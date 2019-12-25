Yerli otomobilin “lale” şeklindeki ızgarası ortaya çıktı

Yerli otomobilin tanıtımı Cuma günü yapılacak. Tanıtıma kadar her gün 14.30’da aracın bir parçasının resmi paylaşılıyor. Bugün ızgara ve alt tampon tasarımı paylaşıldı.
Türkiye’nin Otomobili Girişimi Grubu’nun (TOGG) resmi Twitter hesabından yapılan son paylaşım ile birlikte aracın far, dijital ayna, A sütunu, ızgara ve tampon çizgisi tasarımı ortaya çıktı.
Resimden görebildiğimiz kadarıyla aracın ızgara tasarımı lale bitkisini andırıyor. 12. Yüzyıldan itibaren Anadolu’da el sanatlarında motif olarak kullanılmaya başlanan lale bitkisi, 16. Ve 18. Yüzyıllar arasında Osmanlı İmparatorluğu’nda çevre süslemesinde aktif olarak kullanılmış ve 1718 -1730 yılları arasındaki sefa dönemine “Lale Devri” adı verilmiştir. Orta Asya kökenli lale bitkisi, Türkler için anlam dolu bir bitkidir.
Yerli otomobilin bilinen özellikleri ve tanıtım tarihi
Bugüne kadar paylaşılan bilgilere göre yerli otomobil yüzde 100 elektrikli bir motora sahip. C segment bir SUV otomobil olacak. Cam ayna yerine kameralı dijital aynaya sahip olacak. 2022 yılında satışa sunulacak. Aracın tasarımını İtalyan şirket Pininfarina hazırladı.
Yerli otomobilin ilk gösterimi 27 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek. TOGG'un resmi internet sitesine eklenen sayaç Cuma günü saat 14.30'u işaret ediyor. Dolayısıyla yerli otomobilin tanıtımının bu saatte yapılmasını veya tasarımın tamamının siteden paylaşılmasını bekliyoruz.
https://twitter.com/TOGG2022/status/1209798513745387521 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
|Gerçekten çok garip. Hergün tesla veya applelın gelecek modelleri için benzer haberleri okuyoruz. Beni teslanın menzili şu olacak veya i13 8 kamera ile gelebili...
Aynalar cok ince, kamerali olacak saniyorum.
Fiyati 150-200 bin lira civari olursa satis fiyati ve yaklasik luks arac satislarinin sadece yuzde 10'unu engellese cari acik icin buyuk is yapilmis olur. Petrol ithalatini azaltacak olmasindan bahsetmiyorum bile. Bir de yan sanayi olusturacaktir ciddi anlamda ve istihdam katkisi da buyuk olacaktir. Hedeflenen segment belli. Cari aciga marjinal zarari en cok SUV'ler veriyor. 5 tane renault ithal etmeyecegimize, 2 tane audi ithalatini engelleyelim daha iyi.
Ileride bir gun araba almaya karar verirsem ne yapar eder biriktirir kredi ceker ve elektrikli alirim. Eger ki NCAP testleri basarili gelirse bu arabayi almamak icin hicbir sebebim olmaz. BMC'nin sivil kullanim icin urettigi kamyonetin ic dizaynina bakin. Biz de guzel seyler uretebiliyoruz, dunya Tesla'dan ibaret degil.
Koya koya geliyoruz insaAllah.
Malum kitle her gün daha fazla kuduruyor..
Lale Devri, Osmanlı’nın Batı’ya açılmaya başladığı dönemdir. Birçok reformun yapıldığı; ancak devlet ricalinin zevk ve sefa içinde yaşadığı bir devirdir.
Lale Devri’nin Nedenleri ve Sonuçları
Lale Devri, Osmanlı’da 18. yüzyıl ıslahat hareketlerinin başlangıcıdır. Osmanlı’da ilk ıslahat (yenileşme, düzeltme) hareketlerinin başladığı dönem olarak görülür. Aynı zamanda “Batılılaşmanın da başlangıcı” olarak kabul edilir. Devlet adamlarının zevk ve sefa içinde yaşaması, reformlara gölge düşürmüştür.
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Aractaki o gorsellik gercekten itici gorunuyor. Estetik yok...