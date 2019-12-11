Huawei P40'a ait olduğu iddia edilen ilk render görüntüsü sızdı

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Teknoloji devi Huawei'nin merakla beklenen yeni amiral gemisi modeli ile ilgili sızıntılar gelmeye başladı. Huawei P40 olduğu iddia edilen ilk render görüntüleri nasıl bir cihazın yolda olduğu konusunda ipucu veriyor.

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Kirin 990 5G ile gelmesi bekleniyor

Huawei'nin 2020 yılının başlarında ve söylenenlere göre Mart ayında tanıtması beklenen Huawei P40 ve P40 Pro'nun, özellikle şirketin ABD ile yaşadığı sıkıntılı süreç sonrasında hangi işletim sistemiyle geleceği merak konusu olmuştu. HarmonyOS çalıştıran ilk Huawei modeli olması beklenen P40'la ilgili ilk sızıntı da ortaya çıktı. Gizchina sitesinde yayınlanan render görüntüsü, cihazın tasarımının nasıl olacağı konusunda merakları az da olsa gideriyor.

Kavisli bir ekranla gelmesi beklenen Huawei P40'ın, Mate 30 Pro modeliyle benzerlik göstereceği belirtilmiş. Cihazın yandan alınmış görüntüsünde büyük kamera modülü göze çarpıyor. Dört kamera ile gelmesi beklenen P40'ın yan tarafında ise güç düğmesi ve ses yükseltme/azaltma butonları mevcut. Kirin 990 5G yonga seti ile gelmesi beklenen cihazın, çift delikli 6.57 inç AMOLED ekran, 2K çözünürlüğün yanı sıra, HDR desteği de sunacağı belirtilmiş.

https://www.gizchina.com/2019/12/09/huawei-p40-s-first-alleged-render-surfaces-online/