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    Acala Network saldırıya uğradı, 1.2 milyar dolarlık hırsızlık oldu

    Kripto para dünyasında yine bir stabil coin faciası yaşanıyor. 1.2 milyar adet kazılan aUSD fiyatı önce 50 cente kadar inerken yeniden 90 cent civarında alıcı buldu. 
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    Acala Network
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    Bu yılın Axie Infinity saldırısının ardından belki de en büyük olarak kabul edilecek yeni bir siber saldırı daha yaşandı. Acala Network protokollerindeki bir açık nedeniyle 1.2 milyar dolar değerinde stabil coin çalındı.

    Acala Network şok saldırı ile sarsıldı

    Sosyal medya üzerinde paylaşılan anormal para aktarımları ile fark edilen siber saldırı, Acala Network bünyesindeki Honzon protokolünün bir konfigürasyonunda hata sonucu gerçekleşmiş. Saldırganlar ağın stabil coini aUSD kazmış ve toplamda 1.2 milyar adet aUSD harici cüzdanlara aktarılmış.

    Bilindiği üzere stabil kripto paraların 1$ olarak dengelenmesi için eş değer BTC, ETH gibi farklı varlıklar saklanıyor. Net bir dolar rezervi olmadığı için de bu tür saldırılarda sistem çöküyor. Saldırganlar 1.2 milyar dolar değerinde aUSD çalsa da sistem bunu karşılayamadığı için aUSD değeri 50 cente kadar düştü. Yani saldırganın elinde 600 milyon dolarlık aUSD vardı.

    Bununla birlikte güvenilir bir ağ olduğunu düşünen yatırımcılar dipten aUSD toplamak için borsalara akın edince fiyat yeniden 90 centlere kadar çıktı. Yani fiyatının değişmediği öne sürülen bir stabil coinde hem zarar eden hem de kâr eden yatırımcılar oluştu.

    Acala Network ağdaki işlemleri durdurmuş durumda ve konunun anlaşılmasına çalışılıyor. Diğer taraftan aUSD yine stabil hale getirilirse saldırganın elinde yine çöküş yaşatacak kadar büyük bir meblağ oluşacak.

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