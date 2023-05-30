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    Huawei Nova 11 ve Nova 11 Pro Türkiye fiyatı belli oldu: Yanında hediyesi de var

    Huawei, düzenlediği lansman ile birlikte Türkiye pazarına getireceği ürünleri duyurdu. Bu bağlamda firma Huawei Nova 11 ve Nova 11 Pro Türkiye fiyatlarını resmen açıkladı.
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    Huawei Nova 11 ve Nova 11 Pro Türkiye fiyatı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Huawei, düzenlediği lansman kapsamında Nova 11 ve Nova 11 Pro Türkiye fiyatlarını açıkladı. Akıllı telefon piyasasının önemli isimlerinden olan firma, bu serisinde hem tasarım hem de donanım ile dikkatleri çekmeyi başarıyor. İşte Huawei Nova 11 ve Nova 11 Pro Türkiye fiyatları.

    Huawei Nova 11 Türkiye fiyatı

    Huawei Nova 11 ve Nova 11 Pro Türkiye fiyatı belli oldu
    Huawei Nova 11, 120 Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sunan 6,7 inçlik OLED ekran ile geliyor. 8GB RAM, 512GB'a kadar dahili depolama alanı, Snapdragon 778G platformu ve 66W hızlı şarj destekli 4.500mAh pil öne çıkan diğer özellikleri arasında bulunuyor. Ürünün kamera tarafında ise 60MP selfie kamaranın yanında arka tarafta 50 MP ve 8 MP kamera kurulumu bulunuyor.

    Huawei Nova 11 Türkiye fiyatı ise 19.999 TL. Kampanya kapsamında cihazı satın alanlara sepette 800 TL indirim sunulacak ve Band 8 de hediye edilecek.

    Huawei Nova 11 özellikleri

    • İşlemci: 4G Snapdragon 778G
    • RAM: 8GB
    • Ekran: 2412 x 1084 piksel (FHD+) 6,7 inç OLED, 120Hz yenileme hızı
    • Arka Kamera: f/1.9 50MP birincil ve f/2.2, LDAF 8MP ultra geniş açılı
    • Ön Kamera: f/2.4 60MP selfie
    • İşletim Sistemi: HarmonyOS
    • Depolama: 512GB'a kadar
    • Pil: 4.500mAh 66W hızlı şarj
    • Diğer: Metal Gövde, Kunlun cam koruması, uydu üzerinden tek yönlü iletişim

    Huawei Nova 11 Pro Türkiye fiyatı

    Huawei Nova 11 ve Nova 11 Pro Türkiye fiyatı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Huawei Nova 11 Pro ise temel modelle benzer tasarımı koruyor. Bu cihazda 120 Hz yenileme hızı ve 2652 x 1200 piksel çözünürlüğe sahip 6,78 inç kavisli OLED ekran bulunuyor. Ayrıca yine Snapdragon 778G seti cihaza eşlik ediyor. 100W hızlı şarj destekli 4.500mAh pil ile gelen telefonda 8GB yer alıyor. Kameralar kısmında arkada 50MP + 8 MP + 2 MP değerlere sahip paket bulunurken ön tarafta 60MP + 8 MP çift kamera yer alıyor.

    Huawei Nova 11 Pro Türkiye fiyatı ise 21.999 TL. Yine bu modelde de Band 8 hediyesi ve 800 TL sepet indirimi mevcut.

    Huawei Nova 11 Pro Özellikleri

    • İşlemci: 4G Snapdragon 778G
    • RAM: 8GB
    • Ekran: 2652 x 1200 piksel (FHD+) 6,78 inç OLED, 120Hz yenileme hızı
    • Arka Kamera: f/1.9 50MP birincil, f/2.2 8MP ultra geniş ve 2MP makro
    • Ön Kamera: f/2.4 60MP selfie ve f/2.2 8MP portre
    • İşletim Sistemi: HarmonyOS
    • Depolama: 512GB'a kadar
    • Pil: 4.500mAh 100W hızlı şarj
    • Diğer: Metal Gövde, Kunlun cam koruması, uydu üzerinden tek yönlü iletişim
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    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

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