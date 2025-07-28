HyperOS 3.0 öncesi güncelleme desteği kesilen Xiaomi telefonlar

Güncelleme desteği kesilen yeni Xiaomi modelleri
Kaçıranlar için Xiaomi, Android 16'nın dağıtımı başlamışken Xiaomi, Xiaomi 15 ve Xiaomi 14T Pro modellerinde HyperOS 2.3 sürümünü sunmuş durumda. Ancak bu geçiş sürecinde, güncellemeleri sonlandırılan cihazlar da netleşmeye başladı. Şirketin yeni EOS (End of Support) listesi, Xiaomi, Redmi ve POCO markalı telefonlardan oluşan bir dizi modeli kapsıyor.
Buna göre HyperOS 3.0'a güncellenmeyecek cihazlar, Xiaomi 11T, 11T Pro, 11 Lite, Redmi 11 Prime, Redmi A1, POCO M5 ve POCO C50 modelleri olacak. Listeye eklenen cihazlar şu şekilde:
- Xiaomi 11T Pro
- Xiaomi 11T
- Xiaomi 11 Lite LE
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Redmi 11 Prime 4G
- Redmi A1+
- Redmi A1
- POCO M5
- POCO C50
Söz konusu modeller, artık MIUI veya HyperOS tabanlı herhangi bir büyük Android güncellemesi almayacak. Bununla birlikte Xiaomi, bu cihazlara Eylül 2025’e kadar güvenlik yamaları sunmaya devam edecek. Ancak özellikle bazı modellerin HyperOS 2 sürümüne dahi geçemediği göz önüne alındığında, kullanıcı deneyiminin sınırlı kalabileceği söylenebilir.
Xiaomi'nin güncelleme politikası genellikle 3 ila 5 yıl arası destek vadediyor. Ancak donanım kısıtlamaları veya yazılım uyumluluğu gibi nedenlerle bu süre sonunda modeller EOS kapsamına alınıyor. HyperOS 3 için resmi dağıtım takvimi ise henüz paylaşılmış değil.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
25 yıldır dedikleri herşey yalan çıktı bunların doğru olup olmadığı allah göstermesin savaş esnasında belli olur. yalan çıkarsa zaten geri dönüş olmaz. inşallah doğrudur. deprem yangın söndürme uçakları. karadeniz gazı, gabar petrolü, suriye meselesi, vs vs vs gibi