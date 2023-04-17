Huawei Nova 11, 11 Pro ve 11 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

- Huawei Nova 11 özellikleri
- Huawei Nova 11 Pro özellikleri
- Huawei Nova 11 Ultra özellikleri
- Huawei Nova 11, Nova 11 Pro ve Nova 11 Ultra fiyatı
- Huawei Nova 11 Teknik Özellikleri:
- Huawei Nova 11 Pro Teknik Özellikleri:
- Huawei Nova 11 Ultra Teknik Özellikleri:
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Huawei Nova 11 özellikleri
Huawei Nova 11, ön tarafta yüzde 93,8 ekran gövde oranı, 120 Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlükle gelen 6,7 inç boyutlarında OLED ekrandan destek alıyor. Bununla birlikte yalnızca 6,88 mm kalınlığa ve 168 gram ağırlığa sahip olan cihaz, Kunlun cam koruması ve tamamen metal gövde tasarımıyla birinci sınıf bir görünüm sunuyor.
Teknik detaylara gelirsek, uydu üzerinden tek yönlü iletişim desteğiyle dikkat çeken Huawei Nova 11, kaputun altında 8GB RAM ve 512GB'a kadar dahili depolama ile 4G destekli Qualcomm Snapdragon 778G platformu ile satışa çıkacak. Ek olarak yeni cihazın kutusundan HarmonyOS, 66W hızlı şarj destekli 4.500mAh pil ile çıktığını belirtelim.
Huawei Nova 11 Pro özellikleri
Ailenin bir üst modeli Huawei Nova 11 Pro, temel model ile benzer tasarımı korurken, ön tarafta Kunlun cam koruması, 120 Hz yenileme hızı ve 2652 x 1200 piksel çözünürlüğe sahip 6,78 inç kavisli OLED ekran ile destekleniyor. Kaputun altında ise 4G Snapdragon 778G yonga setinden güç alan cihaza, temel modelden farklı olarak 100W hızlı şarj destekli 4.500mAh pil kapasitesi eşlik ediyor. Ek olarak uydu üzerinden tek yönlü iletişim desteğine sahip olduğunu da hatırlatalım.
Huawei Nova 11 Ultra özellikleri
Huawei Nova 11 ailesinin amiral gemisi modeli Huawei Nova 11 Ultra, ön tarafta 2652 x 1200 piksel çözünürlüğe, Kunlun korumasına ve 120 Hz yenileme hızına sahip, 6,78 inç boyutlarında kavisli bir OLED ekrana ev sahipliği yapıyor. Diğer iki modele benzer şekilde Nova 11 Ultra, 4G Snapdragon 778G platformundan destek alıyor. Ek olarak 512GB dahili depolama ve 100W hızlı şarjı destekli 4.500mAh pil kapasitesi ile kullanıcılara sunulacak.
Huawei Nova 11, Nova 11 Pro ve Nova 11 Ultra fiyatı
Huawei Nova 11 ve Nova 11 Pro, Siyah, Altın, Beyaz ve No. 11 (Parlak Yeşil) olmak üzere dört renk seçeneğiyle geliyor. Nova 11 Ultra ise yalnızca Siyah ve No. 11 (Parlak Yeşil) renklerde ve cilt dokulu arka kapak tasarımı ile satışa çıkacak. Akıllı telefonların başlagıç fiyatları ise şu şekilde:
- Huawei Nova 11- 363 dolar
- Huawei Nova 11 Pro- 502 dolar
- Huawei Nova 11 Ultra 648 dolar
Huawei Nova 11 Teknik Özellikleri:
- İşlemci: 4G Snapdragon 778G
- RAM: 8GB
- Ekran: 2412 x 1084 piksel (FHD+) 6,7 inç OLED, 120Hz yenileme hızı
- Arka Kamera: f/1.9 50MP birincil ve f/2.2, LDAF 8MP ultra geniş açılı
- Ön Kamera: f/2.4 60MP selfie
- İşletim Sistemi: HarmonyOS
- Depolama: 512GB'a kadar
- Pil: 4.500mAh 66W hızlı şarj
- Diğer: Metal Gövde, Kunlun cam koruması, uydu üzerinden tek yönlü iletişim
Huawei Nova 11 Pro Teknik Özellikleri:
- İşlemci: 4G Snapdragon 778G
- RAM: 8GB
- Ekran: 2652 x 1200 piksel (FHD+) 6,78 inç OLED, 120Hz yenileme hızı
- Arka Kamera: f/1.9 50MP birincil, f/2.2 8MP ultra geniş ve 2MP makro
- Ön Kamera: f/2.4 60MP selfie ve f/2.2 8MP portre
- İşletim Sistemi: HarmonyOS
- Depolama: 512GB'a kadar
- Pil: 4.500mAh 100W hızlı şarj
- Diğer: Metal Gövde, Kunlun cam koruması, uydu üzerinden tek yönlü iletişim
Huawei Nova 11 Ultra Teknik Özellikleri:
- İşlemci: 4G Snapdragon 778G
- RAM: 8GB
- Ekran: 2652 x 1200 piksel (FHD+) 6,78 inç OLED, 120Hz yenileme hızı
- Arka Kamera: f/1.4-f/4.0 50MP birincil, f/1.4 AF 8MP ultra geniş açılı ve 2MP makro
- Ön Kamera: f/2.4 60MP geniş açı, f/2.2 8MP portre sensörü
- İşletim Sistemi: HarmonyOS
- Depolama: 512GB'a kadar
- Pil: 4.500mAh 100W hızlı şarj
- Diğer: Metal Gövde, Kunlun cam koruması, uydu üzerinden çift yönlü iletişim
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