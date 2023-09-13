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    Samsung, Xiaomi, OnePlus ve Nokia, iPhone 15 ile fena dalga geçti

    Android akıllı telefon üreticilieri Samsung, Xiaomi, OnePlus ve Nokia, Apple'ın dün tanıttığı iPhone 15 serisinde USB-C'ye geçişini ve kamerasını tiye aldılar.  
    Samsung, Xiaomi, OnePlus ve Nokia, iPhone 15 ile fena dalga geçti Tam Boyutta Gör
    Apple dünkü etkinlikte iPhone 15 serisini duyurdu, ancak lansmanın en dikkat çeken taraflarından biri şirketin yeni iPhone serisinde Lightning portundan USB-C portuna geçişi oldu.

    Bunu uyumluluğu ve bağlanabilirliği geliştiren bir "yenilik" olarak sunan Apple'ın rakipleri ise konuyla ilgili görüşlerini dile getirmekten hiç çekinmediler. Başta Apple'ın en büyük rakibi Samsung olmak üzere, Xiaomi, OnePlus ve Nokia resmi X (Twitter) hesaplarından konuyla ilgili paylaşımlarda bulundular.

    Kim ne dedi?

    Samsung alaycı bir şekilde Tim Cook'un USB-C portunu iPhone 15'te "Bir şey daha" sloganı altında tanıtması gerektiğini söyledi. Apple bunu genellikle Vision Pro karma gerçeklik gözlüğü gibi devrimsel bir şeyi duyurmadan önce söyler.

    OnePlus da sessiz kalmadı. Çinli şirket amiral gemilerinin 2015 yılında (8 yıl önce) USB-C konektörüne sahip olduğunu hatırlattı.

    Samsung, Xiaomi, OnePlus ve Nokia, iPhone 15 ile fena dalga geçti

    Xiaomi ise 48 MP kameralı ilk bütçe dostu cihazının, Redmi Note 15 olduğunu hatırlattı. Ancak Xiaomi, kamera çözünürlüğünün her şey olmadığını ve çoğu zaman çekim kalitesini yansıtmadığını hesaba katmıyor.

    En ayrıntılı yorum Nokia tarafından yapıldı. Şirket, iPhone 15'i yine pembe renkli, USB-C'li, 50MP kameralı, 6GB RAM'li ancak beş kat daha ucuz olan Nokia G42 5G ile karşılaştırdı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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