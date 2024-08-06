Katlanabilir Huawei Nova Flip tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Nova Flip, tasarım odaklı bir telefon olsa da, dayanıklılık anlamında da iddialı. SGS İsviçre'nin zorlu testlerden geçen ve 1,2 milyon katlanma derecesine sahip olan telefonun, su damlası menteşe tasarımına sahip olduğu bildiriliyor.
Telefonun dış kısmına baktığımızda, çift kameranın hemen yanında 2,14 inç büyüklüğünde OLED kapak ekranını görüyoruz. İç kısımda ise 6,94 inç büyüklüğünde, FHD+ çözünürlüğe ve 1-120Hz yenileme hızına sahip LTPO OLED panel yer alıyor. Kapak ekranı, ana kamera için vizör olarak da işlev görüyor ve hava durumu, müzik ve takvim gibi bazı uygulamaları çalıştırabiliyor.
Yazılım tarafında ise, resimlerden nesneleri kaldırma, resimlerden metin seçimi ve resim oluşturma gibi çeşitli yapay zeka özelliklerine sahip olan HarmonyOS 4.2 işletim sistemiyle yüklü geliyor. Nova Flip ayrıca, 66 W kablolu şarj hızını destekleyen 4400 mAh kapasiteli pil ile geliyor.
Huawei Nova Flip fiyatı
Yeşil, pembe, beyaz ve siyah renk seçenekleriyle gelen Huawei Nova Flip, 256 GB depolamalı versiyonda 744 dolar, 512 GB'lık versiyonda 798 dolar ve 1 TB kapasiteli modelde 911 dolar fiyat etiketiyle, 10 Ağustos'tan itibaren Çin'de satışa sunulacak.
Huawei Nova Flip özellikleri
- Boyut ve ağırlık: 169,8 x 75,4 x 6,9 mm (açıkken), 87,6 x 75,4 x 15,1 mm (katlıyken), 195 gr
- Ekran: 6.94 inç, FHD+, 120 Hz, LTPO OLED (iç ekran); 2.14 inch, 480 x 480 piksel, 120 Hz, LTPO OLED (dış ekran)
- İşlemci: Kirin 8000 (?)
- Depolama: 256 GB, 512 GB, 1 TB
- İşletim sistemi: HarmonyOS 4.2
- Arka kamera: 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı kamera
- Ön kamera: 32 MP
- Batarya: 4400 mAh, 66W şarj
- Bağlantı ve diğer: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, stereo hoparlör, güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.