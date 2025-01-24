Huawei kendi görsel yongasını geliştiriyor

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Tam Boyutta Gör ABD ambargolarına rağmen akıllı telefon dünyasında büyük bir geri dönüşe imza atan ve yeniden üst sıraları zorlamaya başlayan Huawei, yonga konusunda da imkânları ölçüsünde ilerlemeye çalışıyor. Firma önemli bir projeye başlamış olabilir.

Huawei görsel yongası geliyor

Kaynaklardan gelen iddialara göre Huawei, yeni amiral gemisi Pura 80 Ultra modelinde kendi geliştirdiği görsel yongayı kullanmayı planlıyor. Firma bunun için yeni bir yazılım algoritması üzerinde de çalışıyor.

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Henüz net bilgiler yok ancak cihazda üçlü bir kamera sistemi yer alacak. Ana kamera 1 inçlik bir sensör barındırırken ultra geniş sensör 50MP çözünürlüğünde ve süper büyük periskop lens de 1/1.3 boyutlarında. Firma Pura 70 serisinde OmniVision üretimi sensörler kullanmıştı. Ambargo nedeniyle Sony veya Samsung’dan sensör tedarik edemiyor.

Diğer taraftan Huawei yeni seride yeni bir Kirin 5G yongası kullanacak. Kirin 9020 adındaki bu yonga setinin özellikle fotoğrafla ilgili görevlerde daha güçlü ve daha performanslı çalıştığı belirtiliyor. Huawei Pura 80 serisinin yaz aylarına doğru tanıtılması bekleniyor.



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