Huawei ilk akıllı hoparlörünü tanıttı: Sound X

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Huawei bugün sadece MatePad Pro tabletini değil aynı zamanda ilk akıllı hoparlörünü de tanıttı. Sound X olarak adlandırılan cihaz tasarım olarak Apple HomePod'u andırıyor.

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Silindirik gövdeye sahip olan akıllı hoparlörün üst kısmında LED halka var. Huawei bugün resmiyet kazandırdığı cihazı 285 dolar fiyat etiketiyle satacak. Stereo kullanım için iki adet almak isteyenlerin 553 dolar ödemesi gerekecek.

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Hi-Res sertifikalı ilk akıllı hoparlör

Sound X, 360 derecelik ses deneyimi sunacak şekilde tasarlandığı için nasıl konumlandırıldığı önem arz etmiyor. Akıllı hoparlörde SAM bas geliştirme teknolojisi ile çalışan toplam 60 watt gücünde iki adet 3.5 inç subwoofer var.

Ayrıca subwoofer'ların yanında her biri 8 watt'lık altı adet 1.5 inç hoparlöre yer verilmiş. Cihaz ayrıca WiFi ve Bluetooth 5.0 bağlantı seçenekleri ile geliyor.

Sound X, Hi-Res sertifikası olan ilk akıllı hoparlör olarak lanse edildi. Cihazın ünlü ses şirketi Devialet'in mühendislik yeteneklerinden faydalanılarak tasarlandığını belirtelim.

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Sekiz çekirdekli işlemci

Akıllı hoparlör 6 mikrofonu sayesinde sesli komutları beş metre mesafeye kadar algılayabiliyor. Gücünü dört çekirdekli MediaTek MT8518 işlemciden alan cihaz 512 MB RAM ve 8 GB dahili depolama alanına sahip.

Sound X'te akıllı telefonlarla hızlı bir şekilde eşleşmesini sağlayan NFC modülü de bulunuyor. 165 x 203 mm ebatlarındaki akıllı hoparlör 3.5 kilogram ağırlığında.

Cihazın sadece siyah rengi mevcut. Huawei yarın ön siparişleri kabul etmeye başlayacak. Akıllı hoparlör 5 Aralık tarihinde 285 dolar fiyatla satışa sunulacak.