Huawei Mate 40 serisi için tarih belli oldu

Çinli teknoloji devi Huawei, önceki yıllara kıyasla birkaç haftalık gecikmenin ardından nihayet Mate 40 serisinin lansman tarihini açıkladı. Buna göre Huawei Mate 40 ailesi, 22 Ekim'de düzenlenecek olan sanal etkinlikte tanıtılacak.
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Dört Mate 40 modeli duyurulacak
Huawei'nin "daha ileriye sıçrayalım" mottosuna yer verdiği etkinlikte, 4 farklı Mate 40 modeli lanse edeceği düşünülüyor. Bu modellerin
- Huawei Mate 40
- Huawei Mate 40 Pro
- Huawei Mate 40 Pro+
- PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 40 RS
olacağı tahmin edilirken, 4 telefonun da 5 nm üretim geometrisiyle üretilen Kirin 9000 yonga setinden güç alacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bununla birlikte daha önceki sızıntılar, telefonların delikli ve kavisli ekranıyla önden P40 Pro'ya, arkadan ise yuvarlak kamera tasarımıyla Mate 30 Pro'ya benzeyeceğini ortaya koymuştu.
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
hiç güleceğim yoktu.daha ileri nereye zıplıyorsun huawei? dönüp dolaşıp sadace kendi ülkende satacaksın,o kadar.p30'dan sonra huawei dünyada telefon satmadıki.