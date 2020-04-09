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    Huawei OLED ekranlı ilk televizyonunu duyurdu! İşte pop-up kameralı Vision X65 özellikleri ve fiyatı

    Huawei, ilk OLED ekranlı televizyonu Vision X65 modelini duyurdu. Pop-up mekanizmalı kamerasıyla dikkat çeken Huawei Vision X65, adeta büyük ekranlı bir akıllı telefon.
    9 sa.
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    Televizyonlar
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Huawei OLED ekranlı ilk televizyonunu duyurdu! İşte pop-up kameralı Vision X65 özellikleri ve fiyatı
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    Geçtiğimiz yıl ilk akıllı televizyonunu tanıtan Huawei, şimdi de ilk OLED ekranlı televizyonu Vision X65 modelini duyurdu. Pop-up mekanizmalı kamerasıyla dikkat çeken Huawei Vision X65, adeta büyük ekranlı bir akıllı telefon.

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    Huawei Vision X65 özellikleri 

    65 inç boyutunda ve 4K çözünürlüğünde OLED ekran üzerine kurulan akıllı televizyon, oldukça şık bir tasarıma sahip. 24,9 mm kalınlığında alüminyum alaşımı gövdeyle gelen Vision X65 bu şıklığını, olabildiğince ince tutulan ekran çerçevelerine borçlu.

    Küresel sertifikasyon otoritelerinden biri olan TUV Rheinland'ın göz konforu standartlarını karşılayan dünyanın en büyük ekranı olan 65 inçlik bu dev ekran, 120Hz tazeleme hızına ve 1ms tepki süresine sahip. HDR sertifikasyonu da unutulmayan ekranın ulaşabildiği maksimum parlaklık seviyesi ise 1000 nit.

    Huawei OLED ekranlı ilk televizyonunu duyurdu! İşte pop-up kameralı Vision X65 özellikleri ve fiyatı
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    Vision X65, Huawei'nin çip geliştirmekten sorumlu yarı iletken şirketi HiSilicon'un televizyonlar için geliştirdiği dört çekirdekli Honghu 898 yonga setiyle güçlendiriliyor. Yapay zeka destekli görüntüleme sensörü içeren çip, gelişmiş çok kanallı sensörlerle birlikte görüntüyü optimize ediyor ve kullanıcılara daha iyi bir ekran deneyimi yaşatıyor.

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    Daha iyi bir ses deneyimi için 75W gücünde 14 adet hoparlör

    Kaliteli bir multimedya deneyimi için ekranın yanı sıra ses üzerine de yoğunlaşan Huawei; yeni akıllı televizyonunda 6 adet 10W tam frekans, 6 adet 3W yüksek frekans ve 2 adet de 18W düşük frekanslı olmak üzere toplamda 14 hoparlöre yer veriyor.

    Yedisi sağda, yedisi solda olan bu hoparlörler, daha kaliteli bir ses deneyimi için Huawei Histen ses algoritmaları ile güçlendirilmiş durumda.

    24 MP çözünürlüklü pop-up kamera ile daha işlevsel

    Huawei Vision X65'in en dikkat çekici özelliklerinden birisi de açılıp kapanabilen bir kamera mekanizmasına ev sahipliği yapıyor olması. Pop-up kameralar, genellikle akıllı telefonlarda çentiğe karşı geliştirilmiş alternatif bir çözüm olarak karşımıza çıksa da gizlilik açısından önemli.

    Bu mekanizmanın içerisinde 95 derece yatay ve 78 derece dikey görüş açısına sahip 24MP ultra geniş açılı bir kamera bulunuyor.

    Huawei OLED ekranlı ilk televizyonunu duyurdu! İşte pop-up kameralı Vision X65 özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Yapay zeka algoritmalarıyla güçlendirilen bu kamera, kullanıcı hareketlerini izleyerek ses açma/kısma ve video oynatma/duraklatma gibi hava hareketleriyle uzaktan kontrolü destekliyor. Ayrıca video görüşmeleri için de bu kamerayı kullanabilmek mümkün.

    Tüm bu özelliklere ek olarak 6GB RAM ve 128GB dahili depolama birimiyle donatılan Vision X65, Huawei'nin kendi geliştirdiği HarmonyOS işletim sistemini çalıştırıyor.

    Huawei Vision X65 fiyatı

    Huawei Vision X65 akıllı televizyon modeli, 24999 Yuan (3.522 $) fiyat etiketiyle Çin'de ön siparişe açılmış durumda. 26 Nisan'da dağıtımına başlanacak televizyonun Çin sınırlarını aşmaması bekleniyor.



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Virtual Reality 3 sa.
    Çin sokaklarındaki yüz tanıma kameraları yetmiyormuş gibi evlerin içini de kamerayla takip etmek istiyor bu Çin hükümeti. Ne bela bi hükümetmişsin sen be
    Yanıtla +1
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    arslnhkn 4 sa.
    Muhteşem bir iş çıkarmış Huawei yine 10 numara televizyon vesselam. Tabii ki yine ülkemizde satışı yok.
    Yanıtla
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    maximus8282 (maximus ) 8 sa.
    Oyuncu televizyonu yapmışlar,
    1 ms tepki süresi
    120 HZ
    Yanıtla +3
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