Huawei Pura 80 Ultra ve Watch GT 6 Pro, TIME'ın "2025'in En İyi İcatları" listesinde yer aldı

Tam Boyutta Gör TIME dergisi bir gelenek haline gelen listesini yeniledi ve “2025’in En İyi İcatları” listesini açıkladı. Huawei’in yeni akıllı telefonu Pura 80 Ultra ve yeni akıllı saati Watch GT 6 Pro, yılın en iyi icatları arasında gösterildi.

TIME’ın her yıl yayınladığı yılın en iyi icatları listesi ile dünyayı değiştiren, daha akıllı ve daha verimli hale getirilen icatlar ödüllendiriliyor. Huawei iki farklı ürünle bu listede yer alma başarısı gösterdi.

Huawei Pura 80 Ultra, tüketici elektroniği kategorisinde yılın en iyi icatları arasında

Huawei Pura 80 Ultra, tüketici elektroniği kategorisinde listelenen tek akıllı telefon oldu. Telefonun kamera kalitesine vurgu yapıldı. Dergi, Pura 80 Ultra'nın sektörde bir ilk olan değiştirilebilir çift telefoto kamerasına ve olağanüstü kalitede görüntüler sağlayan bir inçlik sensörüne dikkat çekti. Her türlü ışıkta zengin detaylı, canlı renkli fotoğraflar ve videolar kaydettiği ifade edildi.

Huawei Watch GT 6 Pro mansiyon listesinde

Tam Boyutta Gör Huawei Watch GT 6 Pro ise ana listede yer bulamadı fakat özel mansiyon listesinde yer aldı. "Spor saati" vurgusu yapılan Watch GT 6 Pro’nun golf, serbest dalış ve kayak dahil olmak üzere 100'den fazla spor modunu desteklerken hız, mesafe, güç ve konumla birlikte önemli sağlık ölçümlerini takip ettiği belirtildi.

