Huawei P Smart 2021 satışta! İşte Türkiye fiyatı

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Huawei'nin geçtiğimiz haftalarda duyurduğu yeni orta seviye akıllı telefon modeli P Smart 2021, Türkiye'de satışa sunuldu. Teknik özellikleri aşağıdaki gibi olan Huawei P Smart 2021; siyah, yeşil ve altın renk opsiyonlarıyla satın alınabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Android cihazlar artık çevreden duyulan şüpheli sesleri kullanıcılara bildiriyor"

Huawei P Smart 2021 özellikleri

Ekran: 6.67 inç delikli IPS LCD panel, 2400 x 1080 piksel (Full HD+) çözünürlük

6.67 inç delikli IPS LCD panel, 2400 x 1080 piksel (Full HD+) çözünürlük Boyut ve ağırlık: 165,65 x 76,88 x 9,26 mm ~ 206 g

165,65 x 76,88 x 9,26 mm ~ 206 g İşlemci: Kirin 710A (14 nm, 4x 2.0GHz Cortex-A73 + 4x 1.7GHz Cortex-A53)

Kirin 710A (14 nm, 4x 2.0GHz Cortex-A73 + 4x 1.7GHz Cortex-A53) RAM: 4 GB

4 GB Depolama kapasitesi: 128 GB + 512 GB'a kadar microSD kart desteği

128 GB + 512 GB'a kadar microSD kart desteği Arka kamera: Geniş açı 48 MP (f/1.8) + Ultra geniş açı 8 MP (f/2.4) + Makro 2 MP (f/2.4) + Derinlik 2 MP (f/2.4)

Geniş açı 48 MP (f/1.8) + Ultra geniş açı 8 MP (f/2.4) + Makro 2 MP (f/2.4) + Derinlik 2 MP (f/2.4) Ön kamera: 8 MP (f/2.0)

8 MP (f/2.0) Batarya: 5000 mAh (22.5W hızlı şarj desteği)

5000 mAh (22.5W hızlı şarj desteği) İşletim sistemi: Android 10 ~ EMUI 10.1

Android 10 ~ EMUI 10.1 Bağlantı seçenekleri: USB-C, 3.5mm jack girişi, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 b/g/n, 4G LTE

USB-C, 3.5mm jack girişi, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 b/g/n, 4G LTE Biyometrik güvenlik: Parmak izi tarayıcı (yan tarafta güç tuşuna entegre)

Parmak izi tarayıcı (yan tarafta güç tuşuna entegre) Renk seçenekleri: Siyah, yeşil, altın

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Huawei P Smart 2021 Türkiye fiyatı

Huawei'nin diğer akıllı telefonlarında olduğu gibi Google servisleri yerine Huawei Mobil Servisleri ile gelen P Smart 2021, 3499 TL fiyat etiketi taşıyor. Telefonun yurt dışı fiyatı ise 229 euro.

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