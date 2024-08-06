Huawei MatePad Pro 12.2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Dünyanın en hafif 12 inç tableti
Huawei MatePad Pro 12.2, 128,53 x 271,25 x 5,5 mm boyutlarında ve yalnızca 508 gram ağırlığında. Bu da piyasadaki en hafif 12 inç tablet anlamına geliyor. Tablet, ön yüzünde 2.000 nit parlaklık ve 2,8K çözünürlük sunan çift katmanlı bir OLED panele sahip. Huawei'ye göre bu panel, OLED panelin ömrünü üç kata kadar artırırken ve %33'e kadar güç verimliliği sağlıyor. Ayrıca 144 Hz yenileme hızı, 2000000:1 kontrast ve %92 ekran-gövde oranı mevcut.
Kamera bölümünde MatePad Pro 12.2 dairesel iki sensörlü bir kurulumdan güç alıyor. Arkada 13MP ana (f/1.8 diyafram, otomatik odaklama) ve 8MP ultra geniş (f/2.2, sabit odak) sensörleri bulunuyor. Ön bölümde ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 8MP öz çekim kamerası konumlandırılmış. Tabletin diğer özellikleri arasında ise, çift kanallı 4 adet hoparlör (çift yüksek frekans ve 4 düşük frekans), Bluetooth 5.2, USB Type-C, ortam ışığı sensörü, hall sensörü, jiroskop sensörü, pusula ve yer çekimi sensörü, 4 mikrofon, 4 hoparlör ve Huawei Sound desteği yer alıyor.
Aksesuar bölümünde MatePad Pro 12.2, Huawei Star Leap Klavye desteği ve M-Pencil kalemi için dahili şarj yuvasına sahip. Ayrıca yeni fırçalar, "altın ipek" ve "pirinç kağıdı" gibi tuvaller ile güncellenen Tianshenghuihua uygulaması ile geliyor. Buna yapay zeka destekli portre uygulaması da dahil. Üstelik Ağustos ayında profesyonel render efektleri, daha hızlı sentez hızları, 8K tuvaller, sihirli değnek seçimi ve katman konumlandırması gibi güncellemeler alacak.
Huawei MatePad Pro 12.2 özellikleri
- Ekran: 12,2 inç, 2.8K, 144Hz, OLED, 2.000 nit
- İşlemci: Kirin 9010W
- Bellek: 12/16GB RAM
- Depolama: 256GB/1TB
- Arka kamera: 13MP (f/1.8) + 8MP (geniş açı, f/2.2)
- Ön kamera: 8MP (f/2.2)
- Batarya: 10.000 mAh 100W hızlı şarj
- Mikrofon: 4 adet
- Hoparlör: 4 adet çift kanal
- İşletim sistemi: HarmonyOS 4
- Ağırlık: 508 gram
MatePad Pro 12.2 fiyatı ve çıkış tarihi
Huawei MatePad Pro 12.2, Altın, Beyaz ve Mürekkep Siyahı olmak üzere üç standart renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Tabletin 12GB+256GB modeli 600 dolardan başlıyor ve Kalem Klavye Setli 16GB+1TB sürümü için 1.161 dolara kadar çıkıyor. MatePad Pro 12.2, 6 Ağustos'tan itibaren ön siparişe açılacak ve resmi satışlar 13 Ağustos'ta başlıyor. Türkiye pazarına ulaşacağı tarih ise henüz açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.