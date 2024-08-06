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    Katlanabilir Huawei Nova Flip tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Huawei, yeni katlanabilir telefonu Nova Flip'i tanıttı. Nova serisinin ilk katlanabilir modeli olan telefon, şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Peki telefon neler sunuyor? 
    Huawei Nova Flip tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Huawei, yeni katlanabilir telefonu Nova Flip'i tanıttı. Huawei P50 Pocket modelinin halefi olan telefon, Nova serisinin ilk katlanabilir modeli olarak piyasaya sunuldu. Şık tasarımıyla dikkat çeken telefon neler sunuyor hep birlikte bakalım.

    Nova Flip, tasarım odaklı bir telefon olsa da, dayanıklılık anlamında da iddialı. SGS İsviçre'nin zorlu testlerden geçen ve 1,2 milyon katlanma derecesine sahip olan telefonun, su damlası menteşe tasarımına sahip olduğu bildiriliyor.

    Telefonun dış kısmına baktığımızda, çift kameranın hemen yanında 2,14 inç büyüklüğünde OLED kapak ekranını görüyoruz. İç kısımda ise 6,94 inç büyüklüğünde, FHD+ çözünürlüğe ve 1-120Hz yenileme hızına sahip LTPO OLED panel yer alıyor. Kapak ekranı, ana kamera için vizör olarak da işlev görüyor ve hava durumu, müzik ve takvim gibi bazı  uygulamaları çalıştırabiliyor.

    Huawei Nova Flip tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Kamera tarafında, 50 MP'lik bir ana kamera, 8 MP'lik ultra geniş lens ve 32 MP'lik ön kamera kurulumu yer alıyor. Huawei, Nova Flip'teki yonga setini veya RAM miktarını açıklamadı, ancak önceki sızıntılar, Kirin 8000 çipsetine sahip olduğunu göstermişti.

    Yazılım tarafında ise, resimlerden nesneleri kaldırma, resimlerden metin seçimi ve resim oluşturma gibi çeşitli yapay zeka özelliklerine sahip olan HarmonyOS 4.2 işletim sistemiyle yüklü geliyor. Nova Flip ayrıca, 66 W kablolu şarj hızını destekleyen 4400 mAh kapasiteli pil ile geliyor.

    Huawei Nova Flip tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Huawei Nova Flip fiyatı

    Yeşil, pembe, beyaz ve siyah renk seçenekleriyle gelen Huawei Nova Flip, 256 GB depolamalı versiyonda 744 dolar, 512 GB'lık versiyonda 798 dolar ve 1 TB kapasiteli modelde 911 dolar fiyat etiketiyle, 10 Ağustos'tan itibaren Çin'de satışa sunulacak.

    Huawei Nova Flip özellikleri

    • Boyut ve ağırlık: 169,8 x 75,4 x 6,9 mm (açıkken),  87,6 x 75,4 x 15,1 mm (katlıyken), 195 gr
    • Ekran: 6.94 inç, FHD+, 120 Hz, LTPO OLED (iç ekran); 2.14 inch, 480 x 480 piksel, 120 Hz, LTPO OLED (dış ekran)
    • İşlemci: Kirin 8000 (?)
    • Depolama: 256 GB, 512 GB, 1 TB
    • İşletim sistemi: HarmonyOS 4.2
    • Arka kamera: 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı kamera
    • Ön kamera: 32 MP
    • Batarya: 4400 mAh, 66W şarj
    • Bağlantı ve diğer: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, stereo hoparlör, güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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