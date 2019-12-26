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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hurda araçta ÖTV indirimi bitiyor: Son 5 gün

    Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde yürürlüğe giren, 16 yaş ve üzeri araçlarını hurdaya ayıranlara sıfır araç alımında ÖTV indirimi sağlayan hurda teşviki 31 Aralık 2019'da sona eriyor.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Hurda araçta ÖTV indirimi bitiyor: Son 5 gün
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    ÖTV indiriminin 1 Temmuz itibariyle sona erdiği otomotiv sektöründe, hurda indiriminin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Hurda teşviki olarak da adlandırılan uygulama 31 Aralık 2019’da sona erecek.

    Geçtiğimiz yılın Mart ayından bu yana uygulanan hurda indirimi kapsamında, matrahı 70 bin TL’yi aşmayan araçlara 10 bin TL ÖTV indirimi uygulanıyor. Matrahı 70 bin ila 120 bin TL arasında olan araçlar 8 bin TL’lik indirimden faydalanabiliyor. Matrahı 120 bin TL’yi aşan araçlar için de 3 bin TL indirim uygulanıyor.

    Ayrıca Bkz. "Yerli otomobilin “lale” şeklindeki ızgarası ortaya çıktı"

    Hurda teşvikinden yararlanmak isteyen kişilerin ekonomik ömrünü tamamlamış, 16 yaş ve üzeri bir aracı hurdaya ayırıp gerekli belgeleri alması gerekiyor. Fakat bir çok otomobil bayinin hurda aracı olmayan müşterilerini de bu indirimden faydalandırdığı sık sık dile getiriliyor. Eğer hükümetten indirimlerin devamına yönelik bir adım gelmezse, otomotiv sektörü yeni yıla hurda indirimi olmadan girecek.

    Söz konusu teşvikten yararlanmak için hurdaya ayrılan araçlar, belediyelerin hurda toplama merkezinde toplanıyor. Daha sonra Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna teslim edilerek geri dönüştürülüyor. Uygulamanın başladığı tarihten geçtiğimiz Ağustos ayına kadar 271 bin 108 aracın geri dönüşüm tesislerine gönderildiği açıklanmıştı.



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    ceo-tr 1 sa. en beğenilen
    ÖTV dediğin, zaten ödenmemesi gereken, geçici olarak çıkan bir vergi. Verginin vergi indirim oluyor ve bunu fırsat olarak görüyoruz. milletçe kafamız 10 numara. :))
    ÖTV dediğin, zaten ödenmemesi gereken, geçici olarak çıkan bir vergi. Verginin vergi indirim oluyor ve bunu fırsat olarak görüyoruz. milletçe kafamız 10 numara....
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    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Spider_hip 1 sa. ceo-tr
    Ne yazık ki öyle. Şimdi asgari ücreti kanal istanbula sus payı olarak 2500 yaparlar. Herkes zengin olduk havasına girer, ötv yi falan unutur. Halbuki alım gücü artmadığı sürece asgari ücretin bir anlamı yok. Asgari ücretin %25 artar, et, bakliyat, elektrik, su, doğalgaz %70 artar. Sen daha fakirleşirsin ama bunu idrak edebilmek için bize cahil insan lazım diyenleri başa getirmeyen bir halk lazım.
    Ne yazık ki öyle. Şimdi asgari ücreti kanal istanbula sus payı olarak 2500 yaparlar. Herkes zengin olduk havasına girer, ötv yi falan unutur. Halbuki alım gücü ...
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    labtek38 1 sa.
    16 yaş arabanın ekonomik ömrü müymüş. Yakın zamana kadar 96 model unuyo seve seve kullanıyordum yani.
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    faniseyler 1 sa.
    Ötv vergisi bütçenin ciddi bir kalemi haline gelmiş ve kolay kolay hiç bir hükümet bu vergiden gelen parayı kesmek istemez. Daha kötüsü şu yeri geliyor bu vergi KDV bi bir fiyat üzerinden alınıyor o zaman vergininde vergisini ödüyoruz.
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    ceo-tr 1 sa. en beğenilen
    ÖTV dediğin, zaten ödenmemesi gereken, geçici olarak çıkan bir vergi. Verginin vergi indirim oluyor ve bunu fırsat olarak görüyoruz. milletçe kafamız 10 numara. :))
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Spider_hip 1 sa. ceo-tr
    Ne yazık ki öyle. Şimdi asgari ücreti kanal istanbula sus payı olarak 2500 yaparlar. Herkes zengin olduk havasına girer, ötv yi falan unutur. Halbuki alım gücü artmadığı sürece asgari ücretin bir anlamı yok. Asgari ücretin %25 artar, et, bakliyat, elektrik, su, doğalgaz %70 artar. Sen daha fakirleşirsin ama bunu idrak edebilmek için bize cahil insan lazım diyenleri başa getirmeyen bir halk lazım.
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