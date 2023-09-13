Samsung, Xiaomi, OnePlus ve Nokia, iPhone 15 ile fena dalga geçti

Tam Boyutta Gör Apple dünkü etkinlikte iPhone 15 serisini duyurdu, ancak lansmanın en dikkat çeken taraflarından biri şirketin yeni iPhone serisinde Lightning portundan USB-C portuna geçişi oldu.

Apple iPhone 15 tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri 19 sa. önce eklendi

Bunu uyumluluğu ve bağlanabilirliği geliştiren bir "yenilik" olarak sunan Apple'ın rakipleri ise konuyla ilgili görüşlerini dile getirmekten hiç çekinmediler. Başta Apple'ın en büyük rakibi Samsung olmak üzere, Xiaomi, OnePlus ve Nokia resmi X (Twitter) hesaplarından konuyla ilgili paylaşımlarda bulundular.

Kim ne dedi?

Samsung alaycı bir şekilde Tim Cook'un USB-C portunu iPhone 15'te "Bir şey daha" sloganı altında tanıtması gerektiğini söyledi. Apple bunu genellikle Vision Pro karma gerçeklik gözlüğü gibi devrimsel bir şeyi duyurmadan önce söyler.

OnePlus da sessiz kalmadı. Çinli şirket amiral gemilerinin 2015 yılında (8 yıl önce) USB-C konektörüne sahip olduğunu hatırlattı.

Xiaomi ise 48 MP kameralı ilk bütçe dostu cihazının, Redmi Note 15 olduğunu hatırlattı. Ancak Xiaomi, kamera çözünürlüğünün her şey olmadığını ve çoğu zaman çekim kalitesini yansıtmadığını hesaba katmıyor.

En ayrıntılı yorum Nokia tarafından yapıldı. Şirket, iPhone 15'i yine pembe renkli, USB-C'li, 50MP kameralı, 6GB RAM'li ancak beş kat daha ucuz olan Nokia G42 5G ile karşılaştırdı.

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