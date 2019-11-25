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    Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei ilk akıllı hoparlörünü tanıttı: Sound X

    Huawei bugün düzenlediği etkinlikte merakla beklenen ilk akıllı hoparlörünü resmen tanıttı. Sound X olarak adlandırılan cihaz ünlü Fransız ses şirketi Devialet ile birlikte tasarlandı.
    5 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
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    Müzik / Ses Sistemleri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei ilk akıllı hoparlörünü tanıttı: Sound X
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    Huawei bugün sadece MatePad Pro tabletini değil aynı zamanda ilk akıllı hoparlörünü de tanıttı. Sound X olarak adlandırılan cihaz tasarım olarak Apple HomePod'u andırıyor.

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    Silindirik gövdeye sahip olan akıllı hoparlörün üst kısmında LED halka var. Huawei bugün resmiyet kazandırdığı cihazı 285 dolar fiyat etiketiyle satacak. Stereo kullanım için iki adet almak isteyenlerin 553 dolar ödemesi gerekecek.

    Huawei ilk akıllı hoparlörünü tanıttı: Sound X
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    Hi-Res sertifikalı ilk akıllı hoparlör

    Sound X, 360 derecelik ses deneyimi sunacak şekilde tasarlandığı için nasıl konumlandırıldığı önem arz etmiyor. Akıllı hoparlörde SAM bas geliştirme teknolojisi ile çalışan toplam 60 watt gücünde iki adet 3.5 inç subwoofer var.

    Ayrıca subwoofer'ların yanında her biri 8 watt'lık altı adet 1.5 inç hoparlöre yer verilmiş. Cihaz ayrıca WiFi ve Bluetooth 5.0 bağlantı seçenekleri ile geliyor.

    Sound X, Hi-Res sertifikası olan ilk akıllı hoparlör olarak lanse edildi. Cihazın ünlü ses şirketi Devialet'in mühendislik yeteneklerinden faydalanılarak tasarlandığını belirtelim.

    Huawei ilk akıllı hoparlörünü tanıttı: Sound X
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    Sekiz çekirdekli işlemci

    Akıllı hoparlör 6 mikrofonu sayesinde sesli komutları beş metre mesafeye kadar algılayabiliyor. Gücünü dört çekirdekli MediaTek MT8518 işlemciden alan cihaz 512 MB RAM ve 8 GB dahili depolama alanına sahip.

    Sound X'te akıllı telefonlarla hızlı bir şekilde eşleşmesini sağlayan NFC modülü de bulunuyor. 165 x 203 mm ebatlarındaki akıllı hoparlör 3.5 kilogram ağırlığında.

    Cihazın sadece siyah rengi mevcut. Huawei yarın ön siparişleri kabul etmeye başlayacak. Akıllı hoparlör 5 Aralık tarihinde 285 dolar fiyatla satışa sunulacak.



    Yorum Yaz
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    esmerbuyucu 5 sa. en beğenilen
    Hem Mac Pro hem HomePod'a benzetmeyi başarmışlar.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    clb12 1 sa.
    İsleri gucleri kopyalamak.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    esmerbuyucu 5 sa. en beğenilen
    Hem Mac Pro hem HomePod'a benzetmeyi başarmışlar.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
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