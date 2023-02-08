Huawei deprem bölgesindeki iletişim problemini gidermek için baz istasyonu ekipmanları gönderdi

Huawei Türkiye’den yapılan açıklamaya göre afet bölgesinde kesintisiz iletişimin sağlanması ve hasar gören şebekelerin onarımı için şebeke yedek parçaları, dizel jeneratörler ve mobil baz istasyonları yüklü tırları afet bölgesine iletti.
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