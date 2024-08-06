Katlanabilir Huawei Nova Flip tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Tam Boyutta Gör Huawei, yeni katlanabilir telefonu Nova Flip'i tanıttı. Huawei P50 Pocket modelinin halefi olan telefon, Nova serisinin ilk katlanabilir modeli olarak piyasaya sunuldu. Şık tasarımıyla dikkat çeken telefon neler sunuyor hep birlikte bakalım.

Nova Flip, tasarım odaklı bir telefon olsa da, dayanıklılık anlamında da iddialı. SGS İsviçre'nin zorlu testlerden geçen ve 1,2 milyon katlanma derecesine sahip olan telefonun, su damlası menteşe tasarımına sahip olduğu bildiriliyor.

Telefonun dış kısmına baktığımızda, çift kameranın hemen yanında 2,14 inç büyüklüğünde OLED kapak ekranını görüyoruz. İç kısımda ise 6,94 inç büyüklüğünde, FHD+ çözünürlüğe ve 1-120Hz yenileme hızına sahip LTPO OLED panel yer alıyor. Kapak ekranı, ana kamera için vizör olarak da işlev görüyor ve hava durumu, müzik ve takvim gibi bazı uygulamaları çalıştırabiliyor.

Tam Boyutta Gör Kamera tarafında, 50 MP'lik bir ana kamera, 8 MP'lik ultra geniş lens ve 32 MP'lik ön kamera kurulumu yer alıyor. Huawei, Nova Flip'teki yonga setini veya RAM miktarını açıklamadı, ancak önceki sızıntılar, Kirin 8000 çipsetine sahip olduğunu göstermişti.

Yazılım tarafında ise, resimlerden nesneleri kaldırma, resimlerden metin seçimi ve resim oluşturma gibi çeşitli yapay zeka özelliklerine sahip olan HarmonyOS 4.2 işletim sistemiyle yüklü geliyor. Nova Flip ayrıca, 66 W kablolu şarj hızını destekleyen 4400 mAh kapasiteli pil ile geliyor.

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Huawei Nova Flip fiyatı

Yeşil, pembe, beyaz ve siyah renk seçenekleriyle gelen Huawei Nova Flip, 256 GB depolamalı versiyonda 744 dolar, 512 GB'lık versiyonda 798 dolar ve 1 TB kapasiteli modelde 911 dolar fiyat etiketiyle, 10 Ağustos'tan itibaren Çin'de satışa sunulacak.

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Huawei Nova Flip özellikleri

Boyut ve ağırlık: 169,8 x 75,4 x 6,9 mm (açıkken), 87,6 x 75,4 x 15,1 mm (katlıyken), 195 gr

169,8 x 75,4 x 6,9 mm (açıkken), 87,6 x 75,4 x 15,1 mm (katlıyken), 195 gr Ekran : 6.94 inç, FHD+, 120 Hz, LTPO OLED (iç ekran); 2.14 inch, 480 x 480 piksel, 120 Hz, LTPO OLED (dış ekran)

: 6.94 inç, FHD+, 120 Hz, LTPO OLED (iç ekran); 2.14 inch, 480 x 480 piksel, 120 Hz, LTPO OLED (dış ekran) İşlemci : Kirin 8000 (?)

: Kirin 8000 (?) Depolama : 256 GB, 512 GB, 1 TB

: 256 GB, 512 GB, 1 TB İşletim sistemi : HarmonyOS 4.2

: HarmonyOS 4.2 Arka kamera : 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı kamera

: 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı kamera Ön kamera : 32 MP

: 32 MP Batarya : 4400 mAh, 66W şarj

: 4400 mAh, 66W şarj Bağlantı ve diğer: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, stereo hoparlör, güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu

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