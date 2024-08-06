Huawei MatePad Pro 12.2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Huawei, Çin'de düzenlenen etkinlikte en yeni tableti Huawei MatePad Pro 12.2 modelini duyurdu. Markanın söylediğine göre MatePad Pro 12.2 kendi sınıfındaki tabletler arasında en hafif olanı. İşte Huawei MatePad Pro 12.2 özellikleri ve fiyatı.

Dünyanın en hafif 12 inç tableti

Huawei MatePad Pro 12.2, 128,53 x 271,25 x 5,5 mm boyutlarında ve yalnızca 508 gram ağırlığında. Bu da piyasadaki en hafif 12 inç tablet anlamına geliyor. Tablet, ön yüzünde 2.000 nit parlaklık ve 2,8K çözünürlük sunan çift katmanlı bir OLED panele sahip. Huawei'ye göre bu panel, OLED panelin ömrünü üç kata kadar artırırken ve %33'e kadar güç verimliliği sağlıyor. Ayrıca 144 Hz yenileme hızı, 2000000:1 kontrast ve %92 ekran-gövde oranı mevcut.

Tam Boyutta Gör Huawei, MatePad Pro 12.2'nin hangi platform tarafından desteklendiğine değinmedi. Ancak ön raporlar Kirin 9010W işlemciye işaret ediyor. Tablet, ihtiyacı olan gücü ise 100W hızlı şarj destekli 10.000mAh pilden alıyor. Bu da Huawei'ye göre 40 dakikada %85, 55 dakikada ise %100'e kadar şarj imkanı sunuyor.

Kamera bölümünde MatePad Pro 12.2 dairesel iki sensörlü bir kurulumdan güç alıyor. Arkada 13MP ana (f/1.8 diyafram, otomatik odaklama) ve 8MP ultra geniş (f/2.2, sabit odak) sensörleri bulunuyor. Ön bölümde ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 8MP öz çekim kamerası konumlandırılmış. Tabletin diğer özellikleri arasında ise, çift kanallı 4 adet hoparlör (çift yüksek frekans ve 4 düşük frekans), Bluetooth 5.2, USB Type-C, ortam ışığı sensörü, hall sensörü, jiroskop sensörü, pusula ve yer çekimi sensörü, 4 mikrofon, 4 hoparlör ve Huawei Sound desteği yer alıyor.

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Aksesuar bölümünde MatePad Pro 12.2, Huawei Star Leap Klavye desteği ve M-Pencil kalemi için dahili şarj yuvasına sahip. Ayrıca yeni fırçalar, "altın ipek" ve "pirinç kağıdı" gibi tuvaller ile güncellenen Tianshenghuihua uygulaması ile geliyor. Buna yapay zeka destekli portre uygulaması da dahil. Üstelik Ağustos ayında profesyonel render efektleri, daha hızlı sentez hızları, 8K tuvaller, sihirli değnek seçimi ve katman konumlandırması gibi güncellemeler alacak.

Huawei MatePad Pro 12.2 özellikleri

Ekran: 12,2 inç, 2.8K, 144Hz, OLED, 2.000 nit

İşlemci: Kirin 9010W

Bellek: 12/16GB RAM

Depolama: 256GB/1TB

Arka kamera: 13MP (f/1.8) + 8MP (geniş açı, f/2.2)

Ön kamera: 8MP (f/2.2)

Batarya: 10.000 mAh 100W hızlı şarj

Mikrofon: 4 adet

Hoparlör: 4 adet çift kanal

İşletim sistemi: HarmonyOS 4

Ağırlık: 508 gram

MatePad Pro 12.2 fiyatı ve çıkış tarihi

Huawei MatePad Pro 12.2, Altın, Beyaz ve Mürekkep Siyahı olmak üzere üç standart renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Tabletin 12GB+256GB modeli 600 dolardan başlıyor ve Kalem Klavye Setli 16GB+1TB sürümü için 1.161 dolara kadar çıkıyor. MatePad Pro 12.2, 6 Ağustos'tan itibaren ön siparişe açılacak ve resmi satışlar 13 Ağustos'ta başlıyor. Türkiye pazarına ulaşacağı tarih ise henüz açıklanmadı.

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Huawei MatePad Pro 12.2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı