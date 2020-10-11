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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei Mate 40 serisi için tarih belli oldu

    Merakla beklenen Huawei Mate 40 serisinin tanıtım tarihi belli oldu. İşte Huawei Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro+ modellerinin duyurulacağı o tarih:
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    Cep Telefonları
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Huawei Mate 40 serisi için tarih belli oldu
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    Çinli teknoloji devi Huawei, önceki yıllara kıyasla birkaç haftalık gecikmenin ardından nihayet Mate 40 serisinin lansman tarihini açıkladı. Buna göre Huawei Mate 40 ailesi, 22 Ekim'de düzenlenecek olan sanal etkinlikte tanıtılacak.

    Ayrıca Bkz. "Huawei P Smart 2021 satışta! İşte Türkiye fiyatı"

    Dört Mate 40 modeli duyurulacak

    Huawei'nin "daha ileriye sıçrayalım" mottosuna yer verdiği etkinlikte, 4 farklı Mate 40 modeli lanse edeceği düşünülüyor. Bu modellerin

    • Huawei Mate 40
    • Huawei Mate 40 Pro
    • Huawei Mate 40 Pro+
    • PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 40 RS

    olacağı tahmin edilirken, 4 telefonun da 5 nm üretim geometrisiyle üretilen Kirin 9000 yonga setinden güç alacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bununla birlikte daha önceki sızıntılar, telefonların delikli ve kavisli ekranıyla önden P40 Pro'ya, arkadan ise yuvarlak kamera tasarımıyla Mate 30 Pro'ya benzeyeceğini ortaya koymuştu.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    57 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    por favor (ssena arıkuşu) 1 hf.
    Gezegenin zamanımızın en iyi kameralı akıllı telefonu geliyor.
    Yanıtla +1
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    Thingol 1 hf.
    En kaliteli Android telefon üreten marka, ancak Google kısıtlamaları devam ettiği sürece kullanılmaz kusura bakmasınlar. Ben o kadar para verip YouTube yükleyeceğim diye kırk takla atamam.
    Yanıtla
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    alpino (alpay avcı) 1 hf. (düzenlendi)
    yazık oldu huawei'ye kral cihazlar çıkartıyor
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    aycibin (Yalım Dilmen) 1 hf.
    "daha ileriye sıçrayalım"

    hiç güleceğim yoktu.daha ileri nereye zıplıyorsun huawei? dönüp dolaşıp sadace kendi ülkende satacaksın,o kadar.p30'dan sonra huawei dünyada telefon satmadıki.
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    zero fear 1 hf.
    HiSilicon markasının ilk 5 nm ve en gelişmiş son yonga setini taşıması açısından önemli bir cihaz. Daha da üst düzey kirin işlemci gelmez.
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    Markus Schulz 1 hf.
    cart pılas zurt pılas, bıkmadılar mı ya? :D
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