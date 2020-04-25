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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hubble'dan büyüleyici fotoğraf: İşte 'Kozmik Mercanlar'

    NASA, Hubble Uzay Teleskobu'nun 30. yaş gününü muhteşem bir fotoğrafla kutladı. İşte 160 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan kozmik mercanların büyüleyici görüntüsü:
    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Hubble'dan büyüleyici fotoğraf: İşte 'Kozmik Mercanlar'
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    Fırlatıldığı günden bu yana birçok inanılmaz keşfin altına imzasını atan emektar uzay teleskobu Hubble, bu hafta 30. yaş gününü kutluyor. Amerikan uzay ajansı NASA, dev teleskobun yaş gününü NGC 2014 (sağdaki) ve NGC 2020 isimli iki nebulanın muhteşem bir fotoğrafını yayınlayarak kutladı.

    160 bin ışık yılı uzaklıkta

    Yukarıdaki nebula çifti, mercan resiflerine olan benzerliği nedeniyle astronomi dünyasında daha çok "Kozmik Resif" ismiyle biliniyor. NGC 2014 ve 2020, Dünya'dan yaklaşık 160 bin ışık yılı uzaklıkta, Samanyolu'nun uydu galaksilerinden birisi olan Büyük Macellan Bulutu'nda yer alıyor.

    NASA'nın ifadelerine göre, NGC 2014 ve 2020'nin bulunduğu bölgede birçok genç yıldız var. Fotoğraftaki büyüleyici görüntünün nedeni de aslında bu. NASA, Büyük Macellan Bulutu'ndaki, iki nebulanın da yer aldığı bölge için bir 'yıldız doğumevi' ifadesini kullanmış. Örneğin fotoğrafın kırmızı kısmında sadece birkaç milyon yıl yaşında olan, Güneş'in 10 katı büyüklüğünde birçok genç yıldız yer alıyor.

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    Genç yıldızların uzaya yaydığı gaz ve toz bulutları, iki nebulanın bizim gördüğümüz düzensiz şekillerini oluşturmuş. Bölgenin kırmızımsı rengi, yıldızlardan yayılan enerjik mor ötesi ışığın hidrojen gazları tarafından emilmesi ve ışıldamasıyla ortaya çıkıyor. 

    Kozmik Resif'in mavi kısmında (NGC 2020) sadece tek bir genç yıldız bulunuyor. Bu yıldızın, Güneş'in tam 200 bin katı oranında inanılmaz bir parlaklığa sahip olduğu belirtiliyor. Etrafındaki gaz ve toz bulutlarını inanılmaz bir kuvvetle uzaya savuran devasa genç yıldız, parıldayan nitrojen ve hidrojen gazlarıyla fotoğrafın büyüleyici mavi görüntüsünü oluşturmuş.

    Kozmik Resif'in 3 boyutlu animasyon görüntüleri:

    NASA, Hubble Uzay Teleskobu'nu 24 Nisan 1990 tarihinde yörüngeye yerleştirmiş ancak yaşanan bir takım aksaklıklar nedeniyle teleskop yaklaşık üç yıl sonra 1993 yılında tam olarak faaliyete geçebilmişti. İsmini evrenin sürekli genişlediğini ve Samanyolu dışında da galaksilerin var olduğunu keşfeden ABD'li astronom Edwin Hubble'dan alan dev teleskop, birbirinden ilginç keşifleri ve yakaladığı muhteşem fotoğraflarıyla tam 27 yıldır evrenin sırlarını ortaya çıkarıyor.



    https://www.space.com/hubble-30-anniversary-nasa-cosmic-reef-image.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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