Huzurlarınızda Nokia N8

Finlandiya merkezli lider telefon üreticisi Nokia, akıllı telefon pazarındaki değişime, hazırlık çalışmaları devam eden yeni modellerle dahil olmayı planlıyor. Intel ile iş birliğine giderek bir Maemo & Moblin birlikteliği olan MeeGo platformunu cep telefonlarında kullanmayı planlayan Nokia, öte taraftan yüksek performans segmentinde yer alacak modelleri için Qualcomm'un Snapdragon platformuna da yakın ilgi gösteriyor. Apple ve HTC gibi yükselen değerlerin farkında olan Nokia, akıllı telefon pazarı için çok sayıda yeni model üzerinde çalışıyor. İşte o modellerden biri olan ve firmanın yeni amiral gemisi olacağı düşünülen N8'in teknik özellikleri ortaya çıktı. Detaylı fotoğraflarından sonra teknik özellikleri de beliren N8, Nokia için büyük önem taşıyor zira N8, Symbian^3 platformunu kullanan ilk cihaz olarak firmanın gelecek modelleri hakkında ipuçları taşıyor.
Telefon endüstrinin merakla beklediği modellerden biri olan N8, henüz Nokia tarafından resmi olarak detaylandırılmış olmasa da, pek çok modelde olduğu gibi üründen önce detaylı özellikleri geldi. Üçüncü çeyrekte yani yaz döneminde çıkması beklenen telefon, açıklanan özelliklere göre 113.5 x 59 x 12.9 mm boyutlarında ve 135 gram ağırlığında olacak. Dört-bant GSM, beş-bant 3G ve WCDMA desteği ile sunulacak telefonda 640 x 360 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3.5-inç boyutundaki kapasitif dokunmatik, OLED ekran (16:9 nHD) kullanılacak. Bu noktada özellikle parantez açmakta fayda var zira keskin ve canlı görüntüler sunma konusunda başarısı ispatlanan OLED ekran tercihi, çoklu ortam özellikleriyle de iddialı olan N serisi için oldukça önemli bir argüman.
Nokia N8 için netliğe kavuşan bir diğer detay ise sahip olduğu işlemci. Yayınlanan bilgilere göre N8'e, 680MHz'de çalışan ARM11 tabanlı bir işlemci güç veriyor. 256MB RAM ve 512MB ROM bellek ile donatılan telefon, 16GB entegre depolama kapasitesiyle geliyor. 32GB'a kadar microSD kart desteği sunan Nokia N8'in öne çıkan iddialı özelliklerinden bir diğeri de sahip olduğu kamera. 12 megapiksel çözünürlüğündeki kamera, Carl Zeiss Tessar f/2.8 28mm lens, Xenon flash, 20x sayısal yakınlaştırma ve 720p (25 fps) video çekim yeteneği gibi güçlü detaylarla donatılmış.
Diğer özellikleri arasında Wi-Fi b/g/n, çoklu dokunmatik, Bluetooth 2.1, Stereo-FM radyo,entegre GPS (A-GPS), 3D akselometre, yakınlık sensörü ve Dolby Digital Plus gibi detaylara yer verilen N8, microUSB portuyla birlikte Mini-HDMI konnektörüne de sahip. BL-4D 1200mAh pil kullanan Nokia N8, 2G ve 3G üzerinden yapılacak görüşmelerde sırasıyla 7.7 saat ve 5.4 saat, 720p video (H.264) oynatımında 7.7 saat, 720p video kaydında ise 3.2 saat aralıksız kullanılabilecek. Taşınabilir çoklu ortam üssü olacak gibi görünen Nokia N8, yukarıda da belirttiğimiz gibi üçüncü çeyrekte, beş farklı renk seçeneği (Koyu Gri, Gümüş Beyazı, Yeşil, Mavi, Turuncu) ve 500$ civarındaki yurt dışı satış fiyatı ile pazara sunulacak.
http://www.unwiredview.com/2010/04/26/nokia-n8-full-spec-sheet-leaks/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
uygulama yönünden sıkıntı yaşıyormusunuz ve şarjı ne kadar gidiyor
hergün bir telefon alıyorsun galiba.
1.si bilgisayarda değişme yok yani casper ın diyelm a2 modeli hepsinde aynı..o zaman daha önce kötü pc kullanmış ya da hiç kullanmamış biri alıyo "ooo diyo ne güzel bilgisayar"..ama a2 den önce çok iyi bi pc kullanmış olan kişi beğenmiyo onaylamıyo..
2.si a2 bilgisayarı her yerde aynı değil..yani bazı yerlerde sağlam bazı yerlerde değil..
eğer durum 1. gibiyse suç alette değil..2. gibiyse suç alette..teknolojik aletleri ilk çıktğnda "ilk bende olsun" hawasıyla koşmamak laz hemen almak için..ilk sürüm sorunlu olabilio genelde..werdiğimiz para az değil sonuçta 1000 küsür lira..bn lg kp500 yüzünden dokunmtkten soğudm o yüzden n97 yi de düşünüyorm ama n97 gibi tele koya koya 5mp cam. koymuşlar ona yanıyorm insan 8 koyar yaa..her neyse bnm terchm bu 2si..genelde donuo reset atıo kitlenio diyolar..nedenini de söyleym alırsan sakata gelme..tonla uygulama war ya hani..adam kıçı kırık telden n8 e geçmiş tüm uygulamaları indirmeden 32+16=48 gb hafızanın 20 sini doldurmadan durur mu?kesnlkle durmaz..sonra virüs de bulaşr menü de kasar fotoğraflar da ...
sakın n8'i doğubanktan alma.kapanırda açılmassa garantiden yaptıramassın elinde kalır.
Fakat N8, N900ün çok gerisinde kalmış. Kapasitif ekran başarılı. Ancak parmakları kalın olan arkadaşlar mesaj yazarken epey zorlacak. Bu modelde sizi en çok kızdıracak olan Nokianın klasik BL serisiyle başlayan Lityum bir pil kullanmasına karşılık ne hikmetse pili kendiniz diğer modellerde olduğu gibi arka kapak açarak çıkartamıyorsunuz.
Bu Nokia tarafından doğrulanmamış(!) olsada bir tasarım hatası olarak karşımıza çıkıyor. Nokia sırasıyla E7 ve N9 model cihazları piyasaya sürmeye hazırlanıyor ancak (eskiden Maemo 5 olan) MeeGo olmadan bu modellerde ölü doğacak gibi gözüküyor.
Kamera çözünürlüğünün 12 MP. olmasına aldanmayın. Yazılım ile yükseltilmiş. Zira N86 8 MP. telefon bundan çok daha başarılı bir çekim kalitesine sahipti.
Bir Nokia kullanıcısı olarak telefonu tavsiye ediyorum. Özellikle NFS Shift deki grafik kalitesi sizi etkileyecek. Ama bir şeyi unutmayın. Bataryası çok hızlı boşalacak.
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