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    Redmi Watch 5 Lite tanıtıldı: 18 gün pil ömrü ve dahası

    Xiaomi, Redmi Watch 5 akıllı saat serisinin yeni üyesi Redmi Watch 5 Lite modelini resmen duyurdu. Peki Redmi Watch 5 Lite özellikleri neler? İşte fiyatı ve özellikleri.
    Redmi Watch 5 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, akıllı saat arenasında yeni modeller ile elini güçlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde ise, Redmi Watch serisinin uygun fiyatlı modeli Redmi Watch 5 Lite tanıtıldı. Peki yenilikçi özellikler, 18 güne kadar pil süresi ve rekabetçi bir fiyatla dikkat çeken akıllı saat neler sunuyor? İşte Redmi Watch 5 Lite özellikleri ve fiyatı.

    Redmi Watch 5 Lite neler sunuyor?

    Redmi Watch 5 serisinin en yeni üyesi Redmi Watch 5 Liteön yüzünde 1.96 inçlik AMOLED ekrana sahip. Bu ekran 502x410 piksel çözünürlük, 600 nit parlaklık sunuyor. Panelin yenileme hızı ise 60Hz ve 50'den fazlası özelleştirilebilir olan 200'den fazla saat yüzüne detek sunuyor.

    Redmi Watch 5 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Akıllı saatler söz konusu olduğunda en önemli özelliklerden biri de batarya ve pil süresi. Redmi Watch 5 Lite ise, 470 mAh pil kapasitesi ile tipik kullanımda 18 güne kadar kullanım sunacak. Bu rakam yoğun kullanımda ise 12 güne düşüyor. Dolayısıyla sık sık şarj etme endişesi duymadan uzun süreler kullanılabilecek. 

    Redmi Watch 5 Lite, sensör bölümünde kalp atış hızı sensörüve 50'den fazla iç ve dış mekan spor modusunuyor. Ayrıca 5 ATM su geçirmezliğe sahip olduğundan yüzme performansını da takip edebiliyor. Android 6 veya iOS 12 ve üzeri sistemlerle uyumlu olan akıllı saat, kutusundan HyperOS işletim sistemi ile çıkıyor. Ayrıca Alexa ile birlikte geliyor ve Bluetooth aramalar için bir hoparlör ve iki mikrofon ile destekleniyor.

    Redmi Watch 5 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Üstelik bu kurulumun çevresel gürültü engelleme (ENC) ile desteklendiğini de belirtelim. Xiaomi, Redmi Watch 5 Lite'ın hangi yonga setinden güç aldığına değinmedi. Saatin öne çıkan diğer özellikleri arasında çok işlevli yan düğme, dahili GPS, SpO2 sensörü ve Bluetooth 5.3 yer alıyor.  

    Redmi Watch 5 Lite fiyatı

    Siyah ve Açık Altın olmak üzere iki renk seçeneğiyle satışa çıkacak Redmi Watch 5 Lite, Şeker Pembesi, Nane Yeşili ve Limon Sarısı kayış seçenekleri ile geliyor. Redmi Watch 5 Lite'ın fiyatı ise, 40 euro olarak belirlenmiş. 26 Eylül'den itibaren satışa çıkacak saatin Türkiye pazarına ulaşacağı tarih şu an için belirsiz. 

    Redmi Watch 5 Lite özellikleri

    • Ekran: 1,96 inç AMOLED, 502x410, 600 nit
    • Pil süresi: 18 gün (tipik)
    • Yazılım: HyperOS
    • Sensör: İvmeölçer, Optik Kalp Hızı, Barometre, cEDA, Jiroskop, Işık Sensörü, Pusula
    • Bağlantı: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2.4+5GHz, NFC, çift frekanslı GPS
    • Sertifikalar: 5ATM + IP68
    • Renk: Siyah, Açık Altın
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 7 saat önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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