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    Huawei, elektrikli araç şarjında sınırları zorlamayı hedefliyor

    Çinli teknoloji devi, akaryakıt dolumu gibi bir deneyim sunabilmek için yakında tüm elektrikli araçların ultra yüksek voltajlı şarj desteğine sahip olmaları gerektiğini savunuyor.

    Huawei, elektrikli araç şarj teknolojilerinde sınırları zorlayacak adımlar atmaya hazırlanıyor. Huawei yöneticileri, kısa süre önce Çin'de düzenlenen bir konferansta elektrikli araç şarjı konusundaki vizyon ve amaçlarını paylaştı.

    Huawei'nin Dijital Enerji Başkanı Hou Jinlong, konferans sırasında, şarj hızlarının akaryakıt almak gibi kısa sürelere düşürülebilmesi için tüm elektrikli araçların yakında yüksek voltajlı şarja geçiş yapmaları gerektiğini dile getirdi.

    Yöneticinin konuşmasında dikkat çeken detay, Huawei'nin şarj istasyon ağını genişletmek ve şarj hızlarını "1 saniye şarjla 1 kilometre" bandına çekecek şekilde artırmak istemesi oldu. Jinlong, bu sayede elektrikli araç şarj endüstrisinde devrim yaratabileceklerini ve kullanıcıların menzil kaygısını ortadan kaldırabileceklerini söyledi.

    Huawei, elektrikli araç şarjında sınırları zorlamayı hedefliyor Tam Boyutta Gör
    Jinlong, önümüzdeki 10 yılda elektrikli araç sahipliğinde önemli bir artış olacağını, bunun da şarj talebinde artış yaratacağını belirtti. Huawei, bu talebi karşılamak için ultra hızlı şarj deneyimi sunmayı hedefliyor. Zira Jinlong, geçmişe bakıldığında yavaş şarj hızlarının ve sınırlı şarj altyapısının elektrikli araçların yaygın şekilde benimsenmesinin önüne geçtiğinin açıkça görüldüğünü söylüyor.

    Ultra yüksek hızlı şarj istasyonlarının maliyeti bazı şarj istasyon ağı işletmecilerini düşündürse de Huawei, asıl odaklanılması gereken noktanın ilk yatırım maliyetinden ziyade kWsa başına maliyet olması gerektiğini vurguluyor. Çinli şirket, pil güvenliği teknolojisine yatırım yaparak ve şarj sürecini optimize ederek elektrikli araç sahiplerine güvenli ve verimli bir şarj deneyimi sunmak için çalışıyor.

    Huawei yakın zamanda yüksek hızlı şarj ihtiyacını karşılamak için sıvı soğutmalı ultra hızlı şarj istasyonunu tanıttı. Maksimum 600 kW çıkış gücü ve maksimum 600A akıma sahip bu şarj istasyonu, saniyede yaklaşık bir kilometrelik şarj hızına ulaşabiliyor. Şarj istasyonu, aralarında Nio, Tesla, Xpeng ve Li Auto gibi markaların popüler modellerinin yanı sıra ticari araçlar ve kargo kamyonları da bulunan çok çeşitli elektrikli araçları destekliyor.

    Şirket, "Çin'deki 340'tan fazla şehirde ve büyük otoyollarda 100.000'den fazla sıvı soğutmalı istasyonun kurulmasında liderliği üstlenmeyi" planlıyor.

    Şarj ağlarından gelen elektriğe olan talep artmaya devam ettikçe elektrik şebekesi önemli zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Ancak Huawei, yenilenebilir enerji üretimini, enerji depolamayı ve şarj altyapısını entegre etmeyi uygulanabilir bir çözüm olarak görüyor. Bu entegrasyon, çift yönlü enerji akışını mümkün kılacak ve araç sahiplerinin arabalarını şarj etmelerine ve fazla enerjiyi şebekeye geri satmalarına olanak tanıyacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 6 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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