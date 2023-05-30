Yenilenmiş telefonlar için sigorta hizmeti sunulmaya başlandı

EasyCep ve Colendi Sigorta iş birliğiyle sunulan EasyCare sigorta paketleri sayesinde Easycep web sitesi ve mağazalarından yenilenmiş telefon satın alan kullanıcılar telefonlarına 1 yıllık sigorta yapabiliyor. Sigorta hizmeti, AXA Sigorta tarafından sunuluyor. Yenilenmiş telefonların yanı sıra Easycep mağazasına gelen müşteriler, halihazırda kullanmış olduğu ikinci el durumundaki telefonları için de EasyCare sigortası yaptırabiliyor.
Müşterilere “Tam Kapsamlı Sigorta” ve “Ekran Kırılma Sigortası” olarak iki seçenek sunuluyor. Tam Kapsamlı EasyCare paketi, kullanıcının telefonunu ekran kırılmasının yanı sıra, sıvı teması, voltaj değişikliği, çalınma, kaza sonucu oluşan hasarlar ve hatalı aksesuar kullanımına karşı koruma altına alıyor. Telefonlarındaki hasarlar ücretsiz olarak tamir ettiriliyor veya yenisiyle değişim yapılıyorBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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merhaba instagram hesap çalma konusunda ben @leakmedya dan destek aldım sorunsuz işlem gerçekleştirdi sizde öyle yapın
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)