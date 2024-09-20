Huawei’nin üçe katlanır telefonu Mate XT karaborsaya düştü: Fiyatı dudak uçuklatıyor

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Huawei'nin yeni üç katlanabilir modeli Mate XT Ultimate, piyasaya sürülmesinden bu yana Çin'de büyük ilgi gördü. Ancak bu cihazı edinmek, özellikle yerel pazarda oldukça zor bir hale geldi. 256GB'lık modelin resmi fiyatı 2.800 dolar civarında belirlenmişken, Shenzhen'in Huaqiangbei bölgesinde bu telefon, bazı satıcılar tarafından 8.400 ila 9.800 dolar arasında fiyatlara çıkarılmış durumda. Bu bölge, dünyanın en büyük elektronik pazarlarından biri olarak biliniyor.

Huaqiangbei'deki ikinci el akıllı telefon satıcılarından birine göre, fiyatlar henüz istikrarını bulmuş değil ve çoğu ilgi sahibi, sınırlı stoklardan faydalanmaya çalışan kişilerden oluşuyor. Ayrıca çevrimiçi platformlarda da benzer fiyat artışları gözlemleniyor. Alibaba'nın çevrimiçi pazar yeri Xianyu'da, Mate XT'nin fiyatları 4.200 ila 14.000 dolar arasında değişiklik gösteriyor.

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Mate XT'nin dünyanın ilk ticari olarak satışa sunulan üç katlanabilir telefonu olarak tanıtılması ve Huawei'nin Vmall platformunda 6.3 milyon rezervasyon alması, bu cihazın ne denli ilgi çektiğini ortaya koyuyor. Ancak bu rezervasyonlar, insanların cihazı hemen satın almalarını garanti etmiyor.

Bu arada, Huawei'nin bu başarısı, Apple'ın Çin'deki lansman stratejilerini de etkiliyor gibi görünüyor. SCMP'ye göre, Çin'deki bazı perakendeciler, iPhone 16 serisinin fiyatlarını, resmi çıkış tarihinden önce düşürmüş durumda. Örneğin, Pinduoduo'da 512GB iPhone 16 Plus, resmi fiyatının %10 altında bir indirimle sunuluyor.

Huawei'nin bu yeni katlanabilir modeli, yerel ve global pazarda nasıl bir etki yaratacağı merak konusu. Ancak şu an için, al-satçıların resmi fiyat ile oluşan fiyat farkları, teknoloji dünyasında sıkça rastlanan bir durum olarak karşımıza çıkıyor.

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