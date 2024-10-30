Xiaomi Pad 7 ve Pad 7 Pro tanıtıldı: Uygun fiyata güçlü özellikler

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, bugün Çin'de düzenlediği etkinlikte merakla beklenen Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro'nun yanı sıra tabletleri Xiaomi Pad 7 ve Pad 7 Pro'yu da tanıttı.

Tabletler üst seviye olsa da, sahip oldukları çipsetler sebebiyle tam olarak amiral gemisi olarak nitelendirmek doğru değil. Xiaomi Pad 7, Snapdragon 7+ Gen 3 ile gelirken, Pad 7 Pro, Snapdragon 8s Gen 3'ten güç alıyor.

Her iki tablet de, 11,2 inç büyüklüğünde, 144 Hz yenileme hızında ve 3,2K çözünürlükte LCD ekran ile geliyor. 3:2 en boy oranına sahip ekran 800 nit tepe parlaklık seviyesi sunuyor. Ayrıca isteğe bağlı olarak, parlamayı %99 ve yansımayı %65 oranında azaltan Nano Mat ekran seçeneği de sunuluyor.

Xiaomi Pad 7'de 13 MP arka kamera ve 8 MP ön kamera bulunurken, Pro'da 50 MP arka ve 32 MP ön kamera yer alıyor. Batarya tarafında ise 8.850 mAh kapasiteli batarya bizleri karşılıyor. Düz model 45W, Pro modeli ise 67W hızlı şarj desteği sunuyor.

Tam Boyutta Gör Her iki model de Android 15 temelli HyperOS 2 işletim sistemiyle yüklü olarak geliyor. Yeni işletim sistemiyle beraber sunulan yeni masaüstü moduyla tabletleri daha üretkenlik odaklı kullanma imkanı da sunuluyor. Bu amaçla tabletler, arkadan aydınlatmalı ve dokunmatik yüzeye sahip bir klavye ile birlikte geliyor.

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RAM ve depolama seçeneklerine baktığımızda, 8/128 GB, 8/256 GB ve 12/256 GB kombinasyonlarını görüyoruz. Bunlara ek olarak Pro modeline özel 12/512GB'lık bir versiyon daha bulunuyor. Mavi, yeşil ve siyah renk seçenekleriyle satışa sunulan tabletlerin Çin'deki fiyatlarıysa şu şekilde:

Xiaomi Pad 7 fiyatı

8GB + 128GB: 280 dolar

8GB + 256GB: 322 dolar

12GB + 256GB: 364 dolar

Xiaomi Pad 7 Pro fiyatı

8GB + 128GB: 350 dolar

8GB + 256GB: 392 dolar

12GB + 256GB: 434 dolar

12GB + 512GB: 490 dolar

İsteğe bağlı Nano Mat ekran ise, 256 GB ve üzeri modeller için 28 dolar ek ücretle satılıyor.

Xiaomi Pad 7 özellikleri

Ekran : 11.2 inç, 2136 x 3200 piksel, 800 nit, 144Hz, Dolby Vision, HDR10, IPS LCD

: 11.2 inç, 2136 x 3200 piksel, 800 nit, 144Hz, Dolby Vision, HDR10, IPS LCD İşlemci : Snapdragon 7+ Gen 3

: Snapdragon 7+ Gen 3 Bellek : 8GB, 12GB RAM

: 8GB, 12GB RAM Depolama : 128GB, 256GB

: 128GB, 256GB Arka kamera : 13MP

: 13MP Ön kamera : 8MP

: 8MP Batarya : 8850 mAh, 45W şarj

: 8850 mAh, 45W şarj Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.4

WiFi 7, Bluetooth 5.4 Diğer: 4 hoparlör, manyetik stylus desteği

4 hoparlör, manyetik stylus desteği İşletim sistemi : Android 15, HyperOS 2

: Android 15, HyperOS 2 Boyut ve ağırlık: 251.2 x 173.4 x 6.2 mm, 500 g

Xiaomi Pad 7 Pro özellikleri

Ekran : 11.2 inç, 2136 x 3200 piksel, 800 nit, 144Hz, Dolby Vision, HDR10, IPS LCD

: 11.2 inç, 2136 x 3200 piksel, 800 nit, 144Hz, Dolby Vision, HDR10, IPS LCD İşlemci : Snapdragon 8s Gen 3

: Snapdragon 8s Gen 3 Bellek : 8GB, 12GB RAM

: 8GB, 12GB RAM Depolama : 128GB, 256GB, 512GB

: 128GB, 256GB, 512GB Arka kamera : 50MP

: 50MP Ön kamera : 32MP

: 32MP Batarya : 8850 mAh, 67W şarj

: 8850 mAh, 67W şarj Bağlantı : WiFi 7, Bluetooth 5.4

: WiFi 7, Bluetooth 5.4 Diğer: 4 hoparlör, manyetik stylus desteği

4 hoparlör, manyetik stylus desteği İşletim sistemi : Android 15, HyperOS 2

: Android 15, HyperOS 2 Boyut ve ağırlık: 251.2 x 173.4 x 6.2 mm, 500 g

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Xiaomi Pad 7 ve Pad 7 Pro tanıtıldı: İşte özellikler ve fiyatları