engadget.com/tcl-nxtpaper-display-e-ink-video-eye-protection-110057051.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.