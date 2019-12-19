Samsung, 108 MP çözünürlüklü kamera sensörünün özelliklerini detaylandırdı

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Samsung, Ağustos ayında duyurduğu 108 MP çözünürlüklü ISOCELL Bright HMX kamera sensörünün özelliklerini detaylandırdı. Endüstrinin 100 MP üstü çözünürlüğe sahip ilk mobil kamera sensörü unvanını elinde bulunduran ISOCELL Bright HMX, ilk olarak Xiaomi Mi Note 10 modelinde karşımıza çıkmıştı. Peki piksel savaşlarını alevlendirecek cinsten olan yeni kamera sensörü bizlere neler vaat ediyor?

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Samsung 108 MP kamera özellikleri

Samsung'un 108 MP çözünürlüklü ISOCELL Bright HMX sensörünün öne çıktığı iki özellik bulunuyor. Bunlardan ilki yüksek çözünürlük sayesinde oldukça keskin fotoğrafların ortaya konulması olurken, ikincisi ise piksel birleştirme teknolojisiyle 4 pikseli tek pikselde birleştirerek, düşük ışık koşullarında 27 MP çözünürlüklü daha aydınlık görüntüler üretebilmesi şeklinde sıralanıyor.

Gece fotoğrafçılığında 4: 1 piksel bindirmesi yapıldığı için çözünürlük, mevcutun dörtte birine düşüyor. İşte Samsung'un iddialı olduğu kısım da burası oluyor. Zira ISOCELL Bright HMX sensörünün 108 MP çözünürlüğe sahip olması, gece çekimlerindeki çözünürlüğün (27 MP) hiç değilse rakiplere oranla daha yüksek kalmasını sağlıyor.

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Adını, komşu pikselleri ayıran ve renklerin karışmasını ya da kirlenmesini önleyen bir piksel izolasyon tabakasından alan ISOCELL Plus teknolojisi, yeni kamera sensörünün temelini oluşturuyor. Öyle ki ISOCELL piksel izolasyon yönteminde yapılan iyileştirmelerle birlikte, komşu pikseller arasına metal setler yerine farklı bir malzemeden üretilmiş tabakalar yerleştiriliyor. Bu sayede pikseller birbirinden izole edilirken, optik kayıp da olabilecek en düşük seviyeye indiriliyor. Ayrıca çapraz piksel karışması sebebiyle fotoğraf kalitesinin düşmesi engellenirken, aynı zamanda mikro lenslere daha fazla ışık ulaştırılıyor ve ışığın fotodiyot tarafından absorbe edilmesi sağlanıyor. Bu da ışık yansımasının olabildiğince düşürülmesi anlamına geliyor.

1 / 1.33 inç boyutuyla endüstrinin en büyük mobil görüntü sensörü olan ISOCELL Bright HMX, 0.8µm büyüklüğünde 108 milyon piksele ev sahipliği yapıyor. Piksel sayısının bu denli fazla olması; yakınlaştırma yapıldığında dahi son derece kaliteli fotoğraflar ortaya koyarken, sensör büyüklüğünün artısı ise düşük ışıklı ortamlarda kendini gösteriyor. Öyle ki düşük ışıklı ortamlarda daha fazla ışık emen sensör, yetersiz ışık koşullarında dahi oldukça aydınlık ve gürültüsüz fotoğraflar üretebiliyor. Ayrıca yeterli ışık miktarı sağlandığı takdirde daha keskin dokulara imza atan sensör, renk doğruluğunu ise daha iyi tayin ediyor.

Daha küçük pikseller fotoğraflarda daha iyi çözünürlük sunarken, piksel büyüklüğünün artmasıyla da sensörün ışığı absorbe etme yeteneği de doğru orantılı olarak artıyor. İşte bu noktada da Samsung'un Tetracell teknolojisi devreye giriyor. Düşük ışık koşullarında devreye giren piksel birleştirme teknolojisiyle birlikte 0,8 mikron büyüklüğündeki pikseller, 1,6 mikron büyüklüğündeki piksellere dönüştürülüyor. Böylelikle ışığın yetersiz olduğu ortamlarda, daha aydınlık ve kaliteli görüntüler elde ediliyor.

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Her türlü ışık ortamına uyum sağlayabileyecek şekilde geliştirilen 108 MP çözünürlüklü ISOCELL Bright HMX kamera sensörü, Smart-ISO adındaki sistem sayesinde ışık koşullarına göre ISO değerini otomatik olarak tayin edebiliyor. Böylelikle daha iyi dinamik aralık sağlanırken, fotoğraflardaki gürültü de olabildiğince azaltılıyor.

ISOCELL Bright HMX, gelişmiş aydınlatma yönetimi teknolojisinin yanı sıra, hızlı ve doğru otomatik netleme özellikleri için Super-PD otomatik netleme özelliğini de bünyesinde barındırıyor. Super-PD adındaki autofocus özelliğiyle birlikte, karanlık ortamlarda dahi hareketli veya hareketsiz farketmeksizin, objelere hızlı bir şekilde odaklanıp net fotoğraflar çekebilmek mümkün.

Şimdilik sadece Xiaomi Mi Note 10 modelinde kullanulan 108 MP çözünürlüklü Samsung ISOCELL Bright HMX kamera sensörünün, 2020 yılının ilk çeyreğiyle birlikte daha fazla modelde karşımıza çıkması bekleniyor. Şubat ayında duyurulması beklenen Galaxy S11'in ise bu sensörün Galaxy S11 için özel olarak konfigüre edilmiş bir versiyonuyla gelmesi bekleniyor.

https://news.samsung.com/global/video-samsungs-isocell-bright-hmx-brings-the-high-performance-of-professional-cameras-to-the-smartphone