Huawei Nova 7 SE 5G Vitality Edition tanıtıldı

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Çinli mobil teknoloji devi Huawei, bütçe dostu fiyat ve güçlü performansı bir araya getirdiği modellerden oluşan Nova 7 serisini geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı. Şirket, bu modellerin arasına bir yenisini daha ekledi. Nova 7 SE Vitality Edition, anavatanı Çin'de resmi olarak tanıtıldı ve satışa sunuldu.

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Nova 7 SE'nin varyantı olarak karşımıza çıkan bu modelin ana modelinden tek farkı işlemcisi. Nova 7 SE Vitality Edition, Nova 7 SE'de yer alan Kirin 820 yonga setinden değil, MediaTek'in Dimensity 800U yonga setinden gücünü alıyor. İki cihaz arasında yaklaşık 15 dolarlık bir fark bulunuyor.

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Nova 7 SE'nin 8 GB RAM + 128 GB dahili depolamalı varyantı 2.399 yuanlık bir fiyat etiketiyle çıkış yapmışken Nova 7 SE Vitality Edition 2.299 yuanlık bir fiyat etiketiyle çıkış yaptı. Nova 7 SE'yi satın almayı düşünenler bundan sonra 15 dolarlık bir indirimle aynı cihazın Dimensity 800U işlemcilisini de satın alabilecekler.

Cihazın teknik özelliklerinden kısaca söz edecek olursak, Huawei Nova 7 SE Vitality Edition, 6,5 inç genişliğinde, Full HD+ çözünürlük sunan LCD bir ekranla karşımıza çıkıyor.

Cihazın sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 800U yonga setine 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor.

Cihazın dörtlü arka kamera kurulumunda 64 megapiksellik bir ana kamera sensörü, 8 megapiksellik bir ultra geniş açılı sensör, 2 megapiksellik bir makro sensör ve 2 megapiksellik bir derinlik sensörü bulunuyor. Ön tarafta ise 16 MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası yer alıyor.

Cihaz, Huawei'in 40W'lık SuperCharge teknolojisini destekleyen 4.000mAh batarya ile birlikte geliyor. Yazılım tarafına geldiğimizde Android 10 tabanlı EMUI 10.1 kullanıcı arayüzü karşımıza çıkıyor.

Nova 7 SE Vitality Edition, siyah, gri, mor ve yeşil olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle alıcı bulacak. Cihaz, 2,299 yuanlık (340 dolar) bir fiyat etiketine sahip.

https://playfuldroid.com/huawei-nova-7-se-vitality-edition-launched-with-mediatek-dimensity-800u-soc/

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