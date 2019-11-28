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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    WhatsApp kendini imha eden mesaj özelliğini test etmeye başladı

    Bir süre önce popüler mesajlaşma platformu WhatsApp'a, kendini imha eden mesaj özelliği ekleneceği açıklanmıştı. Şirket kullanıcıların heyecanla beklediği bu özelliği teste başladı.
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    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    WhatsApp kendini imha eden mesaj özelliğini test etmeye başladı
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    WhatsApp, gönderilen mesajlar için otomatik silme özelliğini test ediyor. Kullanıcılar rakip uygulamalar Telegram ve Snapchat'te olduğu gibi belli bir süre sonra kendini imha eden mesajlar gönderebilecekler.

    Ayrıca Bkz. "Motorola, Razr 2 olarak adlandırılan yeni bir katlanabilir akıllı telefon geliştiriyor"

    Birkaç ay içinde kullanıma sunulacak

    WABetainfo'nun haberine göre WhatsApp'a eklenecek bu yeni özellik hem bireysel mesajlaşmalarda, hem de grup mesajlarında kullanılabilecek. Kendini silmesini istediğiniz mesajlarda 1 saatten, 1 yıla kadar tarih belirlemenizin de mümkün olacağını belirtelim.

    WhatsApp tıplı karanlık mod seçeneğinde olduğu gibi, bu tür yenilikleri uzun bir test sürecinden geçiriyor. Dolayısıyla özelliğin cihazlarımıza gelmesi birkaç ayı bulabilir. Gelen haberlere göre kendini imha eden mesajların, en erken 2020 yılında kullanıma sunulacağı belirtiliyor.



    https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-19-348-whats-new/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Akbaba89 2 sa.
    Screenshot diye bir şey var.
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    CrowMeister 1 sa. Akbaba89
    Karşı tarafa bildirim gider büyük ihtimal.
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    Rachsuchtig 2 sa.
    Güzel olabilir. Kesin telegramda vardır.
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