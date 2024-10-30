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    Xiaomi Pad 7 ve Pad 7 Pro tanıtıldı: Uygun fiyata güçlü özellikler

    Xiaomi, bugün Çin'de düzenlediği etkinlikte yeni üst seviye tabletleri Xiaomi Pad 7 ve Pad 7 Pro'yu tanıttı. Güçlü özelliklere sahip cihazlar, uygun fiyatlarıyla da dikkat çekiyor.
    Xiaomi Pad 7 ve Pad 7 Pro tanıtıldı: İşte özellikler ve fiyatları Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, bugün Çin'de düzenlediği etkinlikte merakla beklenen Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro'nun yanı sıra tabletleri Xiaomi Pad 7 ve Pad 7 Pro'yu da tanıttı.

    Tabletler üst seviye olsa da, sahip oldukları çipsetler sebebiyle tam olarak amiral gemisi olarak nitelendirmek doğru değil. Xiaomi Pad 7, Snapdragon 7+ Gen 3 ile gelirken, Pad 7 Pro, Snapdragon 8s Gen 3'ten güç alıyor.

    Her iki tablet de, 11,2 inç büyüklüğünde, 144 Hz yenileme hızında ve 3,2K çözünürlükte LCD ekran ile geliyor. 3:2 en boy oranına sahip ekran 800 nit tepe parlaklık seviyesi sunuyor. Ayrıca isteğe bağlı olarak, parlamayı %99 ve yansımayı %65 oranında azaltan Nano Mat ekran seçeneği de sunuluyor.

    Xiaomi Pad 7'de 13 MP arka kamera ve 8 MP ön kamera bulunurken, Pro'da 50 MP arka ve 32 MP ön kamera yer alıyor. Batarya tarafında ise 8.850 mAh kapasiteli batarya bizleri karşılıyor. Düz model 45W, Pro modeli ise 67W hızlı şarj desteği sunuyor.

    Xiaomi Pad 7 ve Pad 7 Pro tanıtıldı: İşte özellikler ve fiyatları Tam Boyutta Gör
    Her iki model de Android 15 temelli HyperOS 2 işletim sistemiyle yüklü olarak geliyor. Yeni işletim sistemiyle beraber sunulan yeni masaüstü moduyla tabletleri daha üretkenlik odaklı kullanma imkanı da sunuluyor. Bu amaçla tabletler, arkadan aydınlatmalı ve dokunmatik yüzeye sahip bir klavye ile birlikte geliyor.

    RAM ve depolama seçeneklerine baktığımızda, 8/128 GB, 8/256 GB ve 12/256 GB kombinasyonlarını görüyoruz. Bunlara ek olarak Pro modeline özel 12/512GB'lık bir versiyon daha bulunuyor. Mavi, yeşil ve siyah renk seçenekleriyle satışa sunulan tabletlerin Çin'deki fiyatlarıysa şu şekilde:

    Xiaomi Pad 7 fiyatı

    8GB + 128GB: 280 dolar
    8GB + 256GB: 322 dolar
    12GB + 256GB: 364 dolar

    Xiaomi Pad 7 Pro fiyatı

    8GB + 128GB: 350 dolar
    8GB + 256GB: 392 dolar
    12GB + 256GB: 434 dolar
    12GB + 512GB: 490 dolar

    İsteğe bağlı Nano Mat ekran ise, 256 GB ve üzeri modeller için 28 dolar ek ücretle satılıyor.

    Xiaomi Pad 7 özellikleri

    • Ekran: 11.2 inç, 2136 x 3200 piksel, 800 nit, 144Hz, Dolby Vision, HDR10, IPS LCD
    • İşlemci: Snapdragon 7+ Gen 3
    • Bellek: 8GB, 12GB RAM
    • Depolama: 128GB, 256GB
    • Arka kamera: 13MP
    • Ön kamera: 8MP
    • Batarya: 8850 mAh, 45W şarj
    • Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.4
    • Diğer: 4 hoparlör, manyetik stylus desteği
    • İşletim sistemi: Android 15, HyperOS 2
    • Boyut ve ağırlık: 251.2 x 173.4 x 6.2 mm, 500 g

    Xiaomi Pad 7 Pro özellikleri

    • Ekran: 11.2 inç, 2136 x 3200 piksel, 800 nit, 144Hz, Dolby Vision, HDR10, IPS LCD
    • İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3
    • Bellek: 8GB, 12GB RAM
    • Depolama: 128GB, 256GB, 512GB
    • Arka kamera: 50MP
    • Ön kamera: 32MP
    • Batarya: 8850 mAh, 67W şarj
    • Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.4
    • Diğer: 4 hoparlör, manyetik stylus desteği
    • İşletim sistemi: Android 15, HyperOS 2
    • Boyut ve ağırlık: 251.2 x 173.4 x 6.2 mm, 500 g
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Sempron 3200 5 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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