Huawei Mate Xs için "yıldızlararası" Türkiye fiyatı: 30.000TL

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Şubat ayında duyurulan katlanabilir ekranlı Huawei Mate Xs, 29.999 TL'lik fiyatıyla Türkiye toplarına ayak bastı. Türünün ilk örneklerinden olan telefon, bugün itibariyle Huawei'nin online satış mağazasından satın alınabiliyor.

Henüz emekleme aşamasında olan katlanabilir ekran teknolojisinden istifade etmesinden ötürü bu denli yüksek fiyat etiketine sahip Huawei Mate Xs'in özelliklerini hatırlayacak olursak;

Ayrıca Bkz. "Nisan'da Türkiye'de satışa sunulacak Huawei Mate Xs resmen tanıtıldı"

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2480 x 2200 piksel çözünürlüğünde ve 8 inç boyutunda katlanabilir ekran üzerine kurulan telefon, Kirin 990 5G yonga setinden güç alıyor. 8GB RAM ve 512 GB dahili depolama birimi ile desteklenen bu donanım, 55W hızında şarj olabilen 4500 mAh kapasiteli batarya ile ayakta duruyor. Dörtlü Leica kamera dizilimi ile gelen Huawei Mate Xs'deki görüntü sensörlerinin özellikleri ise şöyle:

40 MP f / 1.8 + 16 MP ultra geniş açı f / 2.2 OIS + 8 MP telefoto lens f / 2.4 OIS + 3D ToF kamera sensörü

Kutudan Android 10 tabanlı EMUI 10 kullanıcı arabirimi yüklenmiş şekilde çıkan Huawei Mate Xs'de uygulama marketi tarafında Huawei AppGallery bulunurken sistem genelinde ise Huawei Mobil Servisleri çalıştırılıyor. Türkiye fiyatıyla ağızları açıkta bırakan Huawei Mate Xs'in yurt dışı fiyatı ise 2499 Euro.

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Huawei Watch GT 2e Türkiye fiyatı da belli oldu

2 haftaya varan pil ömrüyle kullanıcıların gönllerini çelen Huawei Watch GT 2'nin uygun fiyatlı ve spor görünümlü modeli Huawei Watch GT 2e modeli de 1199 TL'lik fiyat etiketiyle Huawei online satış mağazasında ön siparişe sunulmuş durumda. Kırmızı lav, grafit siyahı ve yeşil nane renk seçenekleriyle satın alınabilen Huawei Watch GT 2e'nin teslimatlarına 15 Nisan 2020 tarihi itibariyle başlanacak.

Ayrıca Bkz. "Huawei Watch GT 2e biraz daha spora odaklanıyor"

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