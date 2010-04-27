Huzurlarınızda Nokia N8

Finlandiya merkezli lider telefon üreticisi Nokia, akıllı telefon pazarındaki değişime, hazırlık çalışmaları devam eden yeni modellerle dahil olmayı planlıyor. Intel ile iş birliğine giderek bir Maemo & Moblin birlikteliği olan MeeGo platformunu cep telefonlarında kullanmayı planlayan Nokia, öte taraftan yüksek performans segmentinde yer alacak modelleri için Qualcomm'un Snapdragon platformuna da yakın ilgi gösteriyor. Apple ve HTC gibi yükselen değerlerin farkında olan Nokia, akıllı telefon pazarı için çok sayıda yeni model üzerinde çalışıyor. İşte o modellerden biri olan ve firmanın yeni amiral gemisi olacağı düşünülen N8'in teknik özellikleri ortaya çıktı. Detaylı fotoğraflarından sonra teknik özellikleri de beliren N8, Nokia için büyük önem taşıyor zira N8, Symbian^3 platformunu kullanan ilk cihaz olarak firmanın gelecek modelleri hakkında ipuçları taşıyor.

Telefon endüstrinin merakla beklediği modellerden biri olan N8, henüz Nokia tarafından resmi olarak detaylandırılmış olmasa da, pek çok modelde olduğu gibi üründen önce detaylı özellikleri geldi. Üçüncü çeyrekte yani yaz döneminde çıkması beklenen telefon, açıklanan özelliklere göre 113.5 x 59 x 12.9 mm boyutlarında ve 135 gram ağırlığında olacak. Dört-bant GSM, beş-bant 3G ve WCDMA desteği ile sunulacak telefonda 640 x 360 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3.5-inç boyutundaki kapasitif dokunmatik, OLED ekran (16:9 nHD) kullanılacak. Bu noktada özellikle parantez açmakta fayda var zira keskin ve canlı görüntüler sunma konusunda başarısı ispatlanan OLED ekran tercihi, çoklu ortam özellikleriyle de iddialı olan N serisi için oldukça önemli bir argüman.

Nokia N8 için netliğe kavuşan bir diğer detay ise sahip olduğu işlemci. Yayınlanan bilgilere göre N8'e, 680MHz'de çalışan ARM11 tabanlı bir işlemci güç veriyor. 256MB RAM ve 512MB ROM bellek ile donatılan telefon, 16GB entegre depolama kapasitesiyle geliyor. 32GB'a kadar microSD kart desteği sunan Nokia N8'in öne çıkan iddialı özelliklerinden bir diğeri de sahip olduğu kamera. 12 megapiksel çözünürlüğündeki kamera, Carl Zeiss Tessar f/2.8 28mm lens, Xenon flash, 20x sayısal yakınlaştırma ve 720p (25 fps) video çekim yeteneği gibi güçlü detaylarla donatılmış.

Diğer özellikleri arasında Wi-Fi b/g/n, çoklu dokunmatik, Bluetooth 2.1, Stereo-FM radyo,entegre GPS (A-GPS), 3D akselometre, yakınlık sensörü ve Dolby Digital Plus gibi detaylara yer verilen N8, microUSB portuyla birlikte Mini-HDMI konnektörüne de sahip. BL-4D 1200mAh pil kullanan Nokia N8, 2G ve 3G üzerinden yapılacak görüşmelerde sırasıyla 7.7 saat ve 5.4 saat, 720p video (H.264) oynatımında 7.7 saat, 720p video kaydında ise 3.2 saat aralıksız kullanılabilecek. Taşınabilir çoklu ortam üssü olacak gibi görünen Nokia N8, yukarıda da belirttiğimiz gibi üçüncü çeyrekte, beş farklı renk seçeneği (Koyu Gri, Gümüş Beyazı, Yeşil, Mavi, Turuncu) ve 500$ civarındaki yurt dışı satış fiyatı ile pazara sunulacak.

http://www.unwiredview.com/2010/04/26/nokia-n8-full-spec-sheet-leaks/