Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei Pura 80 Ultra ve Watch GT 6 Pro, TIME'ın "2025'in En İyi İcatları" listesinde yer aldı

    TIME dergisi tarafından "2025'in En İyi İcatları" listesi yayınlandı. Yılın en iyi icatlarının öne çıkarıldığı listede Huawei iki farklı ürünüyle yer almayı başardı.

    Huawei Pura 80 Ultra ve Watch GT 6 Pro en iyi icatlar arasında! Tam Boyutta Gör
    TIME dergisi bir gelenek haline gelen listesini yeniledi ve “2025’in En İyi İcatları” listesini açıkladı. Huawei’in yeni akıllı telefonu Pura 80 Ultra ve yeni akıllı saati Watch GT 6 Pro, yılın en iyi icatları arasında gösterildi.

    TIME’ın her yıl yayınladığı yılın en iyi icatları listesi ile dünyayı değiştiren, daha akıllı ve daha verimli hale getirilen icatlar ödüllendiriliyor. Huawei iki farklı ürünle bu listede yer alma başarısı gösterdi.

    Huawei Pura 80 Ultra, tüketici elektroniği kategorisinde yılın en iyi icatları arasında

    Huawei Pura 80 Ultra, tüketici elektroniği kategorisinde listelenen tek akıllı telefon oldu. Telefonun kamera kalitesine vurgu yapıldı. Dergi, Pura 80 Ultra'nın sektörde bir ilk olan değiştirilebilir çift telefoto kamerasına ve olağanüstü kalitede görüntüler sağlayan bir inçlik sensörüne dikkat çekti. Her türlü ışıkta zengin detaylı, canlı renkli fotoğraflar ve videolar kaydettiği ifade edildi.

    Huawei Watch GT 6 Pro mansiyon listesinde

    Huawei Pura 80 Ultra ve Watch GT 6 Pro en iyi icatlar arasında! Tam Boyutta Gör
    Huawei Watch GT 6 Pro ise ana listede yer bulamadı fakat özel mansiyon listesinde yer aldı. "Spor saati" vurgusu yapılan Watch GT 6 Pro’nun golf, serbest dalış ve kayak dahil olmak üzere 100'den fazla spor modunu desteklerken hız, mesafe, güç ve konumla birlikte önemli sağlık ölçümlerini takip ettiği belirtildi.
    Kaynakça https://time.com/collections/best-inventions-2025/ https://time.com/collections/best-inventions-special-mentions/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya aday: Dacia Hipster

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kimlik fotokopisi nasıl çekilir karşı taraf beni arayabiliyor ama ben arayamıyorum kyk yurt çıkma ihtimali hesaplama varta akü tarih sorgulama kurtlar vadisi indir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum