Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei Nova 7 SE 5G Vitality Edition tanıtıldı

    Huawei, Kirin 820 yonga setinden gücünü alan bütçe dostu, orta seviye modeli Nova 7 SE'nin Dimensity 800U'lu varyantı Nova 7 SE Vitality Edition'ı resmi olarak tanıttı.
    5 gün
    2,5b
    1
    3
    Cep Telefonları
    Abone ol
    Zeynep Yolcu
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Huawei Nova 7 SE 5G Vitality Edition tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Çinli mobil teknoloji devi Huawei, bütçe dostu fiyat ve güçlü performansı bir araya getirdiği modellerden oluşan Nova 7 serisini geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı. Şirket, bu modellerin arasına bir yenisini daha ekledi. Nova 7 SE Vitality Edition, anavatanı Çin'de resmi olarak tanıtıldı ve satışa sunuldu. 

    Ayrıca Bkz. "Cumhurbaşkanı Erdoğan, keşfedilen yeni doğal gaz rezervi miktarını açıkladı"

    Nova 7 SE'nin varyantı olarak karşımıza çıkan bu modelin ana modelinden tek farkı işlemcisi. Nova 7 SE Vitality Edition, Nova 7 SE'de yer alan Kirin 820 yonga setinden değil, MediaTek'in Dimensity 800U yonga setinden gücünü alıyor. İki cihaz arasında yaklaşık 15 dolarlık bir fark bulunuyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Huawei Enjoy 20 ve Enjoy 20 Plus tanıtıldı

    Nova 7 SE'nin 8 GB RAM + 128 GB dahili depolamalı varyantı 2.399 yuanlık bir fiyat etiketiyle çıkış yapmışken Nova 7 SE Vitality Edition 2.299 yuanlık bir fiyat etiketiyle çıkış yaptı. Nova 7 SE'yi satın almayı düşünenler bundan sonra 15 dolarlık bir indirimle aynı cihazın Dimensity 800U işlemcilisini de satın alabilecekler.

    Cihazın teknik özelliklerinden kısaca söz edecek olursak, Huawei Nova 7 SE Vitality Edition, 6,5 inç genişliğinde, Full HD+ çözünürlük sunan LCD bir ekranla karşımıza çıkıyor. 

    Cihazın sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 800U yonga setine 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor.

    Cihazın dörtlü arka kamera kurulumunda 64 megapiksellik bir ana kamera sensörü, 8 megapiksellik bir ultra geniş açılı sensör, 2 megapiksellik bir makro sensör ve 2 megapiksellik bir derinlik sensörü bulunuyor. Ön tarafta ise 16 MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası yer alıyor.

    Cihaz, Huawei'in 40W'lık SuperCharge teknolojisini destekleyen 4.000mAh batarya ile birlikte geliyor. Yazılım tarafına geldiğimizde Android 10 tabanlı EMUI 10.1 kullanıcı arayüzü karşımıza çıkıyor. 

    Nova 7 SE Vitality Edition, siyah, gri, mor ve yeşil olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle alıcı bulacak. Cihaz, 2,299 yuanlık (340 dolar) bir fiyat etiketine sahip.



    https://playfuldroid.com/huawei-nova-7-se-vitality-edition-launched-with-mediatek-dimensity-800u-soc/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    sozbas (Serkan Özbaş) 1 gün
    Baya güzelmiş fiyatı nolur acaba
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mesci_663 (ibrahim halil mes) 4 gün
    Ne uzun bir isim
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    th9 4 gün
    daha kaç tane model çıkarıcaklar acaba
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 gün LG Velvet'i denedik 4 gün Japonya, Fukuşima’dan çıkarılan radyoaktif suyu okyanusa pompalamaya hazırlanıyor 4 gün Dayanıklılık odaklı iç ortam dronu Aertos 130IR geliyor 4 gün Pterozor takımına ait yeni tür keşfedildi 4 gün NASA'nın Mars'a iniş için kullandığı LiDAR tarayıcı iPhone 12 Pro'da ne arıyor? 4 gün ASUS, Intel DG1 harici ekran kartlı dizüstüsünü duyurdu 4 gün Big Navi 2.4 GHz’de görev yapabilir 4 gün Huawei Nova 8 serisi Kasım'da geliyor 4 gün Ryzen 5000U ailesi sızdı: Zen 2 mimarili APU’lar da var 4 gün Microsoft, kullanıcı izni olmadan Office PWA'ları cihazlara yüklüyor 4 gün Xiaomi'nin yeni elektrikli süpürgesi 2 tonluk Tesla'yı çekmeyi başardı 4 gün TAG Hauer'in yeni Aquaracer modelleri satışa sunuldu 4 gün Sekizgen kamera ünitesine sahip Huawei Mate 40 RS Porsche Design ortaya çıktı 4 gün Meizu yeni kablosuz kulaklığını tanıtmaya hazırlanıyor 4 gün Bu bilgisayar başka | Huawei MateBook X incelemesi 4 gün Su parkları için hiper gerçekçi robot yunus geliştirildi 4 gün Sony'den, PlayStation'daki ses kaydetme işlevi hakkında açıklama: Denetleme için kullanılacak 4 gün Samsung Galaxy S21'den ilk görüntüler geldi: İşte yeni tasarım 4 gün Elon Musk: Mars'taki ilk yerleşik üs, gezegenin kuzey bölgelerinde inşa edilmeli 4 gün DS 7 Crossback E-Tense 4x4 Türkiye fiyatı ve özellikleri 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Huawei Nova 7 SE 5G Vitality Edition tanıtıldı Sonraki Xiaomi Mi 11 amiral gemisi Snapdragon 875 barındıran ilk Çinli olacak 5 gün Aya interneti Nokia götürecek 5 gün LED perdeler sinema sektörünü kurtarabilir mi? 5 gün Sony, PlayStation 5’in fan hızını oyuna özel çevrimiçi güncellemelerle kontrol edecek 5 gün Epic Store, ilk oyunun sahiplerine Observer: System Redux’u %80 indirimle satıyor 5 gün Breuget Tradition Quantième Rétrograde modelini duyurdu 5 gün iPhone 12 batarya kapasitesi ortaya çıktı 5 gün MSI tüm 400 serisi anakartlarına Ryzen 5000 güncellemesi verecek 5 gün Yeni sızıntı Mate 40 Pro'nun tasarımını ve teknik özelliklerini ortaya koyuyor 5 gün İşte o marka geri döndü "Kioxia Exceria Plus incelemesi" 5 gün AMD Ryzen 5000 işlemcileri 4000 MHz bellekleri destekleyecek 5 gün Google, 2021'de Hangouts kullanıcılarını Chat'e yönlendirecek 5 gün Ryzen 9 5950X, 5900X ve Ryzen 7 5800X SiSoftware’de ortaya çıktı 5 gün Google bir uygulamayı daha sonlandırdı: Güvenilir Kişiler 5 gün Oppo A15 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 5 gün Glioblastoma multiformenin metastaz yolağını aydınlatabilecek cihaz geliştirildi 5 gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, keşfedilen yeni doğal gaz rezervi miktarını açıkladı 5 gün Apple Silicon işlemcili ilk Mac için geri sayım başladı 5 gün Monster'da Bu Hafta - DOOM Eternal 5 gün Japon analistten ilginç tahmin: "PS5, 300 milyon satabilir" Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız