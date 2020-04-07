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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei Mate Xs için "yıldızlararası" Türkiye fiyatı: 30.000TL

    Katlanabilir ekranlı Huawei Mate Xs'in Türkiye satış fiyatı açıklandı. Şimdiye kadar Türkiye'de satışa çıkan en pahalı akıllı telefon unvanını elde eden Huawei Mate Xs, fiyatıyla dudak uçuklatıyor.
    1 gün
    5,1b
    3
    68
    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Huawei Mate Xs için
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    Şubat ayında duyurulan katlanabilir ekranlı Huawei Mate Xs, 29.999 TL'lik fiyatıyla Türkiye toplarına ayak bastı. Türünün ilk örneklerinden olan telefon, bugün itibariyle Huawei'nin online satış mağazasından satın alınabiliyor.

    Henüz emekleme aşamasında olan katlanabilir ekran teknolojisinden istifade etmesinden ötürü bu denli yüksek fiyat etiketine sahip Huawei Mate Xs'in özelliklerini hatırlayacak olursak;

    Ayrıca Bkz. "Nisan'da Türkiye'de satışa sunulacak Huawei Mate Xs resmen tanıtıldı"

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    2480 x 2200 piksel çözünürlüğünde ve 8 inç boyutunda katlanabilir ekran üzerine kurulan telefon, Kirin 990 5G yonga setinden güç alıyor. 8GB RAM ve 512 GB dahili depolama birimi ile desteklenen bu donanım, 55W hızında şarj olabilen 4500 mAh kapasiteli batarya ile ayakta duruyor. Dörtlü Leica kamera dizilimi ile gelen Huawei Mate Xs'deki görüntü sensörlerinin özellikleri ise şöyle: 

    40 MP / 1.8 + 16 MP ultra geniş açı f / 2.2 OIS + 8 MP telefoto lens f / 2.4 OIS + 3D ToF kamera sensörü

    Kutudan Android 10 tabanlı EMUI 10 kullanıcı arabirimi yüklenmiş şekilde çıkan Huawei Mate Xs'de uygulama marketi tarafında Huawei AppGallery bulunurken sistem genelinde ise Huawei Mobil Servisleri çalıştırılıyor. Türkiye fiyatıyla ağızları açıkta bırakan Huawei Mate Xs'in yurt dışı fiyatı ise 2499 Euro.

    Huawei Mate Xs için
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    Huawei Watch GT 2e Türkiye fiyatı da belli oldu

    2 haftaya varan pil ömrüyle kullanıcıların gönllerini çelen Huawei Watch GT 2'nin uygun fiyatlı ve spor görünümlü modeli Huawei Watch GT 2e modeli de 1199 TL'lik fiyat etiketiyle Huawei online satış mağazasında ön siparişe sunulmuş durumda. Kırmızı lav, grafit siyahı ve yeşil nane renk seçenekleriyle satın alınabilen Huawei Watch GT 2e'nin teslimatlarına 15 Nisan 2020 tarihi itibariyle başlanacak. 

    Ayrıca Bkz. "Huawei Watch GT 2e biraz daha spora odaklanıyor"



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Stanislas Xavier (Evren ) 1 gün en beğenilen
    Vergisiz fiyat = 2500 euro = 18380 lira.
    TRT Bandrolü %10 = 1838 lira.
    ÖTV matrahı = 20218 lira.
    ÖTV %50 = 10109 lira
    KDV Matrahı = 30327 lira.
    KDV %18 = 5458 lira.
    TOPLAM fiyat = 35785 lira.
    Huawei Satış Fiyatı = 29999
    Bence fiyat iyi, bizim vergiler ve döviz kuru kötü :D
    Vergisiz fiyat = 2500 euro = 18380 lira. TRT Bandrolü %10 = 1838 lira. ÖTV matrahı = 20218 lira. ÖTV %50 = 10109 lira KDV Matrahı = 30327 lira.
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    3 Yanıt Yanıtla +79
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    nightsoldier 1 gün Stanislas Xavier
    Buna bir de %1'lik sanat vergisini de ilave etmek gerekecektir.
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    hakaniko (Hakan Yılmaz) 16 sa. Stanislas Xavier
    Vergisiz fiyatının 2500 euro olduğunu kim söylüyor? O son kullanıcı satış fiyatı. Sonuçta Huawei Türkiye gidip mağazadan vergi ve bayi karı ödeyerek satın alıp üstüne gümrük vergisi kar vs vergileri ödeyip satmıyor. Gidiyor kendi fabrikasından imalat fiyatına getirtip üstüne vergileri, taşıma giderleri şirket karı ve bayi karı ekleyerek satıyor. Umarım demek isteğimi anlatabilmisimdir.
    Yanıtla +1
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    nightdrive (Osman Aga) 1 gün
    Artık bu fiyatlara rahatça oha bile diyemiyoruz.Paramız o kadar değersizleştirilmiş ki...
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    Stanislas Xavier (Evren ) 1 gün Cem300
    Ben Türkiye fiyatının çok bulunmasına karşılık söyledim onu. Dünya fiyatını düşündüğümüzde aslında Türkiye fiyatında bir anormallik yok hatta belirli bir düzeltme dahi yapmışlar 30 binin altında kalması için. 2500 euro bir telefon için yüksek değil mi derseniz, kesinlikle öyle ama şunu göz ardı etmemek lazım bu sıradan bir telefon değil, firma bir teknoloji şovu yapmaya çalışıyor bu ürün ile ve hedef kitlesi de biz ölümlüler değiliz, bu bir lüks tüketim ürünü. 50 liraya da kol saati var, 50 bin liraya da var. Amaç saate bakmak mı?
    Ben Türkiye fiyatının çok bulunmasına karşılık söyledim onu. Dünya fiyatını düşündüğümüzde aslında Türkiye fiyatında bir anormallik yok hatta belirli bir düzelt...
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    Yanıtla +20
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    Yorumlar (55) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 10 sa.
    Hay sizin biriminize var ya. Lan 1 milyon birimle ancak 1 tane ekmek alıyordun,umumi tuvalete çişe gidiyordun eskiden. Büyüğü yapmaya yetmiyordu bile. Neyse arkadaş kendimi niye strese sokuyorsam bunlar yüzünden.
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    -Blue- 10 sa. yeni yorumcu
    Fiyata bak be
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    burakk, (Burakk gizli) 11 sa.
    Araba satıp alırdım ama arabam da yok
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    burakayvacık 14 sa. yeni yorumcu
    agam bizimle egleniii 30bine az daha koy ev al
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    Lene (Xxxxxxxx Xxxxxxx) 15 sa.
    Alamanya bizi GISKANIYOR
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    Source (Barış ) 16 sa.
    Ülkemizde kaç adet satacak acaba merak ediyorum
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    Whoisthat (AKY ) 20 sa. yeni yorumcu
    Bu parayla köyün birine internet kafe bile açılabilir
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    flegga34 (perseus ) 1 gün
    3 bin birime katlanabilir gayet inovasyonlu telefon satıyorlar kötü mü. Trde 30 bin olmuş onların suçu mu bu
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    Cnytkyz (Cüneyt Akyüz) 1 gün
    Satış rekorları kırmak için getirmediler cihazı f/p gibi bir iddası da yok. Herkese hitap eden, çok gündelik bir cihaz da değil. Hala çok narin ekranları var. İlla alanlar olacaktır tabiki. Bu cihazının fiyatı kadar parayı bir gecede eğlenceye harcayan insanlar var.
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    moondaye (r s) 1 gün
    Araçla takas olunur yazar sarı sitedeki ilanlarında.
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    5120 kez okundu.
    53 kişi, toplam 55 yorum yazdı.

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