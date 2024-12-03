Xiaomi 15 Ultra'nın özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı

Xiaomi 15 Ultra'nın beklenen özellikleri
Aktarıldığı kadarıyla Xiaomi 15 Ultra, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve QHD+ çözünürlük sunan kavisli LTPO OLED ekrana sahip olacak. Ayrıca 6,73 inç boyutlarında olan bu panelin, 1-120Hz değişken yenileme hızına destek sunacağı beliritliyor. Kaçıranlar için Xiaomi 15 ve 15 Pro, Qualcomm'un mevcut amiral gemisi Snapdragon 8 Elite ile tanıtılmıştı.
Ön bölümde ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 32MP kamera bulunacak. Buna ek olarak Xiaomi 15 Ultra, IP68 ve IP69 toz ve su direncine ve kablosuz şarja sahip olacak. Pil bölümünde ise, kullanıcıları biraz üzebilir. Yeni rapora göre kapasite 5.450 mAh ile 5.800 mAh arasında olacak. Yani bazı rakiplerinde bulunan 6.000 mAh'ın oldukça gerisinde.
Xiaomi 15 Ultra, büyük oranda halefi olduğu Xiaomi 14 Ultra'nın tasarımına sadık kalacak. Ancak özellikle lens düzenlemesi açısından büyük bir fark var. Kamera çıkıntısı Ultra serisinde olduğu gibi dairesel olsa da, kameraların ada içerisindeki yerleşimi, görebileceğiniz gibi tamamen asimetrik. Telefonun ön panelinde ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için delikli ekrana yer verilmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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