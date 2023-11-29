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    HyperX Cloud II Wireless oyuncu kulaklığı büyük indirime girdi!

    Amazon'da HyperX Cloud II Wireless oyuncu kulaklığı, son 8 ayın en düşük fiyatına indi. Kablolu fiyatına kablosuz modeli satın alabilirsiniz.                          
    HyperX Cloud II Wireless oyuncu kulaklığı büyük indirime girdi! Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de yüksek satış rakamları yakalayan ve oyuncuların severek kullandığı HyperX Cloud II’nin kablosuz versiyonu olan HyperX Cloud II Wireless modeli büyük indirime girdi. Son 8 ayın en düşük fiyatına indi.

    Amazon’da HyperX Clouds II Wireless modeli 2.663 TL’ye satılıyor. Diğer sitelerde ise 4.000 TL’nin üzerinde fiyatlara satılıyor. Neredeyse kablolu versiyon fiyatına kablosuz versiyonu satın alma fırsatı elde edebilirsiniz.

    Satın almak için tıklayın:

    HyperX Cloud II Wireless - 2.663 TL

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 4 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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