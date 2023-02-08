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    Huawei deprem bölgesindeki iletişim problemini gidermek için baz istasyonu ekipmanları gönderdi

    Huawei Türkiye, mobil operatörlerin iletişim kesintilerini gidermek için deprem bölgesine baz istasyonları için yedek parça, jeneratör ve mobil baz istasyonları gönderdi.
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    Huawei Türkiye mobil operatörlere ekipman gönderdi Tam Boyutta Gör
    Depremin üçüncü gününde mobil operatörlerin iletişim sorunları devam ediyor. Ülkemizdeki 4.5G baz istasyonlarına ekipman ve yazılım tedariki sağlayan Huawei Türkiye, deprem bölgesindeki iletişim problemini gidermek için ekipman dolu yardım tırları gönderdi.

    Huawei Türkiye’den yapılan açıklamaya göre afet bölgesinde kesintisiz iletişimin sağlanması ve hasar gören şebekelerin onarımı için şebeke yedek parçaları, dizel jeneratörler ve mobil baz istasyonları yüklü tırları afet bölgesine iletti.

    Huawei Türkiye mobil operatörlere ekipman gönderdi Tam Boyutta Gör
    Operatörlerden yapılan açıklama göre bölgedeki iletişimi kesilen sahalarda yeniden erişim sağlanması için çalışmalar sürüyor. Farklı lokasyonlara mobil baz istasyonları kuruluyor. Jeneratörler ile elektrik iletimi sağlanıyor. Öte yandan Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta yapılan paylaşımlarda iletişim probleminin devam ettiği görülüyor. Pek çok bölgede telefon çekmiyor. Telefon çeken bölgelerde de internet erişiminde problemler yaşanıyor.

     

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