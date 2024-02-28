Huawei, elektrikli araç şarjında sınırları zorlamayı hedefliyor

Huawei, elektrikli araç şarj teknolojilerinde sınırları zorlayacak adımlar atmaya hazırlanıyor. Huawei yöneticileri, kısa süre önce Çin'de düzenlenen bir konferansta elektrikli araç şarjı konusundaki vizyon ve amaçlarını paylaştı.

Huawei'nin Dijital Enerji Başkanı Hou Jinlong, konferans sırasında, şarj hızlarının akaryakıt almak gibi kısa sürelere düşürülebilmesi için tüm elektrikli araçların yakında yüksek voltajlı şarja geçiş yapmaları gerektiğini dile getirdi.

Yöneticinin konuşmasında dikkat çeken detay, Huawei'nin şarj istasyon ağını genişletmek ve şarj hızlarını "1 saniye şarjla 1 kilometre" bandına çekecek şekilde artırmak istemesi oldu. Jinlong, bu sayede elektrikli araç şarj endüstrisinde devrim yaratabileceklerini ve kullanıcıların menzil kaygısını ortadan kaldırabileceklerini söyledi.

Tam Boyutta Gör Jinlong, önümüzdeki 10 yılda elektrikli araç sahipliğinde önemli bir artış olacağını, bunun da şarj talebinde artış yaratacağını belirtti. Huawei, bu talebi karşılamak için ultra hızlı şarj deneyimi sunmayı hedefliyor. Zira Jinlong, geçmişe bakıldığında yavaş şarj hızlarının ve sınırlı şarj altyapısının elektrikli araçların yaygın şekilde benimsenmesinin önüne geçtiğinin açıkça görüldüğünü söylüyor.

Ultra yüksek hızlı şarj istasyonlarının maliyeti bazı şarj istasyon ağı işletmecilerini düşündürse de Huawei, asıl odaklanılması gereken noktanın ilk yatırım maliyetinden ziyade kWsa başına maliyet olması gerektiğini vurguluyor. Çinli şirket, pil güvenliği teknolojisine yatırım yaparak ve şarj sürecini optimize ederek elektrikli araç sahiplerine güvenli ve verimli bir şarj deneyimi sunmak için çalışıyor.

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Huawei yakın zamanda yüksek hızlı şarj ihtiyacını karşılamak için sıvı soğutmalı ultra hızlı şarj istasyonunu tanıttı. Maksimum 600 kW çıkış gücü ve maksimum 600A akıma sahip bu şarj istasyonu, saniyede yaklaşık bir kilometrelik şarj hızına ulaşabiliyor. Şarj istasyonu, aralarında Nio, Tesla, Xpeng ve Li Auto gibi markaların popüler modellerinin yanı sıra ticari araçlar ve kargo kamyonları da bulunan çok çeşitli elektrikli araçları destekliyor.

Şirket, "Çin'deki 340'tan fazla şehirde ve büyük otoyollarda 100.000'den fazla sıvı soğutmalı istasyonun kurulmasında liderliği üstlenmeyi" planlıyor.

Şarj ağlarından gelen elektriğe olan talep artmaya devam ettikçe elektrik şebekesi önemli zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Ancak Huawei, yenilenebilir enerji üretimini, enerji depolamayı ve şarj altyapısını entegre etmeyi uygulanabilir bir çözüm olarak görüyor. Bu entegrasyon, çift yönlü enerji akışını mümkün kılacak ve araç sahiplerinin arabalarını şarj etmelerine ve fazla enerjiyi şebekeye geri satmalarına olanak tanıyacak.

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Huawei, elektrikli araç şarjında sınırları zorlamayı hedefliyor