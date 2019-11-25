Huawei Watch GT2'den büyük başarı: 45 günde 1 milyondan fazla sattı

Tam Boyutta Gör

Huawei bugün düzenlediği etkinlikte birçok yeni ürün duyurusu yaptı. Çinli şirket bununla kalmayıp basın toplantısında Watch GT2 adlı akıllı saatinin gösterdiği başarıdan da bahsetti.

Ayrıca Bkz. "Huawei ilk akıllı hoparlörünü tanıttı: Sound X"

Cihaz bir önceki versiyonundan çok daha popüler bir hale gelmiş durumda. Huawei, 45 günde 1 milyondan fazla Watch GT2 satmayı başardığını açıkladı. Yani cihaz Watch GT'den üç ay önce bir milyon barajını geride bıraktı.

Tam Boyutta Gör

Türkiye'de de satışa sunuldu

Huawei Watch GT2, geçtiğimiz Eylül ayında Almanya'da tanıtılmıştı. Akıllı saatin 42 ve 46 mm boyutlarında iki versiyonu var. Huawei Watch GT 2'nin 46 mm versiyonu Türkiye'de 1.499 TL fiyat etiketi ile satılıyor.