Hurda araçta ÖTV indirimi bitiyor: Son 5 gün

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ÖTV indiriminin 1 Temmuz itibariyle sona erdiği otomotiv sektöründe, hurda indiriminin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Hurda teşviki olarak da adlandırılan uygulama 31 Aralık 2019’da sona erecek.

Geçtiğimiz yılın Mart ayından bu yana uygulanan hurda indirimi kapsamında, matrahı 70 bin TL’yi aşmayan araçlara 10 bin TL ÖTV indirimi uygulanıyor. Matrahı 70 bin ila 120 bin TL arasında olan araçlar 8 bin TL’lik indirimden faydalanabiliyor. Matrahı 120 bin TL’yi aşan araçlar için de 3 bin TL indirim uygulanıyor.

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Hurda teşvikinden yararlanmak isteyen kişilerin ekonomik ömrünü tamamlamış, 16 yaş ve üzeri bir aracı hurdaya ayırıp gerekli belgeleri alması gerekiyor. Fakat bir çok otomobil bayinin hurda aracı olmayan müşterilerini de bu indirimden faydalandırdığı sık sık dile getiriliyor. Eğer hükümetten indirimlerin devamına yönelik bir adım gelmezse, otomotiv sektörü yeni yıla hurda indirimi olmadan girecek.

Söz konusu teşvikten yararlanmak için hurdaya ayrılan araçlar, belediyelerin hurda toplama merkezinde toplanıyor. Daha sonra Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna teslim edilerek geri dönüştürülüyor. Uygulamanın başladığı tarihten geçtiğimiz Ağustos ayına kadar 271 bin 108 aracın geri dönüşüm tesislerine gönderildiği açıklanmıştı.