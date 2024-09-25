Redmi Watch 5 Lite tanıtıldı: 18 gün pil ömrü ve dahası

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, akıllı saat arenasında yeni modeller ile elini güçlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde ise, Redmi Watch serisinin uygun fiyatlı modeli Redmi Watch 5 Lite tanıtıldı. Peki yenilikçi özellikler, 18 güne kadar pil süresi ve rekabetçi bir fiyatla dikkat çeken akıllı saat neler sunuyor? İşte Redmi Watch 5 Lite özellikleri ve fiyatı.

Redmi Watch 5 Lite neler sunuyor?

Redmi Watch 5 serisinin en yeni üyesi Redmi Watch 5 Lite, ön yüzünde 1.96 inçlik AMOLED ekrana sahip. Bu ekran 502x410 piksel çözünürlük, 600 nit parlaklık sunuyor. Panelin yenileme hızı ise 60Hz ve 50'den fazlası özelleştirilebilir olan 200'den fazla saat yüzüne detek sunuyor.

Tam Boyutta Gör Akıllı saatler söz konusu olduğunda en önemli özelliklerden biri de batarya ve pil süresi. Redmi Watch 5 Lite ise, 470 mAh pil kapasitesi ile tipik kullanımda 18 güne kadar kullanım sunacak. Bu rakam yoğun kullanımda ise 12 güne düşüyor. Dolayısıyla sık sık şarj etme endişesi duymadan uzun süreler kullanılabilecek.

Redmi Watch 5 Lite, sensör bölümünde kalp atış hızı sensörüve 50'den fazla iç ve dış mekan spor modusunuyor. Ayrıca 5 ATM su geçirmezliğe sahip olduğundan yüzme performansını da takip edebiliyor. Android 6 veya iOS 12 ve üzeri sistemlerle uyumlu olan akıllı saat, kutusundan HyperOS işletim sistemi ile çıkıyor. Ayrıca Alexa ile birlikte geliyor ve Bluetooth aramalar için bir hoparlör ve iki mikrofon ile destekleniyor.

Tam Boyutta Gör Üstelik bu kurulumun çevresel gürültü engelleme (ENC) ile desteklendiğini de belirtelim. Xiaomi, Redmi Watch 5 Lite'ın hangi yonga setinden güç aldığına değinmedi. Saatin öne çıkan diğer özellikleri arasında çok işlevli yan düğme, dahili GPS, SpO2 sensörü ve Bluetooth 5.3 yer alıyor.

Redmi Watch 5 Lite fiyatı

Siyah ve Açık Altın olmak üzere iki renk seçeneğiyle satışa çıkacak Redmi Watch 5 Lite, Şeker Pembesi, Nane Yeşili ve Limon Sarısı kayış seçenekleri ile geliyor. Redmi Watch 5 Lite'ın fiyatı ise, 40 euro olarak belirlenmiş. 26 Eylül'den itibaren satışa çıkacak saatin Türkiye pazarına ulaşacağı tarih şu an için belirsiz.

Xiaomi Mouse X1 oyuncu faresi tanıtıldı: İşte özellikleri 1 gün önce eklendi

Redmi Watch 5 Lite özellikleri

Ekran : 1,96 inç AMOLED, 502x410, 600 nit

: 1,96 inç AMOLED, 502x410, 600 nit Pil süresi: 18 gün (tipik)

18 gün (tipik) Yazılım: HyperOS

HyperOS Sensör: İvmeölçer, Optik Kalp Hızı, Barometre, cEDA, Jiroskop, Işık Sensörü, Pusula

İvmeölçer, Optik Kalp Hızı, Barometre, cEDA, Jiroskop, Işık Sensörü, Pusula Bağlantı: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2.4+5GHz, NFC, çift frekanslı GPS

Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2.4+5GHz, NFC, çift frekanslı GPS Sertifikalar: 5ATM + IP68

5ATM + IP68 Renk: Siyah, Açık Altın

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Redmi Watch 5 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı