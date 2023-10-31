Huawei Nova 11 SE tanıtıldı: 108 MP kamera, Snapdragon 680 işlemci, 6.67 inç OLED ekran

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Çinli teknoloji devi Huawei çeşitli söylenti ve sızıntıların ardından Huawei Nova 11 ailesinin son üyesini duyurdu. Huawei Nova 11 SE adı altında çıkış yapan model 90 Hz OLED ekran, Snapdragon 6 serisi yonga seti ve 108 megapiksel ana kamerasıyla öne çıkıyor.

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Akıllı telefonda FullHD+ çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı, 10 bit renk derinliği ve %100 DCI-P3 renk gamı sunan 6.67 inç OLED panel mevcut. Delikli ekran taşdığını gördüğümüz cihazın ön yüzünde selfie çekimleri ve görüntülü aramalar için 32 megapiksel kamera yer alıyor.

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Huawei Nova 11 SE'nin arka panelinde üçlü kamera sistemi var. Modül f/1.9 diyafram açıklığına sahip 108 megapiksel ana kamera, f/2.2 diyaframlı 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve f/2.4 diyafram değeri olan 2 megapiksel makro sensörden oluşuyor.

İşlemci, pil ve şarj hızı

Akıllı telefonun Qualcomm'un Snapdragon 680 platformu ile güçlendirildiğini belirtelim. Bu yonga setine 8 GB'a kadar RAM ve maksimum 512 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Yazılım tarafı ise Android tabanlı HarmonyOS 4 işletim sistemine emanet edilmiş.

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Cihaz 66W hızlı şarj desteğine sahip 4.500 mAh pilden besleniyor. Bağlantı özelliklerini 4G, çift SIM, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS ve USB-C girişi olarak sıralayabiliriz. Akıllı telefon 162.39 x 75.47 x 7.39 mm boyutkarunda ve 186 gram ağırlığa sahip.

Huawei Nova 11 SE Özellikleri

Ekran: 6.67 inç, OLED, FullHD+, 90 Hz

6.67 inç, OLED, FullHD+, 90 Hz İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680

Qualcomm Snapdragon 680 RAM: 8 GB RAM

8 GB RAM Depolama: 256/512 GB

256/512 GB Arka Kamera: 108 MP (ana), 8 MP (ultra geniş açılı), 2 MP (makro)

108 MP (ana), 8 MP (ultra geniş açılı), 2 MP (makro) Ön Kamera: 32 MP

32 MP Pil: 4.500 mAh (66W hızlı şarj)

4.500 mAh (66W hızlı şarj) İşletim sistemi: HarmonyOS 4

HarmonyOS 4 Bağlantı: 4G, çift SIM, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS ve USB-C

4G, çift SIM, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS ve USB-C Boyutlar: 162.39 x 75.47 x 7.39 mm

162.39 x 75.47 x 7.39 mm Ağırlık: 186 gram

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Huawei Nova 11 SE Fiyatı

8 GB + 256 GB - 273 dolar

8 GB + 512 GB - 300 dolar

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