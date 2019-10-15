Huawei Mate X, Ekim ayı sonunda satışa sunulacak

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Huawei'nin, 2019 Mobil Dünya Kongresi'nde görücüye çıkardığı ve o zamandan bu yana bir türlü piyasaya süremediği katlanabilir akıllı telefon modeli Huawei Mate X nihayet raflardaki yerini almaya hazırlanıyor.

Kirin 990 yonga seti ile gelebilir

ABD ve Çin arasında çıkan ticaret savaşına ek olarak, Huawei'ye uygulanan yasakların da geciktirdiği Mate X, Huawei CEO'su Richard Yu'nun açıklamalarına göre Ekim ayında satışa sunulacaktı. Ekim ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde yayınlanan yeni bir rapor, Mate X'in seri üretimde olduğuna ve ay sonuna kadar satışa sunulacağına işaret ediyor.

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Huawei Mate X'in bu denli gecikmesinin ana nedenlerinden biri de, Samsung'un Galaxy Fold modelinde yaşanan problemler diyebiliriz. Huawei cihazı iyi bir şekilde test etmeden piyasaya sürmek ve Samsung'un konumuna düşmek istemedi. Özellikle katlanabilir ekranında iyileştirmeler yapılan ve daha dayanıklı bir halet getirilen Mate X'in Kirin 980 yonga setiyle gelmesi bekleniyordu. Ancak şirket aradan geçen bu süre sonrasında cihazı piyasaya yeni sürülen Kirin 990 yonga setiyle güncelleyebileceği de sızan bilgiler arasında. Mate X'in fiyatının ise 2.250 dolar civarında olması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/huawei_mate_x_starts_selling_in_late_october-news-39610.php