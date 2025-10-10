Huawei Pura 80 Ultra ve Watch GT 6 Pro, TIME'ın "2025'in En İyi İcatları" listesinde yer aldı

TIME’ın her yıl yayınladığı yılın en iyi icatları listesi ile dünyayı değiştiren, daha akıllı ve daha verimli hale getirilen icatlar ödüllendiriliyor. Huawei iki farklı ürünle bu listede yer alma başarısı gösterdi.
Huawei Pura 80 Ultra, tüketici elektroniği kategorisinde yılın en iyi icatları arasında
Huawei Pura 80 Ultra, tüketici elektroniği kategorisinde listelenen tek akıllı telefon oldu. Telefonun kamera kalitesine vurgu yapıldı. Dergi, Pura 80 Ultra'nın sektörde bir ilk olan değiştirilebilir çift telefoto kamerasına ve olağanüstü kalitede görüntüler sağlayan bir inçlik sensörüne dikkat çekti. Her türlü ışıkta zengin detaylı, canlı renkli fotoğraflar ve videolar kaydettiği ifade edildi.
Huawei Watch GT 6 Pro mansiyon listesinde
