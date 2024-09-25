Redmi Watch 5 Lite tanıtıldı: 18 gün pil ömrü ve dahası

Redmi Watch 5 Lite neler sunuyor?
Redmi Watch 5 serisinin en yeni üyesi Redmi Watch 5 Lite, ön yüzünde 1.96 inçlik AMOLED ekrana sahip. Bu ekran 502x410 piksel çözünürlük, 600 nit parlaklık sunuyor. Panelin yenileme hızı ise 60Hz ve 50'den fazlası özelleştirilebilir olan 200'den fazla saat yüzüne detek sunuyor.
Redmi Watch 5 Lite, sensör bölümünde kalp atış hızı sensörüve 50'den fazla iç ve dış mekan spor modusunuyor. Ayrıca 5 ATM su geçirmezliğe sahip olduğundan yüzme performansını da takip edebiliyor. Android 6 veya iOS 12 ve üzeri sistemlerle uyumlu olan akıllı saat, kutusundan HyperOS işletim sistemi ile çıkıyor. Ayrıca Alexa ile birlikte geliyor ve Bluetooth aramalar için bir hoparlör ve iki mikrofon ile destekleniyor.
Redmi Watch 5 Lite fiyatı
Siyah ve Açık Altın olmak üzere iki renk seçeneğiyle satışa çıkacak Redmi Watch 5 Lite, Şeker Pembesi, Nane Yeşili ve Limon Sarısı kayış seçenekleri ile geliyor. Redmi Watch 5 Lite'ın fiyatı ise, 40 euro olarak belirlenmiş. 26 Eylül'den itibaren satışa çıkacak saatin Türkiye pazarına ulaşacağı tarih şu an için belirsiz.
Redmi Watch 5 Lite özellikleri
- Ekran: 1,96 inç AMOLED, 502x410, 600 nit
- Pil süresi: 18 gün (tipik)
- Yazılım: HyperOS
- Sensör: İvmeölçer, Optik Kalp Hızı, Barometre, cEDA, Jiroskop, Işık Sensörü, Pusula
- Bağlantı: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2.4+5GHz, NFC, çift frekanslı GPS
- Sertifikalar: 5ATM + IP68
- Renk: Siyah, Açık Altın
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu