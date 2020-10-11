Huawei Mate 40 serisi için tarih belli oldu

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Çinli teknoloji devi Huawei, önceki yıllara kıyasla birkaç haftalık gecikmenin ardından nihayet Mate 40 serisinin lansman tarihini açıkladı. Buna göre Huawei Mate 40 ailesi, 22 Ekim'de düzenlenecek olan sanal etkinlikte tanıtılacak.

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Dört Mate 40 modeli duyurulacak

Huawei'nin "daha ileriye sıçrayalım" mottosuna yer verdiği etkinlikte, 4 farklı Mate 40 modeli lanse edeceği düşünülüyor. Bu modellerin

Huawei Mate 40

Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate 40 Pro+

PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 40 RS

olacağı tahmin edilirken, 4 telefonun da 5 nm üretim geometrisiyle üretilen Kirin 9000 yonga setinden güç alacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bununla birlikte daha önceki sızıntılar, telefonların delikli ve kavisli ekranıyla önden P40 Pro'ya, arkadan ise yuvarlak kamera tasarımıyla Mate 30 Pro'ya benzeyeceğini ortaya koymuştu.

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