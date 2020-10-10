Huawei P Smart 2021 satışta! İşte Türkiye fiyatı

Huawei'nin geçtiğimiz haftalarda duyurduğu yeni orta seviye akıllı telefon modeli P Smart 2021, Türkiye'de satışa sunuldu. Teknik özellikleri aşağıdaki gibi olan Huawei P Smart 2021; siyah, yeşil ve altın renk opsiyonlarıyla satın alınabiliyor.
Ayrıca Bkz. "Android cihazlar artık çevreden duyulan şüpheli sesleri kullanıcılara bildiriyor"
Huawei P Smart 2021 özellikleri
- Ekran: 6.67 inç delikli IPS LCD panel, 2400 x 1080 piksel (Full HD+) çözünürlük
- Boyut ve ağırlık: 165,65 x 76,88 x 9,26 mm ~ 206 g
- İşlemci: Kirin 710A (14 nm, 4x 2.0GHz Cortex-A73 + 4x 1.7GHz Cortex-A53)
- RAM: 4 GB
- Depolama kapasitesi: 128 GB + 512 GB'a kadar microSD kart desteği
- Arka kamera: Geniş açı 48 MP (f/1.8) + Ultra geniş açı 8 MP (f/2.4) + Makro 2 MP (f/2.4) + Derinlik 2 MP (f/2.4)
- Ön kamera: 8 MP (f/2.0)
- Batarya: 5000 mAh (22.5W hızlı şarj desteği)
- İşletim sistemi: Android 10 ~ EMUI 10.1
- Bağlantı seçenekleri: USB-C, 3.5mm jack girişi, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 b/g/n, 4G LTE
- Biyometrik güvenlik: Parmak izi tarayıcı (yan tarafta güç tuşuna entegre)
- Renk seçenekleri: Siyah, yeşil, altın
Huawei P Smart 2021 Türkiye fiyatı
Huawei'nin diğer akıllı telefonlarında olduğu gibi Google servisleri yerine Huawei Mobil Servisleri ile gelen P Smart 2021, 3499 TL fiyat etiketi taşıyor. Telefonun yurt dışı fiyatı ise 229 euro.
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
ben iphone 6 kullanıyorum ama artık yolun sonu.
hep ingiltere, amerıkadan gelmişti cihazlarım artık o da bitti.
3000- 3500 bandında bir cihaz alıp devam edicem, fiyatlar mantık snırılarını aştı malesef.
Bu iş zıvanadan çıktı...
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