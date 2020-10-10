Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei P Smart 2021 satışta! İşte Türkiye fiyatı

    Huawei'nin yeni orta seviye akıllı telefon modeli P Smart 2021, Türkiye topraklarında. İşte Huawei P Smart 2021 özellikleri ve Türkiye fiyatı:
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    12,6b
    1
    42
    Cep Telefonları
    Abone ol
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Huawei P Smart 2021 satışta! İşte Türkiye fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Huawei'nin geçtiğimiz haftalarda duyurduğu yeni orta seviye akıllı telefon modeli P Smart 2021, Türkiye'de satışa sunuldu. Teknik özellikleri aşağıdaki gibi olan Huawei P Smart 2021; siyah, yeşil ve altın renk opsiyonlarıyla satın alınabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Android cihazlar artık çevreden duyulan şüpheli sesleri kullanıcılara bildiriyor"

    Huawei P Smart 2021 özellikleri

    • Ekran: 6.67 inç delikli IPS LCD panel, 2400 x 1080 piksel (Full HD+) çözünürlük
    • Boyut ve ağırlık: 165,65 x 76,88 x 9,26 mm ~ 206 g
    • İşlemci: Kirin 710A (14 nm, 4x 2.0GHz Cortex-A73 + 4x 1.7GHz Cortex-A53)
    • RAM: 4 GB
    • Depolama kapasitesi: 128 GB + 512 GB'a kadar microSD kart desteği
    • Arka kamera: Geniş açı 48 MP (f/1.8) + Ultra geniş açı 8 MP (f/2.4) + Makro 2 MP (f/2.4) + Derinlik 2 MP (f/2.4)
    • Ön kamera: 8 MP (f/2.0)
    • Batarya: 5000 mAh (22.5W hızlı şarj desteği)
    • İşletim sistemi: Android 10 ~ EMUI 10.1
    • Bağlantı seçenekleri: USB-C, 3.5mm jack girişi, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 b/g/n, 4G LTE
    • Biyometrik güvenlik: Parmak izi tarayıcı (yan tarafta güç tuşuna entegre)
    • Renk seçenekleri: Siyah, yeşil, altın

    Huawei P Smart 2021 satışta! İşte Türkiye fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Huawei P Smart 2021 Türkiye fiyatı

    Huawei'nin diğer akıllı telefonlarında olduğu gibi Google servisleri yerine Huawei Mobil Servisleri ile gelen P Smart 2021, 3499 TL fiyat etiketi taşıyor. Telefonun yurt dışı fiyatı ise 229 euro.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    56 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    MSHS (Sercan Alemdar) 1 hf. en beğenilen
    Düşünsene bu telefonu 229₺ ye alıyorsun.
    1 Yanıt Yanıtla +17
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    simbolmina (Bilal ARKAN) 1 hf.
    Vay arkadaş. 229 Euro'luk telefondan Türkiye 215 Euro vergi alarak 375 Euro'ya satıyor. Üretici 25 Euro kazanmıyordur bundan.
    1 Yanıt Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 1 hf.
    Çok değil 1 sene önce olsaydı 2000 lira bile olmazdı bu telefon. Sözde %11 enflasyon var.
    Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (30) Yorum Yaz Forumda Gör
    grcim (Gültekin Çim) 6 gün
    zaten çalışan cihaz varken şu ortamda devam etmek en doğrusu hocam.
    ben iphone 6 kullanıyorum ama artık yolun sonu.
    hep ingiltere, amerıkadan gelmişti cihazlarım artık o da bitti.
    3000- 3500 bandında bir cihaz alıp devam edicem, fiyatlar mantık snırılarını aştı malesef.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    grcim (Gültekin Çim) 1 hf.
    p40 lite alır gecerim bunu 2 ye katlar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tbskvk55 (yasin kvk55) 1 hf.
    P smart 2018 ile yola devam
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tbskvk55 (yasin kvk55) 1 hf.
    P smart 2018 ile yola devam.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    grcim (Gültekin Çim) 1 hf. tbskvk55
    kamerayı saymazsan zaten cok fark yok ki
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    homosapiens17 (Görkem Serbes) 1 hf.
    sene 2020 4GB ram ??
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    redoano (Rıdvan Çoban) 1 hf.
    2019 modelini şirket verdi, telefonum bozulunca bi ay falan kullandım, donanımı umrumda değil ama yazılım için söylüyorum: huawei'nin alt seviye telefonlarına BULAŞMAYIN, verem olursunuz :D
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Bay Robot ( tunc) 1 hf.
    Şöyle bir cihaza neden NFC koymazsınki?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Bay Robot ( tunc) 1 hf.
    229 birim vs 3499 birim



    Bu iş zıvanadan çıktı...
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 1 hf.
    5G desteği olmayan telefon alınmaz.wifi 6 desteğide yok.ekran altı gömülü camerada yok.halen yok çentikli yok delikli selfi kameraları yer kaplıyor ekranda????
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    vedkum 1 hf.
    A. L. I. N. M. A. Z.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    misterrium +194 Last Troll Bender +191 Yanfo +187 Normandia_06 +144 12 Angry Men +143 th9 +137 ClassımDeğilsin +126 Skywalkerx +105 fhrstw +103 lazer__ +100
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 mokoko_TR 2. kez +224 2 th9 2. kez +203 3 joven 3. kez +198
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    12595 kez okundu.
    27 kişi, toplam 30 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    huawei, huawei p smart 2021 ve
    2 etiket daha Mobil Teknolojiler Galeri
    Facebook Sayfası250,8b
    Twitter Profili92,1b
    YouTube Kanalı304b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. ABD'deki iPhone kullanıcılarının yarısı, akıllı telefonlarının 5G desteği olduğunu sanıyor 1 hf. Razer ilk oyuncu koltuğunu tanıttı: Iskur 1 hf. SpaceX amacından sapıyor: 'Yok etmek için' roket üretecek 1 hf. Orta seviye Oppo A53s'in detayları ortaya çıktı 1 hf. 13 Ekim lansmanı öncesi Realme Q2, GeekBench'te görüntülendi 1 hf. Evrendeki ses hızının üst sınırı belirlendi 1 hf. Epic'in, Fortnite'ı App Store'a geri getirme planı bir sonraki duruşmaya kaldı 1 hf. Amerikan İHA'sı Azerbaycan-Ermenistan sınırında 1 hf. Yeni Mi Store Mağazası Ankara Optimum’da Açıldı! 1 hf. TSMC ve Huawei yeniden çalışabilecek ancak kötü bir ayrıntı var 1 hf. Xiaomi ve Razer önemli bir iş birliği yapıyor 1 hf. Oppo Reno 4 Pro inceleme "Hızlı şarj uzmanı!" 1 hf. TSMC üçüncü çeyreği rekorla kapattı 1 hf. Ryanair, 737 MAX’ların Kasım ayından itibaren ABD’de yeniden uçmaya başlayacağını düşünüyor 1 hf. Popüler Amazon dizisi The Expanse'ın yeni sezonundan ilk fragman 1 hf. Monster'da Bu Hafta - Horizon Zero Dawn 1 hf. Sesten hızlı uçak yolculuğu bir kez daha çok yakın! Boom Supersonic, XB-1’i tanıttı 1 hf. Taşınabilir egzersiz bisikleti geliştirildi 1 hf. Hyundai Tucson, satış performansını artırmaya devam ediyor 1 hf. 2020 yılı Nobel Tıp Ödülü'ne 3 bilim insanı layık görüldü 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Huawei P Smart 2021 satışta! İşte Türkiye fiyatı Sonraki Mercedes-Benz, SUV-Sedan karışımı yeni bir otomobil segmenti oluşturuyor: SUL 1 hf. Windows 10'a AV1 için donanımsal hızlandırma desteği geldi 1 hf. Vivo, çıkarılabilir ön kameraya sahip konsept telefonunu tanıttı 1 hf. Nvidia, Founders Edition kartlar perakende satıcılardan da edinilebilecek 1 hf. ARM işlemcili ilk Mac, Kasım ayında geliyor 1 hf. Itokawa asteroitinde toplanan parçalar Türkiye'ye getirildi 1 hf. Rocket Lake-S işlemcisi PCIe 4.0 SSD ve ekran kartıyla test edildi 1 hf. Skoda'dan arızayı ses analizi ile tanıyan yapay zekalı uygulama: Sound Analyzer 1 hf. Scania güneş enerjili hibrit kamyonları test etmeye başladı 1 hf. Azerbaycan ve Ermenistan ateşkes ilan etti 1 hf. Türk Deniz Kuvvetleri yeni uçaklarına kavuşuyor 1 hf. Türkiye'de TEK! 19 oyun testiyle "Asus ROG Strix RTX 3080 OC incelemesi" 1 hf. Android cihazlar artık çevreden duyulan şüpheli sesleri kullanıcılara bildiriyor 1 hf. Valorant'a 3. Kısım'la beraber yeni harita ve şifacı geliyor 1 hf. Oppo A73 5G'nin görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı 1 hf. Samsung'un en ucuz 5G'li modeli Galaxy A42'nin teknik özellikleri yayınlandı 1 hf. Google, YouTube'u büyük bir online alışveriş platformu yapmayı planlıyor 1 hf. Casper VIA S38 tablet satışa çıkıyor 1 hf. Haftaya A101 ve BİM marketlerde farklı tablet modelleri ve bilgisayar aksesuarları var 1 hf. Gmail Go uygulaması tüm Android kullanıcılarına sunuldu Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız