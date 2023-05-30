Huawei Nova 11 ve Nova 11 Pro Türkiye fiyatı belli oldu: Yanında hediyesi de var

- Huawei Nova 11 Türkiye fiyatı
- Huawei Nova 11 özellikleri
- Huawei Nova 11 Pro Türkiye fiyatı
- Huawei Nova 11 Pro Özellikleri
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Huawei Nova 11 Türkiye fiyatı
Huawei Nova 11 Türkiye fiyatı ise 19.999 TL. Kampanya kapsamında cihazı satın alanlara sepette 800 TL indirim sunulacak ve Band 8 de hediye edilecek.
Huawei Nova 11 özellikleri
- İşlemci: 4G Snapdragon 778G
- RAM: 8GB
- Ekran: 2412 x 1084 piksel (FHD+) 6,7 inç OLED, 120Hz yenileme hızı
- Arka Kamera: f/1.9 50MP birincil ve f/2.2, LDAF 8MP ultra geniş açılı
- Ön Kamera: f/2.4 60MP selfie
- İşletim Sistemi: HarmonyOS
- Depolama: 512GB'a kadar
- Pil: 4.500mAh 66W hızlı şarj
- Diğer: Metal Gövde, Kunlun cam koruması, uydu üzerinden tek yönlü iletişim
Huawei Nova 11 Pro Türkiye fiyatı
Huawei Nova 11 Pro Türkiye fiyatı ise 21.999 TL. Yine bu modelde de Band 8 hediyesi ve 800 TL sepet indirimi mevcut.
Huawei Nova 11 Pro Özellikleri
- İşlemci: 4G Snapdragon 778G
- RAM: 8GB
- Ekran: 2652 x 1200 piksel (FHD+) 6,78 inç OLED, 120Hz yenileme hızı
- Arka Kamera: f/1.9 50MP birincil, f/2.2 8MP ultra geniş ve 2MP makro
- Ön Kamera: f/2.4 60MP selfie ve f/2.2 8MP portre
- İşletim Sistemi: HarmonyOS
- Depolama: 512GB'a kadar
- Pil: 4.500mAh 100W hızlı şarj
- Diğer: Metal Gövde, Kunlun cam koruması, uydu üzerinden tek yönlü iletişim
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)