Huawei Watch Buds: Kasasında kulaklık taşıyan akıllı saat

Tam Boyutta Gör Huawei, yakın zamanda tanıttığı Watch GT Cyber modelinden sonra tekrar benzersiz bir akıllı saat ile karşımıza çıkabilir. Menteşeli ekranı ve çıkarılabilir kulaklıklarıyla dikkat çeken Huawei Watch Buds’ın kutusu sızdırıldı. Huawei’den henüz doğrulama gelmedi.

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Kulaklıkları içinde akıllı saat

Huawei, bu yıl çok sayıda akıllı saat ve fitness takipçisi piyasaya sürdü. Watch GT Cyber, modüler tasarımıyla şimdiye kadarki en dikkat çekici model oldu. Kasasında kulaklıkları taşıyan Watch Buds, çok daha ilginç bir model. İlk olarak Nisan ayıda Avrupa Birliği Fikrî Mülkiyet Ofisi (EUIPO) listesi aracılığıyla ortaya çıkan Huawei Watch Buds, sonrasında hiç görülmemişti. @RODENT950 adlı kullanıcı, sosyal medya platformu üzerinden saatin kutusunu gösteren bir fotoğraf paylaştı.

Huawei, dahili kulaklıklara sahip akıllı saat modelini çıkarırsa, bunu yapan ilk büyük üretici olacak. Bu form faktörünün daha önce küçük çaplı şirketler tarafından denendiğini ancak pil kapasitesini yüksek tutarken kasayı olabildiğince ince tutmanın çok zor olmasından kaynaklı başarılı olamadıklarını biliyorsunuzdur. Huawei, bunu başarmışa benziyor. Watch Buds’ın nerede ve ne zaman çıkacağı belirsizliğini korurken, saatin Avrupa’da tescil edilmesi Çin dışı pazarlara da gelebileceğinin sinyallerini veriyor.

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