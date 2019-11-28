WhatsApp kendini imha eden mesaj özelliğini test etmeye başladı

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WhatsApp, gönderilen mesajlar için otomatik silme özelliğini test ediyor. Kullanıcılar rakip uygulamalar Telegram ve Snapchat'te olduğu gibi belli bir süre sonra kendini imha eden mesajlar gönderebilecekler.

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Birkaç ay içinde kullanıma sunulacak

WABetainfo'nun haberine göre WhatsApp'a eklenecek bu yeni özellik hem bireysel mesajlaşmalarda, hem de grup mesajlarında kullanılabilecek. Kendini silmesini istediğiniz mesajlarda 1 saatten, 1 yıla kadar tarih belirlemenizin de mümkün olacağını belirtelim.

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WhatsApp tıplı karanlık mod seçeneğinde olduğu gibi, bu tür yenilikleri uzun bir test sürecinden geçiriyor. Dolayısıyla özelliğin cihazlarımıza gelmesi birkaç ayı bulabilir. Gelen haberlere göre kendini imha eden mesajların, en erken 2020 yılında kullanıma sunulacağı belirtiliyor.

https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-19-348-whats-new/