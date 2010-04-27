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Huzurlarınızda Nokia N8

Nokia'nın yeni amiral gemisi N8 tanıtıldı. 12MP kamera, OLED ekran ve Symbian^3 gibi özellikleriyle N8'e yakından bakıyoruz.
9 yıl
78,2b
1
440
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Finlandiya merkezli lider telefon üreticisi Nokia, akıllı telefon pazarındaki değişime, hazırlık çalışmaları devam eden yeni modellerle dahil olmayı planlıyor. Intel ile iş birliğine giderek bir Maemo & Moblin birlikteliği olan MeeGo platformunu cep telefonlarında kullanmayı planlayan Nokia, öte taraftan yüksek performans segmentinde yer alacak modelleri için Qualcomm'un Snapdragon platformuna da yakın ilgi gösteriyor. Apple ve HTC gibi yükselen değerlerin farkında olan Nokia, akıllı telefon pazarı için çok sayıda yeni model üzerinde çalışıyor. İşte o modellerden biri olan ve firmanın yeni amiral gemisi olacağı düşünülen N8'in teknik özellikleri ortaya çıktı. Detaylı fotoğraflarından sonra teknik özellikleri de beliren N8, Nokia için büyük önem taşıyor zira N8, Symbian^3 platformunu kullanan ilk cihaz olarak firmanın gelecek modelleri hakkında ipuçları taşıyor.

Huzurlarınızda Nokia N8
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Telefon endüstrinin merakla beklediği modellerden biri olan N8, henüz Nokia tarafından resmi olarak detaylandırılmış olmasa da, pek çok modelde olduğu gibi üründen önce detaylı özellikleri geldi. Üçüncü çeyrekte yani yaz döneminde çıkması beklenen telefon, açıklanan özelliklere göre 113.5 x 59 x 12.9 mm boyutlarında ve 135 gram ağırlığında olacak. Dört-bant GSM, beş-bant 3G ve WCDMA desteği ile sunulacak telefonda 640 x 360 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3.5-inç boyutundaki kapasitif dokunmatik, OLED ekran (16:9 nHD) kullanılacak. Bu noktada özellikle parantez açmakta fayda var zira keskin ve canlı görüntüler sunma konusunda başarısı ispatlanan OLED ekran tercihi, çoklu ortam özellikleriyle de iddialı olan N serisi için oldukça önemli bir argüman.

Huzurlarınızda Nokia N8
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Nokia N8 için netliğe kavuşan bir diğer detay ise sahip olduğu işlemci. Yayınlanan bilgilere göre N8'e, 680MHz'de çalışan ARM11 tabanlı bir işlemci güç veriyor. 256MB RAM ve 512MB ROM bellek ile donatılan telefon, 16GB entegre depolama kapasitesiyle geliyor. 32GB'a kadar microSD kart desteği sunan Nokia N8'in öne çıkan iddialı özelliklerinden bir diğeri de sahip olduğu kamera. 12 megapiksel çözünürlüğündeki kamera, Carl Zeiss Tessar f/2.8 28mm lens, Xenon flash, 20x sayısal yakınlaştırma ve 720p (25 fps) video çekim yeteneği gibi güçlü detaylarla donatılmış.

Huzurlarınızda Nokia N8
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Diğer özellikleri arasında Wi-Fi b/g/n, çoklu dokunmatik, Bluetooth 2.1, Stereo-FM radyo,entegre GPS (A-GPS), 3D akselometre, yakınlık sensörü ve Dolby Digital Plus gibi detaylara yer verilen N8, microUSB portuyla birlikte Mini-HDMI konnektörüne de sahip. BL-4D 1200mAh pil kullanan Nokia N8, 2G ve 3G üzerinden yapılacak görüşmelerde sırasıyla 7.7 saat ve 5.4 saat, 720p video (H.264) oynatımında 7.7 saat, 720p video kaydında ise 3.2 saat aralıksız kullanılabilecek. Taşınabilir çoklu ortam üssü olacak gibi görünen Nokia N8, yukarıda da belirttiğimiz gibi üçüncü çeyrekte, beş farklı renk seçeneği (Koyu Gri, Gümüş Beyazı, Yeşil, Mavi, Turuncu) ve 500$ civarındaki yurt dışı satış fiyatı ile pazara sunulacak.

Huzurlarınızda Nokia N8
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http://www.unwiredview.com/2010/04/26/nokia-n8-full-spec-sheet-leaks/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
n8 telefonum vR 3 AY OLDU çok memnunum herkese tavsiye ederim
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-TheDoctor- 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

n8 telefonum vR 3 AY OLDU çok memnunum herkese tavsiye ederim

uygulama yönünden sıkıntı yaşıyormusunuz ve şarjı ne kadar gidiyor
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar telefonun donma sorunu genellikle teknosadan alınan ürünlerde oluyor telefonunu tim den veya nokia shop dan alıpda memnun olmayan varmı ?
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mu5tafa 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
arkadaşlar telefonun donma sorunu genellikle teknosadan alınan ürünlerde oluyor telefonunu tim den veya nokia shop dan alıpda memnun olmayan varmı ?

hergün bir telefon alıyorsun galiba.
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DH Misafiri 7 yıl
bak arkadaşm teknolojide iş biraz da şansa dükkana falan bağlı..bi çoğumuz casper in ii mal olmadğnı söylerz ama bak yorumlarına bi dünya insan bulursun casper pc si için ii yorum yapan ama bi o kadar da kötü yorum yapan insan bulablrsin..aynı bilgisayar için bu kadar zıt 2 yorum anca şu 2 durumda yapılablr..
1.si bilgisayarda değişme yok yani casper ın diyelm a2 modeli hepsinde aynı..o zaman daha önce kötü pc kullanmış ya da hiç kullanmamış biri alıyo "ooo diyo ne güzel bilgisayar"..ama a2 den önce çok iyi bi pc kullanmış olan kişi beğenmiyo onaylamıyo..
2.si a2 bilgisayarı her yerde aynı değil..yani bazı yerlerde sağlam bazı yerlerde değil..
eğer durum 1. gibiyse suç alette değil..2. gibiyse suç alette..teknolojik aletleri ilk çıktğnda "ilk bende olsun" hawasıyla koşmamak laz hemen almak için..ilk sürüm sorunlu olabilio genelde..werdiğimiz para az değil sonuçta 1000 küsür lira..bn lg kp500 yüzünden dokunmtkten soğudm o yüzden n97 yi de düşünüyorm ama n97 gibi tele koya koya 5mp cam. koymuşlar ona yanıyorm insan 8 koyar yaa..her neyse bnm terchm bu 2si..genelde donuo reset atıo kitlenio diyolar..nedenini de söyleym alırsan sakata gelme..tonla uygulama war ya hani..adam kıçı kırık telden n8 e geçmiş tüm uygulamaları indirmeden 32+16=48 gb hafızanın 20 sini doldurmadan durur mu?kesnlkle durmaz..sonra virüs de bulaşr menü de kasar fotoğraflar da ...
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DH Misafiri 7 yıl
nokıa n8 aldım ve 15 gün kullandıktan sonra servisten çıkmadı.sonunda tük.hak.kararı ile ücret iadesi talep ettik.çok para iyi telefon anlamına gelmiyor.Bu nedenle n8 benim gözümde çöplükten farkı yok.
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aLTuu 7 yıl
Aynen öyle tamamen çöp...
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Dedeli28 7 yıl
bu telefonu dogubanktan alan var mı
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sharpie 7 yıl

_vendetta_

bu telefonu dogubanktan alan var mı

sakın n8'i doğubanktan alma.kapanırda açılmassa garantiden yaptıramassın elinde kalır.
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşım 1 aydır kullanıyor ve çok memnun tavsiye ettigi için aldım bende tavsiye edrim herşeyiyle 1 numara
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DH Misafiri 8 yıl
Nokia N8 almak istiyorum ama 12 yaşında biri olarak bu kadar hatası olan bir telefonu kullanabilir miyi bilemiyorum 1 milyara değecek kadar da süper olmadığına göre bu telefonu almamalıyız zira nokia express music'in(58oo sanırım ) dokunmatık olanı daha güzel ..
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Grumman 8 yıl
Merhaba. Telefonu kullanmaya başlayalı yaklaşık 3 ay oldu. Genel olarak iyi gibi gözükse de işletim sistemi yüzünden puan kaybediyor. Zira bundan önce N900 kullanmıştım ve boyutlarını dikkate almazsak muhteşem bir cihazdı.
Fakat N8, N900ün çok gerisinde kalmış. Kapasitif ekran başarılı. Ancak parmakları kalın olan arkadaşlar mesaj yazarken epey zorlacak. Bu modelde sizi en çok kızdıracak olan Nokianın klasik BL serisiyle başlayan Lityum bir pil kullanmasına karşılık ne hikmetse pili kendiniz diğer modellerde olduğu gibi arka kapak açarak çıkartamıyorsunuz.
Bu Nokia tarafından doğrulanmamış(!) olsada bir tasarım hatası olarak karşımıza çıkıyor. Nokia sırasıyla E7 ve N9 model cihazları piyasaya sürmeye hazırlanıyor ancak (eskiden Maemo 5 olan) MeeGo olmadan bu modellerde ölü doğacak gibi gözüküyor.
Kamera çözünürlüğünün 12 MP. olmasına aldanmayın. Yazılım ile yükseltilmiş. Zira N86 8 MP. telefon bundan çok daha başarılı bir çekim kalitesine sahipti.
Bir Nokia kullanıcısı olarak telefonu tavsiye ediyorum. Özellikle NFS Shift deki grafik kalitesi sizi etkileyecek. Ama bir şeyi unutmayın. Bataryası çok hızlı boşalacak.
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sharpie 8 yıl
sen bi gel hele ana başlığa bakalım buradan bişey çıkmaz. tıkla.

forum.donanimhaber.com/...
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DH Misafiri 8 yıl
yaa dış görünüşüne hayran kaldım ama yorumlar aklımı karıştırdı almayı çok istiyorum ama sorun çıkmasından korkuyorum herkes ıphone al diyorr ama ben nokıa dan vazgeçemiyorum.kullanan birileri lütfen gerçek düşüncelerini yazabilirmi bende ona göre karar veriyim:S
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DH Misafiri 8 yıl
n8...bende beyenerek aldım hatırı sayılır bir ücretle ammmma daha 2gün bile geçmeden tel.kitlendi bir daha açılmadı şuanda 7 gündür serviste ve hiç bir haber yok akibeti ne olur bilmem nokia kapalı kutu bu tel.bu arızası biliniyorsa neden ithal edildi genpa bu olayı çözmesi gerekir yoksa olumsuz bir durumda hakkımı sonuna kadar arıyacağım n8alacakların dikkatine.mesajım yayınlanırsa herkesin bilgisi olur saygılarımla cengiz güner..n8 maduru....
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