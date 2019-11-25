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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei Watch GT2'den büyük başarı: 45 günde 1 milyondan fazla sattı

    Huawei bugün düzenlediği basın toplantısında yeni akıllı saatinin sadece 45 günde 1 milyondan fazla sattığını açıkladı. Huawei Watch GT2 bu satış rakamına Watch GT'den üç ay önce ulaştı.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei Watch GT2'den büyük başarı: 45 günde 1 milyondan fazla sattı
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    Huawei bugün düzenlediği etkinlikte birçok yeni ürün duyurusu yaptı. Çinli şirket bununla kalmayıp basın toplantısında Watch GT2 adlı akıllı saatinin gösterdiği başarıdan da bahsetti.

    Ayrıca Bkz. "Huawei ilk akıllı hoparlörünü tanıttı: Sound X"

    Cihaz bir önceki versiyonundan çok daha popüler bir hale gelmiş durumda. Huawei, 45 günde 1 milyondan fazla Watch GT2 satmayı başardığını açıkladı. Yani cihaz Watch GT'den üç ay önce bir milyon barajını geride bıraktı.

    Huawei Watch GT2'den büyük başarı: 45 günde 1 milyondan fazla sattı
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    Türkiye'de de satışa sunuldu

    Huawei Watch GT2, geçtiğimiz Eylül ayında Almanya'da tanıtılmıştı. Akıllı saatin 42 ve 46 mm boyutlarında iki versiyonu var. Huawei Watch GT 2'nin 46 mm versiyonu Türkiye'de 1.499 TL fiyat etiketi ile satılıyor.



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