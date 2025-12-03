Huawei nova 14 Pro: Rakiplerine "Batarya ve Depolama" dersi veren orta-üst segment oyuncusu

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında "orta segment" ile "amiral gemisi" arasındaki çizgi iyice bulanıklaştı. Ancak kullanıcıların en büyük kanayan yarası hala aynı: Batarya performansı. Huawei nova 14 Pro, kağıt üzerinde "orta-üst" segmentte dursa da sunduğu 5100 mAh batarya, 100W şarj hızı ve 512 GB standart depolama ile 2025 model S25 ve S25 FE modellerine çok net bir mesaj veriyor: "Prize bağımlı yaşamayın."

Bu incelemede nova 14 Pro'nun kamera yeteneklerine, ekranına ve tasarımına değineceğiz ama önce asıl konumuzdan yani o meşhur "ekran süresi" mevzusundan başlayalım.

Tam Boyutta Gör

Batarya Deneyimi: Powerbank'i Evde Bırakma Özgürlüğü

İnternette en çok tartışılan konu bellidir: "Ekran süresi ne kadar?" Rakiplerin hala 4000-4500 mAh bandında gezindiği, 25W-45W şarj hızlarına "hızlı" dediği bir dönemde Huawei, nova 14 Pro’ya 5100 mAh kapasiteli bir batarya yerleştirmiş.

Test sürecinde bataryanın sınırlarını görmek için cihazı cihazı epey yoğun bir şekilde kullandım. Sabah %100 ile evden çıktım; gün boyu 120Hz adaptif yenileme hızı açık, Bluetooth kulaklık sürekli bağlı, yoğun WhatsApp trafiği, arka planda Spotify ve akşam iş çıkışı toplu taşımada yaklaşık 1 saatlik PUBG Mobile / YouTube seansı... Normalde bu şekilde kullanımın ardından eve döndüğümde çoğu cihazın "Pil Zayıf. Güç tasarrufu açılsın mı?" uyarılarıyla darladığı %15-20 seviyelerinde olurum. nova 14 Pro ile eve girdiğimde batarya göstergesi hala %35-40 seviyelerindeydi. EMUI 15’in arka plan optimizasyonu ve 5100 mAh kapasite birleşince, "günü çıkarmak" terimi yerini "ikinci günü zorlamak" terimine bırakıyor.

Şimdi muadilleri ile kıyaslamak gerekirse özellikle Samsung S25’in 4000 mAh bataryası, yoğun kullanımda gün içinde mutlaka takviye şarj isteyecektir. Nova 14 Pro ise bu alanda rakibine 1100 mAh gibi devasa bir fark atıyor. Sadece kapasite de değil; 100W SuperCharge Turbo desteği sayesinde sabah uyanıp telefonu şarja takmanız, siz duş alıp giyinene kadar cihazın %100’e ulaşması için yeterli. 2025 yılında hala 1 saatin üzerinde şarj süresi beklemek istemiyorsanız, adres belli.

Tam Boyutta Gör

Depolama ve RAM: "Cimri" Değil, "Pro" Donanım

İnternette "8GB RAM artık yetmiyor" konularını sıkça görüyoruz. Haklılar da. Uygulamalar şişti, oyunlar devasa boyutlara ulaştı. Burada da sert bir kıyaslama yapalım: S25 FE ve S25 modelleri 8 GB RAM ve 256 GB depolama ile gelirken, Huawei nova 14 Pro standart olarak 12 GB RAM ve 512 GB Depolama ile kutudan çıkıyor.

Huawei Nova 14 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 6 ay önce eklendi

4K video mu çekiyorsunuz? Genshin Impact, CoD Mobile, PUBG gibi oyunların hepsini yüklü mü tutuyorsunuz? Yıllardır biriken fotoğraf arşivinizi silmeye kıyamıyor musunuz? Huawei nova 14 Pro’daki 512 GB depolama, sizi "Hafıza dolu" uyarısından ve bulut aboneliklerine para ödemekten kurtaran en büyük nimet. Rakipte bu kapasiteyi almak için ekstra para ödemeniz gerekirken, burada standart sunulması büyük bir F/P avantajı.

Kamera: Dijital Kırpma Yok, Gerçek Optik Zoom Var

Tam Boyutta Gör Teknoloji takipçileri "megapiksel" savaşlarının bittiğini, artık sensör boyutu ve optik yeteneklerin konuştuğunu iyi bilir. nova 14 Pro, Ultra Chroma teknolojisiyle "doğal ve gerçekçi renkler" sunuyor, bu zaten Huawei’nin imzası. Ama asıl teknik fark telefoto lenste.

Telefonun 50 MP çözünürlüğünde ana arka kamerası, Ayarlanabilir Diyafram teknolojisi ile fark yaratıyor. Diyafram açıklığını f/1.4 – f/4.0 arasında fiziksel olarak değiştirerek ortamın ışık şiddetine göre en ideal çekimi yapıyor. OIS desteği ve 4K video kayıt yeteneği bulunuyor.

nova 14 Pro 12 MP çözünürlüğünde, 3x Optik Zoom yapan (69mm odak uzaklığı) bir sensöre sahip. Bu ne demek? Portre çekerken arka planı yapay yazılımla değil, optik derinlikle flulaştırıyorsunuz. Uzaktaki bir detayı çekerken çamurlaşma olmuyor.

Ayrıca 8 MP Ultra Geniş Açı kamerasındaki Otomatik Odaklama (AF) desteği, bu lensi aynı zamanda bir "Makro" kamerasına dönüştürüyor. Rakiplerin çoğunda ultra geniş açı lensler sabit odaklıdır, yani yakını netleyemezler.

Öte yandan Samsung S25 ve S25 FE gibi rakipleri, telefoto kameralarında 8 MP veya 10 MP çözünürlük sunup, düşük ışıkta veya yüksek zoom değerlerinde dijital crop (kırpma) ile kalite kaybı yaşatabiliyor.

Tam Boyutta Gör

50 MP ana ön kamera ve 0,8x / 5x arası zoom yeteneği, özellikle video içerik üretenler için rakipsiz. S25 ailesindeki 12 MP ön kameralar bu detay seviyesinin yanına yaklaşamıyor.

Ekran: 1080p Devri Kapandı

Telefonu gördüğünüzde ilk dikkatinizi çeken, Huawei’nin "Kristal Doku Tasarımı" (Ice Crystal Texture) oluyor. Telefona premium bir hava katan bu doku ışığa göre değişirken, parmak izi tutmama konusunda oldukça başarılı. Kamera modülündeki "Yeni Yıldız Yörüngesi" (All New Star Orbit Ring) tasarımı ise oldukça şık gözüküyor.

Tam Boyutta Gör

Ekran tarafında da teknik bir üstünlük söz konusu. S25 ve S25 FE modelleri standart 1080p+ (1080 x 2340) çözünürlükte kalırken, nova 14 Pro 1224 x 2776 piksel çözünürlük sunuyor. Kâğıt üstünde küçük bir fark gibi görünebilir ama 6.78 inçlik bir panelde metinlerin keskinliği, oyunlardaki grafik detayları ve videolardaki netlik, bu çözünürlük farkıyla birleşince "amiral gemisi" hissiyatını güçlendiriyor. 1-120Hz LTPO panel zaten akıcılık konusunda rüştünü ispatlamış durumda.

Nova 14 Pro’nun avantajlarından birisi de EMUI 15 ile gelen yapay zekâ özellikleri. Günlük hayatın kolaylaştıran özelliklerle donatılmış telefonun Geliştirilmiş Yapay Zekâ ile En İyi İfade (AI Best Expression) özelliği, grup fotoğraflarındaki "kötü poz veren arkadaş" sorununu seri çekimlerden en iyi kareyi seçerek çözüyor. Elleriniz telefona dokunmak için müsait değilken ekranla iletişime geçmeniz için geliştirilen Yapay Zekâ Hareket Kontrolü (AI Gesture Control) ise harika bir çözüm sunuyor.

Google Servisleri ve GBox: "Native" Deneyim

"Tamam batarya iyi, donanım iyi ama Google yok, ne yapacağız?" dediğinizi duyar gibiyim. Arkadaşlar, o köprünün altından çok sular aktı. GBox artık bir "emülatör" gibi değil, sistemin bir parçası gibi çalışıyor.

AppGallery'den GBox'ı indiriyorsunuz. İçindeki Play Store'a kendi Google hesabınızla giriyorsunuz. YouTube, Maps, Drive, Google Fotoğraflar... Ne istiyorsanız indirip ana ekrana kısayol atıyorsunuz.

Bildirimler anlık geliyor, uygulamalar stabil çalışıyor. "Huawei alırsam banka uygulamam çalışmaz mı, YouTube açılmaz mı?" endişesi 2025 yılında artık yersiz.

Sonuç: Telefonu Yoğun Kullananların Yeni Tercihi

Tam Boyutta Gör Toparlamak gerekirse; Huawei nova 14 Pro, "marka logosuna" değil, "teknik özelliklere ve deneyime" para veren bilinçli kullanıcı için tasarlanmış. Tasarımı, yapay zeka yetenekleri ve özellikle selfie kamerasının üst seviye performansı ile öne çıkan telefonun bir de bataryası bu denli güçlü olunca; nova 14 Pro'yu tercih etmek, kağıt üstündeki verilerle de saha deneyimiyle de çok daha mantıklı bir "Fiyat/Performans" kararı olacaktır.

*Bu içerikte sponsorlu iş birliği bulunmaktadır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: