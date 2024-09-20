Huawei’nin üçe katlanır telefonu Mate XT karaborsaya düştü: Fiyatı dudak uçuklatıyor

Huawei'nin yeni üç katlanabilir modeli Mate XT Ultimate, piyasaya sürülmesinden bu yana Çin'de büyük ilgi gördü. Ancak bu cihazı edinmek, özellikle yerel pazarda oldukça zor bir hale geldi. 256GB'lık modelin resmi fiyatı 2.800 dolar civarında belirlenmişken, Shenzhen'in Huaqiangbei bölgesinde bu telefon, bazı satıcılar tarafından 8.400 ila 9.800 dolar arasında fiyatlara çıkarılmış durumda. Bu bölge, dünyanın en büyük elektronik pazarlarından biri olarak biliniyor.
Huaqiangbei'deki ikinci el akıllı telefon satıcılarından birine göre, fiyatlar henüz istikrarını bulmuş değil ve çoğu ilgi sahibi, sınırlı stoklardan faydalanmaya çalışan kişilerden oluşuyor. Ayrıca çevrimiçi platformlarda da benzer fiyat artışları gözlemleniyor. Alibaba'nın çevrimiçi pazar yeri Xianyu'da, Mate XT'nin fiyatları 4.200 ila 14.000 dolar arasında değişiklik gösteriyor.
Mate XT'nin dünyanın ilk ticari olarak satışa sunulan üç katlanabilir telefonu olarak tanıtılması ve Huawei'nin Vmall platformunda 6.3 milyon rezervasyon alması, bu cihazın ne denli ilgi çektiğini ortaya koyuyor. Ancak bu rezervasyonlar, insanların cihazı hemen satın almalarını garanti etmiyor.
Bu arada, Huawei'nin bu başarısı, Apple'ın Çin'deki lansman stratejilerini de etkiliyor gibi görünüyor. SCMP'ye göre, Çin'deki bazı perakendeciler, iPhone 16 serisinin fiyatlarını, resmi çıkış tarihinden önce düşürmüş durumda. Örneğin, Pinduoduo'da 512GB iPhone 16 Plus, resmi fiyatının %10 altında bir indirimle sunuluyor.
Huawei'nin bu yeni katlanabilir modeli, yerel ve global pazarda nasıl bir etki yaratacağı merak konusu. Ancak şu an için, al-satçıların resmi fiyat ile oluşan fiyat farkları, teknoloji dünyasında sıkça rastlanan bir durum olarak karşımıza çıkıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...