Delikli tasarıma sahip Huawei Nova 6 SE tanıtıldı

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Huawei’nin daha çok gençlere hitap eden akıllı telefon serisi Nova büyümeye devam ediyor. Dış görünüşü ile iPhone 11 benzetmeleri yapılan Huawei Nova 6SE bugün resmiyet kazandı.

Huawei Nova 6 SE özellikleri ve fiyatı

Huawei Nova 6 SE modeli 6.4 inçlik LCD ekranda Full HD çözünürlük sunarken ön kamerayı delik şeklindeki çentik tasarımına sığdırmış. Bu sayede agresif bir ekran-kasa oranı elde edilmiş.

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Telefona 7nm sürecinde tasarlanan Kirin 810 yonga seti güç veriyor. 2 adet Cortex-A76 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeği barındıran yonga setine 8GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi eşlik ediyor.

Arka dörtgen kamera yuvası içerisinde 48MP çözünürlüğünde ana sensör, derinlik sensörü, geniş açılı sensör ve makro sensör yer alıyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde. Kameralar yapay zekâ yetenekleri ile destekleniyor.

4200mAh kapasiteli bataryanın 40W hızlı şarj ile desteklediği telefonun parmak izi okuyucusu kenar kısma entegre edilmiş. Huawei Nova 6 SE modeli 311$ fiyat etiketi ile ay sonunda piyasada olacak.

https://www.gizmochina.com/2019/12/05/huawei-nova-6-se-debuts-with-an-iphone-11-design-like-quad-cameras-punch-hole-selfie/