Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei P40'a ait olduğu iddia edilen ilk render görüntüsü sızdı

    Akıllı telefon üreticisi Huawei, 2020'nin Mart ayında uzun bir süredir merakla beklenen P40 modelini tanıtmaya hazırlanıyor ve şimdi bu cihaza olduğu iddia edilen ilk render görüntüleri ortaya çıktı.
    1 gün
    2,4b
    2
    4
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Huawei P40'a ait olduğu iddia edilen ilk render görüntüsü sızdı
    Tam Boyutta Gör

    Teknoloji devi Huawei'nin merakla beklenen yeni amiral gemisi modeli ile ilgili sızıntılar gelmeye başladı. Huawei P40 olduğu iddia edilen ilk render görüntüleri nasıl bir cihazın yolda olduğu konusunda ipucu veriyor.

    Ayrıca Bkz. "Huawei, HarmonyOS ile gelecek olan akıllı telefonları için tarih verdi"

    Kirin 990 5G ile gelmesi bekleniyor

    Huawei'nin 2020 yılının başlarında ve söylenenlere göre Mart ayında tanıtması beklenen Huawei P40 ve P40 Pro'nun, özellikle şirketin ABD ile yaşadığı sıkıntılı süreç sonrasında hangi işletim sistemiyle geleceği merak konusu olmuştu. HarmonyOS çalıştıran ilk Huawei modeli olması beklenen P40'la ilgili ilk sızıntı da ortaya çıktı. Gizchina sitesinde yayınlanan render görüntüsü, cihazın tasarımının nasıl olacağı konusunda merakları az da olsa gideriyor.

    Huawei P40'a ait olduğu iddia edilen ilk render görüntüsü sızdı

    Kavisli bir ekranla gelmesi beklenen Huawei P40'ın, Mate 30 Pro modeliyle benzerlik göstereceği belirtilmiş. Cihazın yandan alınmış görüntüsünde büyük kamera modülü göze çarpıyor. Dört kamera ile gelmesi beklenen P40'ın yan tarafında ise güç düğmesi ve ses yükseltme/azaltma butonları mevcut. Kirin 990 5G yonga seti ile gelmesi beklenen cihazın, çift delikli 6.57 inç AMOLED ekran, 2K çözünürlüğün yanı sıra, HDR desteği de sunacağı belirtilmiş.



    https://www.gizchina.com/2019/12/09/huawei-p40-s-first-alleged-render-surfaces-online/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    koyunsayar 1 gün en beğenilen
    Çok detaylı bir foto aşağı yukarı herşey görünüyor
    1 Yanıt Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Zeen 1 gün
    Telefon harika tasarımı iphone sollamıi yalnız google servisleri yok değil mi bunda
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Windows10 1 gün Zeen
    yok ama kurmak çok zor değil.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    koyunsayar 1 gün en beğenilen
    Çok detaylı bir foto aşağı yukarı herşey görünüyor
    1 Yanıt Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    aytek66 1 gün koyunsayar
    :D:D:D eyw akşam akşam sesli güldürdün.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 17 sa. LPDDR5 RAM bellekli Xiaomi telefonlar yolda 18 sa. Fiyatına göre iddialı Nokia C1 tanıtıldı 18 sa. WhatsApp belirli cihazlarda çalışmayacak 19 sa. Huawei FreeBuds 3 hakkında her şey 20 sa. Tablet satışlarında ciddi düşüş var 21 sa. Giriş seviyesinde daha iyi WD Blue SN550 SSD modeli duyuruldu 1 gün Matrix 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı! 1 gün The Flash solo filminin vizyon tarihi belli oldu 1 gün Huawei P40 Lite tanıtılmış olabilir 1 gün Rise of Empires: Ottoman mini dizisi gelecek ay Netflix’e ekleniyor 1 gün Tesla, Almanya'daki fabrikasında yılda 500.000 elektrikli otomobil üretecek 1 gün Detroit: Become Human sistem gereksinimleri açıklandı 1 gün Microsoft, Windows 10 Mobile desteğini sonlandırdı 1 gün Netflix yüzde 50 indirimli yıllık paketi test ediyor 1 gün XRP işlemleri, Binance ve Ripple arasındaki yeni ortaklık söylentilerini tetikledi 1 gün Apple Pro Display XDR için Logitech webcam 1 gün SpaceX: Astronomların başına bela olan Starlink uyduları için çözüm üretmeye çalışıyoruz! 1 gün Yerli otomobilin tasarımcısının bugüne kadar yaptığı tasarımlar 1 gün Uygun Fiyatlı RUSH VOODOO RGB Mekanik Oyuncu Klavyesi 1 gün Sahibinden.com, yeni platformu Oto360'ı tanıttı 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Huawei P40'a ait olduğu iddia edilen ilk render görüntüsü sızdı Sonraki 460.000 Türk'ün kredi kartı bilgileri çalınıp, internette satıldı! 1 gün Meizu 17 yepyeni bir kamera teknolojisi ile gelecek 1 gün Mac Pro için tekerlek 3200TL 1 gün 2020 Mercedes-Benz GLA tanıtıldı: İşte tüm yenilikler 1 gün Microsoft, Windows 10'a geçmeyen kullanıcılara tam saha pres uygulayacak 1 gün Left 4 Dead benzeri GTFO, nihayet Steam Erken Erişim'de yerini aldı 1 gün Xiaomi Mi Note 10 resmi satışlara başladı 1 gün PES 2020’nin ücretsiz versiyonu çıktı: PES 2020 LITE 1 gün Google alışveriş trendlerini gösteren yeni portalını hizmete soktu 1 gün Oppo, 5G teknolojisini evinize getiriyor 1 gün Quentin Tarantino açıkladı: Kill Bill yakında geri dönüyor 1 gün Yerli otomobilin tasarımını Ferrari’nin tasarımcısı yaptı 1 gün Oppo 320 milyon akıllı telefonda, Android tabanlı ColorOS kullanıldığını açıkladı 1 gün Oppo Reno 3 serisi 26 Aralık'ta tanıtılacak 1 gün LG Gram dizüstü serisi güncellendi 1 gün Microsoft, Windows 7'deki virüs yazılımı Security Essentials'ı artık güncellemeyecek 1 gün Birden fazla telefonu Samsung televizyonunuza yansıtabileceksiniz 1 gün Samsung, Galaxy S11 serisini 18 Şubat'ta tanıtmayı planlıyor 2 gün Apple'ın iPhone 11 üretimini yüzde 25 azaltacağı iddia ediliyor 2 gün Netflix, The Irishman'in izlenme rakamlarını açıkladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobilin tasarımcısının bugüne kadar yaptığı tasarımlar
    DonanımHaber
    Matrix 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı!
    DonanımHaber
    Netflix yüzde 50 indirimli yıllık paketi test ediyor
    DonanımHaber
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Entelektüel insan ne tür müzik dinler ? Paylaşıyoruz
    DH Forum
    Xiaomi Robot Süpürge (1.nesil,S50,1S,1C, STYJ02YM) Kullanıcıla...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim