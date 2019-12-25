Yerli otomobilin “lale” şeklindeki ızgarası ortaya çıktı

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Yerli otomobilin tanıtımı Cuma günü yapılacak. Tanıtıma kadar her gün 14.30’da aracın bir parçasının resmi paylaşılıyor. Bugün ızgara ve alt tampon tasarımı paylaşıldı.

Türkiye’nin Otomobili Girişimi Grubu’nun (TOGG) resmi Twitter hesabından yapılan son paylaşım ile birlikte aracın far, dijital ayna, A sütunu, ızgara ve tampon çizgisi tasarımı ortaya çıktı.

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Resimden görebildiğimiz kadarıyla aracın ızgara tasarımı lale bitkisini andırıyor. 12. Yüzyıldan itibaren Anadolu’da el sanatlarında motif olarak kullanılmaya başlanan lale bitkisi, 16. Ve 18. Yüzyıllar arasında Osmanlı İmparatorluğu’nda çevre süslemesinde aktif olarak kullanılmış ve 1718 -1730 yılları arasındaki sefa dönemine “Lale Devri” adı verilmiştir. Orta Asya kökenli lale bitkisi, Türkler için anlam dolu bir bitkidir.

Yerli otomobilin bilinen özellikleri ve tanıtım tarihi

Bugüne kadar paylaşılan bilgilere göre yerli otomobil yüzde 100 elektrikli bir motora sahip. C segment bir SUV otomobil olacak. Cam ayna yerine kameralı dijital aynaya sahip olacak. 2022 yılında satışa sunulacak. Aracın tasarımını İtalyan şirket Pininfarina hazırladı.

Yerli otomobilin ilk gösterimi 27 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek. TOGG'un resmi internet sitesine eklenen sayaç Cuma günü saat 14.30'u işaret ediyor. Dolayısıyla yerli otomobilin tanıtımının bu saatte yapılmasını veya tasarımın tamamının siteden paylaşılmasını bekliyoruz.

https://twitter.com/TOGG2022/status/1209798513745387521