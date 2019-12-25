Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yerli otomobilin “lale” şeklindeki ızgarası ortaya çıktı

    Yerli otomobilin yeni resmi paylaşıldı. Dünkü resimlerde dijital aynaya sahip olacağı ortaya çıkan aracın şimdi de lale şeklindeki ızgara tasarımı ortaya çıktı.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
    8,5b
    208
    96
    Otomobil Teknolojileri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Yerli otomobilin “lale” şeklindeki ızgarası ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Yerli otomobilin tanıtımı Cuma günü yapılacak. Tanıtıma kadar her gün 14.30’da aracın bir parçasının resmi paylaşılıyor. Bugün ızgara ve alt tampon tasarımı paylaşıldı.

    Türkiye’nin Otomobili Girişimi Grubu’nun (TOGG) resmi Twitter hesabından yapılan son paylaşım ile birlikte aracın far, dijital ayna, A sütunu, ızgara ve tampon çizgisi tasarımı ortaya çıktı.

    Yerli otomobilin “lale” şeklindeki ızgarası ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Resimden görebildiğimiz kadarıyla aracın ızgara tasarımı lale bitkisini andırıyor. 12. Yüzyıldan itibaren Anadolu’da el sanatlarında motif olarak kullanılmaya başlanan lale bitkisi, 16. Ve 18. Yüzyıllar arasında Osmanlı İmparatorluğu’nda çevre süslemesinde aktif olarak kullanılmış ve 1718 -1730 yılları arasındaki sefa dönemine “Lale Devri” adı verilmiştir. Orta Asya kökenli lale bitkisi, Türkler için anlam dolu bir bitkidir.

    Yerli otomobilin bilinen özellikleri ve tanıtım tarihi

    Bugüne kadar paylaşılan bilgilere göre yerli otomobil yüzde 100 elektrikli bir motora sahip. C segment bir SUV otomobil olacak. Cam ayna yerine kameralı dijital aynaya sahip olacak. 2022 yılında satışa sunulacak. Aracın tasarımını İtalyan şirket Pininfarina hazırladı.

    Yerli otomobilin ilk gösterimi 27 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek. TOGG'un resmi internet sitesine eklenen sayaç Cuma günü saat 14.30'u işaret ediyor. Dolayısıyla yerli otomobilin tanıtımının bu saatte yapılmasını veya tasarımın tamamının siteden paylaşılmasını bekliyoruz.



    https://twitter.com/TOGG2022/status/1209798513745387521 Yorum Yaz
    Editörün Seçimi Yorum
    Gerçekten çok garip. Hergün tesla veya applelın gelecek modelleri için benzer haberleri okuyoruz. Beni teslanın menzili şu olacak veya i13 8 kamera ile gelebili...
    Yorumu gör »     faniseyler
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Mr. Pink 2 sa. en beğenilen
    Tesla'nin takoz CyberTruck'ina tasarim harikasi diyenler mis gibi zarif mi zarif lale motifini elestiriyor. Neyse biz isimize bakalim;

    Aynalar cok ince, kamerali olacak saniyorum.

    Fiyati 150-200 bin lira civari olursa satis fiyati ve yaklasik luks arac satislarinin sadece yuzde 10'unu engellese cari acik icin buyuk is yapilmis olur. Petrol ithalatini azaltacak olmasindan bahsetmiyorum bile. Bir de yan sanayi olusturacaktir ciddi anlamda ve istihdam katkisi da buyuk olacaktir. Hedeflenen segment belli. Cari aciga marjinal zarari en cok SUV'ler veriyor. 5 tane renault ithal etmeyecegimize, 2 tane audi ithalatini engelleyelim daha iyi.

    Ileride bir gun araba almaya karar verirsem ne yapar eder biriktirir kredi ceker ve elektrikli alirim. Eger ki NCAP testleri basarili gelirse bu arabayi almamak icin hicbir sebebim olmaz. BMC'nin sivil kullanim icin urettigi kamyonetin ic dizaynina bakin. Biz de guzel seyler uretebiliyoruz, dunya Tesla'dan ibaret degil.

    Koya koya geliyoruz insaAllah.
    Tesla'nin takoz CyberTruck'ina tasarim harikasi diyenler mis gibi zarif mi zarif lale motifini elestiriyor. Neyse biz isimize bakalim; Aynalar cok inc...
    Devamını Gör
    4 Yanıt Yanıtla +90
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    İl teber 2 sa.
    Böyle parça parça verilmesi fikri çok iyi oldu.

    Malum kitle her gün daha fazla kuduruyor..
    2 Yanıt Yanıtla +55
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    smart1978 2 sa.
    Lale Devri utanc devridir.


    Lale Devri, Osmanlı’nın Batı’ya açılmaya başladığı dönemdir. Birçok reformun yapıldığı; ancak devlet ricalinin zevk ve sefa içinde yaşadığı bir devirdir.
    Lale Devri’nin Nedenleri ve Sonuçları

    Lale Devri, Osmanlı’da 18. yüzyıl ıslahat hareketlerinin başlangıcıdır. Osmanlı’da ilk ıslahat (yenileşme, düzeltme) hareketlerinin başladığı dönem olarak görülür. Aynı zamanda “Batılılaşmanın da başlangıcı” olarak kabul edilir. Devlet adamlarının zevk ve sefa içinde yaşaması, reformlara gölge düşürmüştür.
    makaleler.com/...



    Aractaki o gorsellik gercekten itici gorunuyor. Estetik yok...
    Lale Devri utanc devridir. Lale Devri, Osmanlı’nın Batı’ya açılmaya başladığı dönemdir. Birçok reformun yapıldığı; ancak devlet ricalinin zevk ve se...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +29
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    2 Avatar Avatar
    Rocksolidv 37 sn.
    Laleside arabasıda batsın inşallah her derdimiz bitti bir arabamız kaldı !!! Arabanız yolda kalır umarım tez zamanda !!
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    AnadoluEfes 4 dk.
    Osmanlı lale devri tam günümüzü yansıtmış ülkenin duraklama dönemi hadi hayırlı olsun sonra osmanlı yavaş yavaş yıkılmıştı darısı akp hükümetinin başına
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    İAmSterdam06 5 dk.
    Maşallah
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    veteriner69 5 dk.
    Büyük ihtimalle Pininfarina'nın 2018 yılında yaptığı konseptin aynısı çıkacak araç.

    Link:
    https://tr.motor1.com/news/240369/pininfarina-k350-konsept-tanitim/

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    CaNeRR 6 dk.
    Fakirler yine seviniyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    WB 7 dk.
    Lale olmamis, net..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    muratoloji64 9 dk.
    Yerli olsa ne olcak fiyati 150 200 den verdikten sonra
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    MustafaC53 13 dk.
    Osmanlı lalesi değil bunlar. Hollanda lalesi...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    shade_boi 14 dk.
    Hemen GTR panjur takarız sıkıntı yok dhsjsj
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Vomitory 18 dk. yeni yorumcu
    kaç para olucak bu araba ? 150-200 binliralık segmentte kaç kişi ulaşacak bu arabaya ? dünyadaki otomotiv devleriyle nasıl rekabet edecek ? tasarım pininfarina yerine bir Türk şirketine ait omalıydı

    bakın Hindşstan deyip beğenmezsiniz ama adamlar 50 senedşr yerli otomobillerini üretip bize bile satıyorlar ! "mahindra,tata, qute...daha bir düzine markaları var

    Malezya dersiniz adamlar bize peynir ekmek gibi milli "proton" markalı arabalarını sattılar,müslüman ülke arabası diye alan fanatikleri bile oluştu bir ara

    yanısıra İran ikco samand markalı yerli otomobillerini sattı bize, mazda acenteliğini bırakıp bunun acenteliğini alan firmalar oldu

    yani bu yerli otomobil muhabbetini herşeyde olduğu gibi yine abarttık

    halkın düşük gelirli kesimin ulaşabileceği fiyatlarda olursa kredi teşviki vs.olursa amenna, ama onun dışında yerli yada yabancı olması pek birşey ifade etmez 90 larda Ruslardan ithal ettiğimiz lada samara kadar bile satmaz o vakit,

    cari açığa gelince öyle vw ithalatını azaltarak düşmez cari açık ! cari açık gerçekten yerli ve global ölçekte kabul gören markalar ve buna bağlı katma değerler yaratılıp tüm dünyaya çin gibi kore gibi ürün satarsanız düşer ancak.

    neyse hayırlısı bakalım, umarız prototip olarak kalmaz ve gerçekten üretilir tutulur sevilir başarılı olur ve yerli mühendisliğin tekniğin ve buna bağlı yerli sanayinin gelişimine zincirleme bir katkısı olur
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    ugo +328 selahattın ısık +207 Spider_hip +181 porsoro +168 ~Lion King~ +159 esmerbuyucu +136 MFN +118 ciwanbilisim +113 Drummerrrr +110 kucukyenici +107
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    40 Üye, 168 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    8529 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    yerli otomobil, yerli otomobilin tasarımı ve
    6 etiket daha yerli otomobilin tanıtım tarihi togg Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Yusuf Akbaş MPopüler
    Facebook Sayfası258,3b
    Twitter Profili78,4b
    YouTube Kanalı263b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 27 dk. Fallout 76 oyununda hacker saldırısı 57 dk. WD 20 TB kapasiteli SMR sürücülerini duyurdu 1 sa. Japon Dünya gözlem uydusu, Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi 1 sa. Yeni nesil Ford Focus RS, hibrit olarak karşımıza çıkabilir 2 sa. Avustralya’da devam eden orman yangınları, yıllık CO2 emisyon değerlerini allak bullak etti 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Yerli otomobilin “lale” şeklindeki ızgarası ortaya çıktı Sonraki OnePlus'ın CES 2020'de tanıtacağı Concept One, katlanabilir akıllı telefon olabilir 4 sa. DH okurları yılın en iyi orta seviye akıllı telefonunu seçiyor [Anket] 4 sa. Realme, giyilebilir teknolojik ürünlerini 2020'nin ilk yarısında piyasaya sürecek 5 sa. MediaTek Dimensity 800 yonga seti tanıtıldı 5 sa. MSI dünyanın ilk mini-LED ekranlı dizüstü bilgisayarını CES 2020'de tanıtacak 6 sa. Nvidia: RTX 2080 Max-Q yeni nesil konsoldan daha güçlü 7 sa. Speedtest'in mobil uygulamasına VPN özelliği eklendi 7 sa. Casusluk için kullanıldığı iddia edilen mesajlaşma uygulaması ToTok, Google Play ve App Store'dan kaldırıldı 17 sa. DH takipçileri yılın en iyi tam kablosuz kulaklığını belirliyor [Anket] 17 sa. Pokemon oyunları Facebook platformunda 18 sa. Mars'ta 'buzla kaplı' dev bir krater görüntülendi 19 sa. Epic Games mağazasında bugün Celeste oyunu var 21 sa. iPhone XR, 2019'un en çok satan telefonu olmaya devam ediyor 22 sa. Huawei'den grafen pil açıklaması 22 sa. DH okurları yılın en iyi orta-üst seviye akıllı telefonunu seçiyor [Anket] 23 sa. Amazon.com.tr’de Yılbaşı Fırsatları başladı 23 sa. Çift ekran özellikli LG V60 ThinQ 5G'nin tanıtım tarihi belli oldu 23 sa. Samsung’a iyi haber: Japonya bileşen kısıtlamasını hafifletiyor 1 gün Logitech Pebble M350 İnceleme 1 gün App Store platformunda 6 günlük kampanyalı sürpriz içerik maratonu başladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Turkcell Yaani Mail hizmete başladı
    DonanımHaber
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Burun estetik fiyatları ve doktor önerisi
    DH Forum
    Ryzen 3600 ile Sorun Yasayanlar Gelin Biktim Sizden:)
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim