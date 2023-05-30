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    Yenilenmiş telefonlar için sigorta hizmeti sunulmaya başlandı

    EasyCep ve Colendi Sigorta arasında iş birliği yapıldı. EasyCep'te satılan yenilenmiş telefonlar için EasyCare adında sigorta hizmeti sunulmaya başlandı.         
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    Yenilenmiş telefonlar için sigorta hizmeti sunulmaya başlandı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de yenilenmiş telefonlara ilginin artmasıyla birlikte bu telefonların satışına yönelik çeşitli hizmetler de sunulmaya devam ediyor. Daha önce sıfır ve ikinci el telefonlar için sunulan sigorta hizmeti şimdi de yenilenmiş telefonlar için sunulmaya başlandı.

    EasyCep ve Colendi Sigorta iş birliğiyle sunulan EasyCare sigorta paketleri sayesinde Easycep web sitesi ve mağazalarından yenilenmiş telefon satın alan kullanıcılar telefonlarına 1 yıllık sigorta yapabiliyor. Sigorta hizmeti, AXA Sigorta tarafından sunuluyor. Yenilenmiş telefonların yanı sıra Easycep mağazasına gelen müşteriler, halihazırda kullanmış olduğu ikinci el durumundaki telefonları için de EasyCare sigortası yaptırabiliyor.

    Müşterilere “Tam Kapsamlı Sigorta” ve “Ekran Kırılma Sigortası” olarak iki seçenek sunuluyor. Tam Kapsamlı EasyCare paketi, kullanıcının telefonunu ekran kırılmasının yanı sıra, sıvı teması, voltaj değişikliği, çalınma, kaza sonucu oluşan hasarlar ve hatalı aksesuar kullanımına karşı koruma altına alıyor. Telefonlarındaki hasarlar ücretsiz olarak tamir ettiriliyor veya yenisiyle değişim yapılıyor

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    F
    fatmaceylanw 6 saat önce

    merhaba instagram hesap çalma konusunda ben @leakmedya dan destek aldım sorunsuz işlem gerçekleştirdi sizde öyle yapın

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    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

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