Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei Mate X, Ekim ayı sonunda satışa sunulacak

    Çinli teknoloji üreticisi Huawei'nin satışa çıkması dört gözle beklenen katlanabilir akıllı telefon modeli Huawei Mate X'in, Ekim ayı sonunda raflara çıkacağı belirtildi.
    7 sa.
    830
    10
    2
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Huawei Mate X, Ekim ayı sonunda satışa sunulacak
    Tam Boyutta Gör

    Huawei'nin, 2019 Mobil Dünya Kongresi'nde görücüye çıkardığı ve o zamandan bu yana bir türlü piyasaya süremediği katlanabilir akıllı telefon modeli Huawei Mate X nihayet raflardaki yerini almaya hazırlanıyor.

    Kirin 990 yonga seti ile gelebilir

    ABD ve Çin arasında çıkan ticaret savaşına ek olarak, Huawei'ye uygulanan yasakların da geciktirdiği Mate X, Huawei CEO'su Richard Yu'nun açıklamalarına göre Ekim ayında satışa sunulacaktı. Ekim ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde yayınlanan yeni bir rapor, Mate X'in seri üretimde olduğuna ve ay sonuna kadar satışa sunulacağına işaret ediyor.

    Huawei Mate X, Ekim ayı sonunda satışa sunulacak
    Tam Boyutta Gör

    Huawei Mate X'in bu denli gecikmesinin ana nedenlerinden biri de, Samsung'un Galaxy Fold modelinde yaşanan problemler diyebiliriz. Huawei cihazı iyi bir şekilde test etmeden piyasaya sürmek ve Samsung'un konumuna düşmek istemedi. Özellikle katlanabilir ekranında iyileştirmeler yapılan ve daha dayanıklı bir halet getirilen Mate X'in Kirin 980 yonga setiyle gelmesi bekleniyordu. Ancak şirket aradan geçen bu süre sonrasında cihazı piyasaya yeni sürülen Kirin 990 yonga setiyle güncelleyebileceği de sızan bilgiler arasında. Mate X'in fiyatının ise 2.250 dolar civarında olması bekleniyor.



    https://www.gsmarena.com/huawei_mate_x_starts_selling_in_late_october-news-39610.php Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    KalemKolik 6 sa.
    Çıkmadan fiyatı düştü sanırım. 2700 dolar civarıydı fiyatı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    oly1786 6 sa.
    iyi, güzel; Google uygulamalarından ve güvenlik sertifikasından ne haber?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 41 dk. iPhone 11 Pro Max vs XS Max | Daha büyük, daha kalın, daha yetenekli! 51 dk. Dört arka kamera ve uygun fiyatlı Oppo A11 tanıtıldı 1 sa. Faraday Future kurucusu iflas erteleme istedi 1 sa. 10nm masaüstü Intel işlemciler 2021 yılına yetişebilir 2 sa. Bulut tabanlı oyun konsolu Google Stadia'nın çıkış tarihi açıklandı 2 sa. Google Pixelbook Go tanıtıldı 2 sa. Ucuzundan pahalısına Instagram için en iyi telefonlar 3 sa. OnePlus OxygenOS için tek el modu geliyor 3 sa. Yeni Volkswagen Golf'ün kokpitinden ilk görüntü geldi 4 sa. Peugeot, 140 km menzile sahip elektrikli dağ bisikletini tanıttı 5 sa. Canon IVY REC kişisel kamera satışa çıkıyor 5 sa. İngiltere’nin yenilenebilir kaynaklardan ürettiği enerji, fosil yakıt kaynaklı üretimi geçti 6 sa. Xiaomi telif hakkı ihlalinden suçlu bulundu 6 sa. Yerli bombaatar "AK40-GL", TSK envanterine girdi 7 sa. GÖRÜNTÜLENEN Huawei Mate X, Ekim ayı sonunda satışa sunulacak Sonraki Kötü amaçlı yazılımların kripto yansıması 8 sa. 4K Hulu içerikleri sonunda Xbox One ile kullanılabilir 8 sa. Razer Raion oyun kontrolcüsü duyuruldu 9 sa. Fiyatıyla iddialı amiral gemisi Realme X2 Pro tanıtıldı 9 sa. Samsung, OLED TV'lerdeki piksel yanıklarını gösteren bir araç yayınladı 10 sa. Google, USB-C tipi Titan Güvenlik Anahtarı'nı duyurdu 10 sa. 2si1 | Hisar-A atış testlerini tamamladı, haftalık gündem 10 sa. Microsoft, Office 2010 desteğini sonlandıracağı konusunda uyarılara başladı 11 sa. Volkswagen, 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle Türkiye yatırımını askıya aldı 11 sa. Apple, kullanıcıların tarama verilerini Tencent'e neden gönderdiğini açıkladı 11 sa. Akıllı telefonlardaki kamera çıkıntısı ortadan kalkıyor 21 sa. Orijinal Fortnite haritası yerle bir oldu 23 sa. Oppo A5 ve A9 2020 modelleri Türkiye'de satışa çıktı 1 gün Isuzu'dan fütüristik tasarıma sahip otonom çekici konsepti: FL IR 1 gün Yandex’ten giysi algılayabilen TikTok benzeri uygulama 1 gün vLog: İsviçre'de iPhone 11 Pro Max almak ve alamamak 1 gün Xiaomi Redmi K20 Pro kamerası ilk 20 içerisinde 1 gün Çin komünist partisinin uygulaması 100 milyon kişiyi takip ediyor 1 gün Huawei Enjoy 10'un tanıtım tarihi belli oldu 1 gün Facebook'un Libra'sına bir darbe daha Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Joker, ikinci haftasında da gişede rakip tanımadı
    DonanımHaber
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro Türkiye'de satışa çıktı
    DonanımHaber
    BMW yeni modellerde böbrek ızgarasını büyütmeye devam edecek
    DonanımHaber
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Bahis bağımlılığım ve çaresizliğim... lütfen destek istiyorum
    DH Forum
    RED DEAD REDEMPTION 2 [PC ANA KONU][5 KASIMDA GELİYOR]
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim