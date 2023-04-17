Huawei Nova 11, 11 Pro ve 11 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Huawei, hem donanımı hem de kamera tasarımıyla dikkat çeken Huawei Nova 11 serisini duyurdu. Peki uydu iletişimi destekli dünyanın ilk orta sınıf akıllı telefonları neler sunuyor? İşte Huawei Nova 11, Nova 11 Pro ve Nova 11 Ultra özellikleri ve fiyatı

Huawei Nova 11 özellikleri

Huawei Nova 11, ön tarafta yüzde 93,8 ekran gövde oranı, 120 Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlükle gelen 6,7 inç boyutlarında OLED ekrandan destek alıyor. Bununla birlikte yalnızca 6,88 mm kalınlığa ve 168 gram ağırlığa sahip olan cihaz, Kunlun cam koruması ve tamamen metal gövde tasarımıyla birinci sınıf bir görünüm sunuyor.

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Teknik detaylara gelirsek, uydu üzerinden tek yönlü iletişim desteğiyle dikkat çeken Huawei Nova 11, kaputun altında 8GB RAM ve 512GB'a kadar dahili depolama ile 4G destekli Qualcomm Snapdragon 778G platformu ile satışa çıkacak. Ek olarak yeni cihazın kutusundan HarmonyOS, 66W hızlı şarj destekli 4.500mAh pil ile çıktığını belirtelim.

Tam Boyutta Gör Kamera bölümünde ise ön tarafta f/2.4 60MP selfie, arka tarafta f/1.9 50MP birincil ve f/2.2, LDAF 8MP ultra geniş açılı sensörler ile desteklenen Huawei Nova 11, hem ön hem de arka kamerada markanın XD Portre kamera teknolojisi ile destekleniyor. Bilmeyenler için bu özellik, cilt dokusu, gölge dokusu ve renk geliştirmeleri ile portre deneyimini bir üst noktaya taşımayı hedefliyor.

Huawei Nova 11 Pro özellikleri

Ailenin bir üst modeli Huawei Nova 11 Pro, temel model ile benzer tasarımı korurken, ön tarafta Kunlun cam koruması, 120 Hz yenileme hızı ve 2652 x 1200 piksel çözünürlüğe sahip 6,78 inç kavisli OLED ekran ile destekleniyor. Kaputun altında ise 4G Snapdragon 778G yonga setinden güç alan cihaza, temel modelden farklı olarak 100W hızlı şarj destekli 4.500mAh pil kapasitesi eşlik ediyor. Ek olarak uydu üzerinden tek yönlü iletişim desteğine sahip olduğunu da hatırlatalım.

Kamera bölümünde ise Huawei Nova 11 Pro, f/1.9 50MP birincil, f/2.2 8MP ultra geniş ve 2MP makro olmak üzere üçlü sensör kurulumundan destek alıyor. Ön tarafta ise f/2.4 60MP selfie ve f/2.2 8MP portre sensörleri konumlandırılmış. Ayrıca ön kamera 2 kata kadar optik yakınlaştırma ve 5 kata kadar dijital yakınlaştırma sunarken, arka kamera 10 kata kadar dijital yakınlaştırma fırsatı tanıyor.

Huawei Nova 11 Ultra özellikleri

Huawei Nova 11 ailesinin amiral gemisi modeli Huawei Nova 11 Ultra, ön tarafta 2652 x 1200 piksel çözünürlüğe, Kunlun korumasına ve 120 Hz yenileme hızına sahip, 6,78 inç boyutlarında kavisli bir OLED ekrana ev sahipliği yapıyor. Diğer iki modele benzer şekilde Nova 11 Ultra, 4G Snapdragon 778G platformundan destek alıyor. Ek olarak 512GB dahili depolama ve 100W hızlı şarjı destekli 4.500mAh pil kapasitesi ile kullanıcılara sunulacak.

Tam Boyutta Gör Kamera bölümüne gelirsek Nova 11 Ultra'nın değişken diyaframlı sensörler ile diğer modellerden ayrıldığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte kamera adasında f/1.4-f/4.0 50MP birincil, f/1.4 AF 8MP ultra geniş açılı ve 2MP makro sensörlerinden destek alan amiral gemisi, ön tarafta f/2.4 60MP geniş açı, f/2.2 8MP portre sensörü ile Pro modelin yapılandırmasını koruyor. Ayrıca Nova 11 Ultra, diğer iki modelden farklı olarak çift yönlü Beidou uydu mesajlaşma özelliği sunuyor.

Huawei Nova 11, Nova 11 Pro ve Nova 11 Ultra fiyatı

Huawei Nova 11 ve Nova 11 Pro, Siyah, Altın, Beyaz ve No. 11 (Parlak Yeşil) olmak üzere dört renk seçeneğiyle geliyor. Nova 11 Ultra ise yalnızca Siyah ve No. 11 (Parlak Yeşil) renklerde ve cilt dokulu arka kapak tasarımı ile satışa çıkacak. Akıllı telefonların başlagıç fiyatları ise şu şekilde:

Huawei Nova 11- 363 dolar

Huawei Nova 11 Pro- 502 dolar

Huawei Nova 11 Ultra 648 dolar

Huawei Nova 11 Teknik Özellikleri:

İşlemci: 4G Snapdragon 778G

4G Snapdragon 778G RAM: 8GB

8GB Ekran: 2412 x 1084 piksel (FHD+) 6,7 inç OLED, 120Hz yenileme hızı

2412 x 1084 piksel (FHD+) 6,7 inç OLED, 120Hz yenileme hızı Arka Kamera: f/1.9 50MP birincil ve f/2.2, LDAF 8MP ultra geniş açılı

f/1.9 50MP birincil ve f/2.2, LDAF 8MP ultra geniş açılı Ön Kamera: f/2.4 60MP selfie

f/2.4 60MP selfie İşletim Sistemi: HarmonyOS

HarmonyOS Depolama: 512GB'a kadar

512GB'a kadar Pil: 4.500mAh 66W hızlı şarj

4.500mAh 66W hızlı şarj Diğer: Metal Gövde, Kunlun cam koruması, uydu üzerinden tek yönlü iletişim

Huawei Nova 11 Pro Teknik Özellikleri:

İşlemci: 4G Snapdragon 778G

4G Snapdragon 778G RAM: 8GB

8GB Ekran: 2652 x 1200 piksel (FHD+) 6,78 inç OLED, 120Hz yenileme hızı

2652 x 1200 piksel (FHD+) 6,78 inç OLED, 120Hz yenileme hızı Arka Kamera: f/1.9 50MP birincil, f/2.2 8MP ultra geniş ve 2MP makro

f/1.9 50MP birincil, f/2.2 8MP ultra geniş ve 2MP makro Ön Kamera: f/2.4 60MP selfie ve f/2.2 8MP portre

f/2.4 60MP selfie ve f/2.2 8MP portre İşletim Sistemi: HarmonyOS

HarmonyOS Depolama: 512GB'a kadar

512GB'a kadar Pil: 4.500mAh 100W hızlı şarj

4.500mAh 100W hızlı şarj Diğer: Metal Gövde, Kunlun cam koruması, uydu üzerinden tek yönlü iletişim

Huawei Nova 11 Ultra Teknik Özellikleri:

İşlemci: 4G Snapdragon 778G

4G Snapdragon 778G RAM: 8GB

8GB Ekran: 2652 x 1200 piksel (FHD+) 6,78 inç OLED, 120Hz yenileme hızı

2652 x 1200 piksel (FHD+) 6,78 inç OLED, 120Hz yenileme hızı Arka Kamera: f/1.4-f/4.0 50MP birincil, f/1.4 AF 8MP ultra geniş açılı ve 2MP makro

f/1.4-f/4.0 50MP birincil, f/1.4 AF 8MP ultra geniş açılı ve 2MP makro Ön Kamera: f/2.4 60MP geniş açı, f/2.2 8MP portre sensörü

f/2.4 60MP geniş açı, f/2.2 8MP portre sensörü İşletim Sistemi: HarmonyOS

HarmonyOS Depolama: 512GB'a kadar

512GB'a kadar Pil: 4.500mAh 100W hızlı şarj

4.500mAh 100W hızlı şarj Diğer: Metal Gövde, Kunlun cam koruması, uydu üzerinden çift yönlü iletişim

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Huawei Nova 11 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı