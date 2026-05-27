HyperOS 4 ile yapay zekâ ajanları sisteme giriyor

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ trendini kaçırmak istemeyen Xiaomi, yazılım tarafında uzun süredir önemli yatırımlar hayata geçiriyor. Firma yeni tanıtacağı HyperOS 4 işletim sistemi ile bu çabalarının meyvelerini almak üzere.

HyperOS 4 geliyor

Firmanın finansal raporlarını paylaştığı toplantıda yaptığı açıklamaya göre Temmuz ya da Ağustos ayında yeni HyperOS işletim sistemi kullanıma sunulacak. İsim doğrudan belirtilmese de bunun HyperOS 4 olacağı daha önce pek çok kaynak tarafından sızdırılmıştı.

HyperOS 4 ile gelecek en önemli yenilik miclaw yapay zekâ ajanı olacak. Miclaw sistem seviyesinde kullanıcıların komutları ile pek çok fonksiyonu yerine getirecek, arka planda kullanıcıyı tanıyacak ve sürekli kullanıcı davranışına göre kendisini güncelleyecek.

Xiaomi patronu Lu Webing yapay zekâ ve miclaw entegrasyonunun şirket için dönüm noktası olacağına inanıyor. Ayrıca Xiaomi'nin mevcut sistem mimarisinin bazı parçalarını kendi geliştirdiği yerel mimariyle değiştireceğine işaret ediyor. Bununla birlikte uygulama uyumluluğu sorunlarını önlemek için şimdilik Android'in yerel servisleri kullanılmaya devam edecek.

