HyperOS 3.0 öncesi güncelleme desteği kesilen Xiaomi telefonlar

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, Android 16 tabanlı HyperOS 3.0 sürümüne odaklanırken, bir yandan da yazılım desteğini sonlandırdığı cihazların listesini genişletiyor. Şirketin iç kaynaklı son güncellemesiyle birlikte, Android 16 öncesi resmi destek almayacak yeni modeller duyuruldu.

Güncelleme desteği kesilen yeni Xiaomi modelleri

Kaçıranlar için Xiaomi, Android 16'nın dağıtımı başlamışken Xiaomi, Xiaomi 15 ve Xiaomi 14T Pro modellerinde HyperOS 2.3 sürümünü sunmuş durumda. Ancak bu geçiş sürecinde, güncellemeleri sonlandırılan cihazlar da netleşmeye başladı. Şirketin yeni EOS (End of Support) listesi, Xiaomi, Redmi ve POCO markalı telefonlardan oluşan bir dizi modeli kapsıyor.

Buna göre HyperOS 3.0'a güncellenmeyecek cihazlar, Xiaomi 11T, 11T Pro, 11 Lite, Redmi 11 Prime, Redmi A1, POCO M5 ve POCO C50 modelleri olacak. Listeye eklenen cihazlar şu şekilde:

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11 Lite LE

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Redmi 11 Prime 4G

Redmi A1+

Redmi A1

POCO M5

POCO C50

Söz konusu modeller, artık MIUI veya HyperOS tabanlı herhangi bir büyük Android güncellemesi almayacak. Bununla birlikte Xiaomi, bu cihazlara Eylül 2025’e kadar güvenlik yamaları sunmaya devam edecek. Ancak özellikle bazı modellerin HyperOS 2 sürümüne dahi geçemediği göz önüne alındığında, kullanıcı deneyiminin sınırlı kalabileceği söylenebilir.

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Xiaomi'nin güncelleme politikası genellikle 3 ila 5 yıl arası destek vadediyor. Ancak donanım kısıtlamaları veya yazılım uyumluluğu gibi nedenlerle bu süre sonunda modeller EOS kapsamına alınıyor. HyperOS 3 için resmi dağıtım takvimi ise henüz paylaşılmış değil.

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