Xiaomi Pad 7 ve Pad 7 Pro tanıtıldı: Uygun fiyata güçlü özellikler

Tabletler üst seviye olsa da, sahip oldukları çipsetler sebebiyle tam olarak amiral gemisi olarak nitelendirmek doğru değil. Xiaomi Pad 7, Snapdragon 7+ Gen 3 ile gelirken, Pad 7 Pro, Snapdragon 8s Gen 3'ten güç alıyor.
Her iki tablet de, 11,2 inç büyüklüğünde, 144 Hz yenileme hızında ve 3,2K çözünürlükte LCD ekran ile geliyor. 3:2 en boy oranına sahip ekran 800 nit tepe parlaklık seviyesi sunuyor. Ayrıca isteğe bağlı olarak, parlamayı %99 ve yansımayı %65 oranında azaltan Nano Mat ekran seçeneği de sunuluyor.
Xiaomi Pad 7'de 13 MP arka kamera ve 8 MP ön kamera bulunurken, Pro'da 50 MP arka ve 32 MP ön kamera yer alıyor. Batarya tarafında ise 8.850 mAh kapasiteli batarya bizleri karşılıyor. Düz model 45W, Pro modeli ise 67W hızlı şarj desteği sunuyor.
RAM ve depolama seçeneklerine baktığımızda, 8/128 GB, 8/256 GB ve 12/256 GB kombinasyonlarını görüyoruz. Bunlara ek olarak Pro modeline özel 12/512GB'lık bir versiyon daha bulunuyor. Mavi, yeşil ve siyah renk seçenekleriyle satışa sunulan tabletlerin Çin'deki fiyatlarıysa şu şekilde:
Xiaomi Pad 7 fiyatı
8GB + 128GB: 280 dolar
8GB + 256GB: 322 dolar
12GB + 256GB: 364 dolar
Xiaomi Pad 7 Pro fiyatı
8GB + 128GB: 350 dolar
8GB + 256GB: 392 dolar
12GB + 256GB: 434 dolar
12GB + 512GB: 490 dolar
İsteğe bağlı Nano Mat ekran ise, 256 GB ve üzeri modeller için 28 dolar ek ücretle satılıyor.
Xiaomi Pad 7 özellikleri
- Ekran: 11.2 inç, 2136 x 3200 piksel, 800 nit, 144Hz, Dolby Vision, HDR10, IPS LCD
- İşlemci: Snapdragon 7+ Gen 3
- Bellek: 8GB, 12GB RAM
- Depolama: 128GB, 256GB
- Arka kamera: 13MP
- Ön kamera: 8MP
- Batarya: 8850 mAh, 45W şarj
- Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.4
- Diğer: 4 hoparlör, manyetik stylus desteği
- İşletim sistemi: Android 15, HyperOS 2
- Boyut ve ağırlık: 251.2 x 173.4 x 6.2 mm, 500 g
Xiaomi Pad 7 Pro özellikleri
- Ekran: 11.2 inç, 2136 x 3200 piksel, 800 nit, 144Hz, Dolby Vision, HDR10, IPS LCD
- İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3
- Bellek: 8GB, 12GB RAM
- Depolama: 128GB, 256GB, 512GB
- Arka kamera: 50MP
- Ön kamera: 32MP
- Batarya: 8850 mAh, 67W şarj
- Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.4
- Diğer: 4 hoparlör, manyetik stylus desteği
- İşletim sistemi: Android 15, HyperOS 2
- Boyut ve ağırlık: 251.2 x 173.4 x 6.2 mm, 500 g
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu