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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hyundai Assan'dan Kapınızdaki Servis ve ücretsiz dezenfektasyon hizmeti

    Hyundai Assan, koronavirüs salgını nedeniyle aracını bakıma götüremeyen müşteriler için Kapınızdaki Servis hizmetini başlattı. Bu kapsamda araç, sahibinin kapısından alınıp tekrar kapısına bırakılacak
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Hyundai Assan'dan Kapınızdaki Servis ve ücretsiz dezenfektasyon hizmeti
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    Küresel bir salgın haline gelen koronavirüs nedeniyle tüm hayatımız değişirken otomotiv sektöründe de sağlık ve can güvenliği açısından bir takım yeni uygulamalar hayata geçirilmeye başlandı. Hyundai Assan da müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını düşünerek hizmet çeşitliliğini artırdı.

    Servise gelen araçlar dezenfekte edilecek

    Tüm Türkiye’deki Hyundai Yetkili Servislerinde geçerli olan “Kapınızdaki Servis” uygulaması ile müşteriler evlerinden çıkmadan araçlarının bakımlarını gerçekleştirebilecek. Servis personeli tarafından kapıdan alınarak periyodik bakımı yapılan Hyundai araçlar, ücretsiz dezenfekte edilerek güvenli bir şekilde tekrar eve teslim edilecek.

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    Sağlık personelinden işçilik ücreti alınmayacak

    Nisan ayı boyunca geçerli olacağı açıklanan “Kapınızdaki Servis” uygulamasına ek olarak, sağlık çalışanlarından sahibi oldukları Hyundai marka araçlarının periyodik bakımları için herhangi bir işçilik ücreti alınmayacak. Konuyla ilgili açıklamasına yer verilen Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel şunları söyledi:

    Sağlık personelimiz de bizler için canla başla mücadele ederek yoğun mesai harcıyor. Biz de Hyundai Assan ailesi olarak kendilerine teşekkür amaçlı araç bakım süreçlerinde işçilik ücreti almayacağız.

    Showroom’larda da daha az temas ve sağlığın korunması adına gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirten Berkel, ilerleyen günlerde daha farklı uygulamaları da hayata geçirmeyi planladıklarını dile getirdi.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    DavutBurak36 4 gün yeni yorumcu
    cidden önemli bir önelm hundai teşekkürler bütün dünya için böyle bir karar vermeniz beni çok sevindirdi
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    ayseyilmaz35 4 gün yeni yorumcu
    inanılmaz bir hizmet böyle iyi kalpli insanlar oldukça bu dünyaya kolay kolay zarar gelmez
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    Bay Robot ( tunc) 5 gün
    Başlığı elli kere okudum ama öyle bir çeviri yapmışsın dki hiçbir şey anlamadım...
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