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    Huawei Mate 70 Pro+ modelinin hem işlemci hem de performans detayları ortaya çıktı

    Çinli teknoloji devi Huawei tarafından dün tanıtımı yapılan ve teknoloji dünyasında büyük ses getiren Huawei Mate 70 serisine ait yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

    Huawei Mate 70 Pro+ performans testi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Huawei, yeni amiral gemisi Mate 70 serisini tanıttı ancak cihazın yonga seti hakkında pek bilgi paylaşmadı. Daha önceki söylentilerde, sekiz ARM Cortex çekirdeğine sahip “Kirin 9100” adlı bir işlemciden bahsedilmişti. Ancak Çin’den gelen yeni bilgiler, bu beklentinin farklı olduğunu gösteriyor. Weibo'da paylaşılan görüntüler, Mate 70 serisinin “Kirin 9020” adında yeni bir yonga seti kullandığını doğruluyor. Bu isimlendirme çok şaşırtıcı değil, çünkü bir önceki model olan Mate 60 serisi, Kirin 9010 yonga setiyle donatılmıştı.

    Huawei Mate 70 Pro+ performans testi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Kirin 9020’nin 12 çekirdekli bir işlemciye sahip olduğu belirtiliyor. Bu işlemci iki adet 2,5 GHz hızında ana çekirdek, altı adet 2,1 GHz hızında orta düzey çekirdek ve dört adet 1,6 GHz hızında verimlilik çekirdeği içeriyor. Ancak bu çekirdek tasarımının hiper iş parçacığı (hyperthreading) teknolojisinin bir sonucu olabileceği ifade ediliyor. Hiper iş parçacığı, her fiziksel çekirdek için iki mantıksal çekirdek oluşturulmasına olanak tanıyor. Örneğin, Kirin 9010’un fiziksel çekirdek düzeni 1+3+4 şeklindeyken, hiper iş parçacığı sayesinde bu yapı 2+6+4 mantıksal çekirdek şeklini almıştı. Kirin 9020’nin de benzer bir teknoloji kullandığı düşünülüyor.

    Yeni işlemcide, üst iki küme için HiSilicon’un kendi geliştirdiği Taishan CPU çekirdeklerinin kullanıldığı belirtilirken, dört verimlilik çekirdeğinin önceki serilerde olduğu gibi Cortex-A510 tabanlı olduğu tahmin ediliyor. Grafik işlem birimi (GPU) ise şirketin Maleoon 920 adını verdiği kendi tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu GPU, 840 MHz maksimum hızla çalışabiliyor ve Kirin 9010’un Maleoon 910 modeline göre (750 MHz hızında) belirgin bir artış sunuyor. Ancak GPU’nun mimarisi ve işlem birimi sayısı gibi detaylar henüz paylaşılmadı.

    AnTuTu performans testlerinde, Mate 70 Pro+ modelinin toplamda 1.248.520 puan aldığı ortaya çıktı. Bu puan, Qualcomm ve MediaTek’in en son amiral gemisi yonga setlerinin performansına yetişemese de, Kirin 9010 kullanan Mate 60 serisinin 979.511 puanına kıyasla yaklaşık %30’luk bir iyileşme sağlıyor.

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