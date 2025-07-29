Redmi 15C 5G'nin tasarımı, ekranı ve bataryası sızıntılarla gün yüzüne çıktı

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Redmi serisinin uygun fiyatlı modellerine bir yenisi daha ekleniyor. Ağustos ayında tanıtılması beklenen Redmi 15 serisinin bir parçası olan Redmi 15C 5G, sızıntılar sayesinde şimdiden teknoloji meraklılarının radarına girdi. Giriş segmentine hitap eden model, sade tasarımı ve büyük ekranıyla dikkat çekiyor.

Sızan bilgilere göre Redmi 15C 5G, 6.9 inç büyüklüğünde ve HD+ çözünürlüklü (1600 x 720) bir LCD ekranla geliyor. Ekranın 120Hz yenileme hızı sayesinde daha akıcı bir deneyim sunması hedefleniyor. Ön tarafta damla çentik tasarımı tercih edilirken, arka bölümde ise yalnızca 50 MP'lik tek bir ana kamera bulunuyor. Kamera modülü ise kareye yakın yuvarlatılmış bir tasarıma sahip.

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Cihazın işlemcisi henüz netleşmiş değil. Ancak aynı serideki diğer modeller göz önüne alındığında, 15C 5G’nin Snapdragon 6s Gen 3 ya da Helio G81 benzeri bir yonga setiyle gelmesi muhtemel. Depolama tarafında ise kullanıcıya iki farklı seçenek sunuluyor: 4 GB RAM ile birlikte 128 GB ya da 256 GB dahili depolama. Tüm bu donanımı ise 6.000 mAh kapasitesindeki büyük bir batarya destekliyor. Cihaz ayrıca 33W hızlı şarj özelliğiyle de donatılmış.

Yazılım tarafında Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 ile gelmesi beklenen telefon, biyometrik güvenlik için yan tarafa konumlandırılmış parmak izi sensörüne sahip. Renk seçenekleri konusunda da kullanıcıya çeşitlilik sunuluyor: siyah, lavanta ve yeşil tonlarıyla satışa çıkacağı ifade ediliyor.

Redmi 15C 5G’nin, ağustos ayında sadece tek bir pazara özel olmayacak şekilde birçok bölgede raflardaki yerini alması bekleniyor. Yeni detaylar geldikçe gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz.

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