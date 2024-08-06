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    Huawei MatePad Pro 12.2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Huawei, Çin'de düzenlenen etkinlik kapsamında en yeni tableti MatePad Pro 12.2 modelini tanıttı. İşte dünyanın en hafif 12 inç tableti Huawei MatePad Pro'nun 12.2 özellikleri ve fiyatı
    Huawei MatePad Pro 12.2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Huawei, Çin'de düzenlenen etkinlikte en yeni tableti Huawei MatePad Pro 12.2 modelini duyurdu. Markanın söylediğine göre MatePad Pro 12.2 kendi sınıfındaki tabletler arasında en hafif olanı. İşte Huawei MatePad Pro 12.2 özellikleri ve fiyatı.

    Dünyanın en hafif 12 inç tableti

    Huawei MatePad Pro 12.2, 128,53 x 271,25 x 5,5 mm boyutlarında ve yalnızca 508 gram ağırlığında. Bu da piyasadaki en hafif 12 inç tablet anlamına geliyor. Tablet, ön yüzünde 2.000 nit parlaklık ve 2,8K çözünürlük sunan çift katmanlı bir OLED panele sahip. Huawei'ye göre bu panel, OLED panelin ömrünü üç kata kadar artırırken ve %33'e kadar güç verimliliği sağlıyor. Ayrıca 144 Hz yenileme hızı, 2000000:1 kontrast ve %92 ekran-gövde oranı mevcut.

    Huawei MatePad Pro 12.2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Huawei, MatePad Pro 12.2'nin hangi platform tarafından desteklendiğine değinmedi. Ancak ön raporlar Kirin 9010W işlemciye işaret ediyor. Tablet, ihtiyacı olan gücü ise 100W hızlı şarj destekli 10.000mAh pilden alıyor.  Bu da Huawei'ye göre 40 dakikada %85, 55 dakikada ise %100'e kadar şarj imkanı sunuyor.

    Kamera bölümünde MatePad Pro 12.2 dairesel iki sensörlü bir kurulumdan güç alıyor. Arkada 13MP ana (f/1.8 diyafram, otomatik odaklama) ve 8MP ultra geniş (f/2.2, sabit odak) sensörleri bulunuyor. Ön bölümde ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 8MP öz çekim kamerası konumlandırılmış. Tabletin diğer özellikleri arasında ise, çift kanallı 4 adet hoparlör (çift yüksek frekans ve 4 düşük frekans), Bluetooth 5.2, USB Type-C, ortam ışığı sensörü, hall sensörü, jiroskop sensörü, pusula ve yer çekimi sensörü, 4 mikrofon, 4 hoparlör ve Huawei Sound desteği yer alıyor.

    Aksesuar bölümünde MatePad Pro 12.2, Huawei Star Leap Klavye desteği ve M-Pencil kalemi için dahili şarj yuvasına sahip. Ayrıca yeni fırçalar, "altın ipek" ve "pirinç kağıdı" gibi tuvaller ile güncellenen Tianshenghuihua uygulaması ile geliyor. Buna yapay zeka destekli portre uygulaması da dahil. Üstelik Ağustos ayında profesyonel render efektleri, daha hızlı sentez hızları, 8K tuvaller, sihirli değnek seçimi ve katman konumlandırması gibi güncellemeler alacak.

    Huawei MatePad Pro 12.2 özellikleri

    • Ekran: 12,2 inç, 2.8K, 144Hz, OLED, 2.000 nit
    • İşlemci: Kirin 9010W
    • Bellek: 12/16GB RAM
    • Depolama: 256GB/1TB
    • Arka kamera: 13MP (f/1.8) + 8MP (geniş açı, f/2.2)
    • Ön kamera: 8MP (f/2.2)
    • Batarya: 10.000 mAh 100W hızlı şarj
    • Mikrofon: 4 adet
    • Hoparlör: 4 adet çift kanal
    • İşletim sistemi: HarmonyOS 4
    • Ağırlık: 508 gram

    MatePad Pro 12.2 fiyatı ve çıkış tarihi

    Huawei MatePad Pro 12.2, Altın, Beyaz ve Mürekkep Siyahı olmak üzere üç standart renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Tabletin 12GB+256GB modeli 600 dolardan başlıyor ve Kalem Klavye Setli 16GB+1TB sürümü için 1.161 dolara kadar çıkıyor. MatePad Pro 12.2, 6 Ağustos'tan itibaren ön siparişe açılacak ve resmi satışlar 13 Ağustos'ta başlıyor. Türkiye pazarına ulaşacağı tarih ise henüz açıklanmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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