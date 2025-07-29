Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Redmi 15C 5G'nin tasarımı, ekranı ve bataryası sızıntılarla gün yüzüne çıktı

    Redmi 15 serisine eklenecek yeni model, 15C 5G adıyla teknoloji kulislerinde boy göstermeye başladı. Sızan bilgilere göre cihaz, büyük ekranı, 6000 mAh'lik dev bataryası ile gelecek.

    Redmi 15C 5G'nin tasarımı, ekranı ve bataryası sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Redmi serisinin uygun fiyatlı modellerine bir yenisi daha ekleniyor. Ağustos ayında tanıtılması beklenen Redmi 15 serisinin bir parçası olan Redmi 15C 5G, sızıntılar sayesinde şimdiden teknoloji meraklılarının radarına girdi. Giriş segmentine hitap eden model, sade tasarımı ve büyük ekranıyla dikkat çekiyor.

    Sızan bilgilere göre Redmi 15C 5G, 6.9 inç büyüklüğünde ve HD+ çözünürlüklü (1600 x 720) bir LCD ekranla geliyor. Ekranın 120Hz yenileme hızı sayesinde daha akıcı bir deneyim sunması hedefleniyor. Ön tarafta damla çentik tasarımı tercih edilirken, arka bölümde ise yalnızca 50 MP'lik tek bir ana kamera bulunuyor. Kamera modülü ise kareye yakın yuvarlatılmış bir tasarıma sahip.

    Cihazın işlemcisi henüz netleşmiş değil. Ancak aynı serideki diğer modeller göz önüne alındığında, 15C 5G’nin Snapdragon 6s Gen 3 ya da Helio G81 benzeri bir yonga setiyle gelmesi muhtemel. Depolama tarafında ise kullanıcıya iki farklı seçenek sunuluyor: 4 GB RAM ile birlikte 128 GB ya da 256 GB dahili depolama. Tüm bu donanımı ise 6.000 mAh kapasitesindeki büyük bir batarya destekliyor. Cihaz ayrıca 33W hızlı şarj özelliğiyle de donatılmış.

    Yazılım tarafında Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 ile gelmesi beklenen telefon, biyometrik güvenlik için yan tarafa konumlandırılmış parmak izi sensörüne sahip. Renk seçenekleri konusunda da kullanıcıya çeşitlilik sunuluyor: siyah, lavanta ve yeşil tonlarıyla satışa çıkacağı ifade ediliyor.

    Redmi 15C 5G’nin, ağustos ayında sadece tek bir pazara özel olmayacak şekilde birçok bölgede raflardaki yerini alması bekleniyor. Yeni detaylar geldikçe gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'dan restoran: Yemek yerken aracınız şarj olsun

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bilirubin nasıl düşer 12 volt 7 amper akü kaç saatte şarj olur eca ecotech mi spylos mu venegis xr 37.5 mg kullanıcı yorumları pinral kullanıcı yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold7
    Samsung Galaxy Z Fold7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Huawei Matebook D16
    Huawei Matebook D16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum