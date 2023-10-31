Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei Nova 11 SE tanıtıldı: 108 MP kamera, Snapdragon 680 işlemci, 6.67 inç OLED ekran

    Huawei bir süredir gündemde olan Nova 11 SE akıllı telefonunu resmen duyurdu. Huawei Nova 11 ailesinin son üyesi 108 megapiksel ana kamera, OLED ekran ve HarmonyOS 4 işletim sistemiyle geliyor.

    Huawei Nova 11 SE tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Çinli teknoloji devi Huawei çeşitli söylenti ve sızıntıların ardından Huawei Nova 11 ailesinin son üyesini duyurdu. Huawei Nova 11 SE adı altında çıkış yapan model 90 Hz OLED ekran, Snapdragon 6 serisi yonga seti ve 108 megapiksel ana kamerasıyla öne çıkıyor.

    Akıllı telefonda FullHD+ çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı, 10 bit renk derinliği ve %100 DCI-P3 renk gamı sunan 6.67 inç OLED panel mevcut. Delikli ekran taşdığını gördüğümüz cihazın ön yüzünde selfie çekimleri ve görüntülü aramalar için 32 megapiksel kamera yer alıyor.

    Huawei Nova 11 SE tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Huawei Nova 11 SE'nin arka panelinde üçlü kamera sistemi var. Modül f/1.9 diyafram açıklığına sahip 108 megapiksel ana kamera, f/2.2 diyaframlı 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve f/2.4 diyafram değeri olan 2 megapiksel makro sensörden oluşuyor.

    İşlemci, pil ve şarj hızı

    Akıllı telefonun Qualcomm'un Snapdragon 680 platformu ile güçlendirildiğini belirtelim. Bu yonga setine 8 GB'a kadar RAM ve maksimum 512 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Yazılım tarafı ise Android tabanlı HarmonyOS 4 işletim sistemine emanet edilmiş.

    Huawei Nova 11 SE tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Cihaz 66W hızlı şarj desteğine sahip 4.500 mAh pilden besleniyor. Bağlantı özelliklerini 4G, çift SIM, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS ve USB-C girişi olarak sıralayabiliriz. Akıllı telefon 162.39 x 75.47 x 7.39 mm boyutkarunda ve 186 gram ağırlığa sahip.

    Huawei Nova 11 SE Özellikleri

    • Ekran: 6.67 inç, OLED, FullHD+, 90 Hz
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680
    • RAM: 8 GB RAM
    • Depolama: 256/512 GB
    • Arka Kamera: 108 MP (ana), 8 MP (ultra geniş açılı), 2 MP (makro)
    • Ön Kamera: 32 MP
    • Pil: 4.500 mAh (66W hızlı şarj)
    • İşletim sistemi: HarmonyOS 4
    • Bağlantı: 4G, çift SIM, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS ve USB-C
    • Boyutlar: 162.39 x 75.47 x 7.39 mm
    • Ağırlık: 186 gram

    Huawei Nova 11 SE tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Huawei Nova 11 SE Fiyatı

    • 8 GB + 256 GB - 273 dolar
    • 8 GB + 512 GB - 300 dolar
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 saat önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    trafiğe çıkması yasak olan motorlar just cause 4 türkçe yama tıp fakültesi sınıfta kalma oranları kullandığınız ağın, tarayıcının veya cihazın ayarları başka biri (ör. ebeveyn ya da yönetici) tarafından kontrol edildiğinden şu anda güvenli arama ayarınızı değiştiremezsiniz marmarabirlik en iyi zeytin hangisi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    vivo-Y16
    vivo-Y16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP Laptop 15
    HP Laptop 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız