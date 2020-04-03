Hyundai Assan'dan Kapınızdaki Servis ve ücretsiz dezenfektasyon hizmeti

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Küresel bir salgın haline gelen koronavirüs nedeniyle tüm hayatımız değişirken otomotiv sektöründe de sağlık ve can güvenliği açısından bir takım yeni uygulamalar hayata geçirilmeye başlandı. Hyundai Assan da müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını düşünerek hizmet çeşitliliğini artırdı.

Servise gelen araçlar dezenfekte edilecek

Tüm Türkiye’deki Hyundai Yetkili Servislerinde geçerli olan “Kapınızdaki Servis” uygulaması ile müşteriler evlerinden çıkmadan araçlarının bakımlarını gerçekleştirebilecek. Servis personeli tarafından kapıdan alınarak periyodik bakımı yapılan Hyundai araçlar, ücretsiz dezenfekte edilerek güvenli bir şekilde tekrar eve teslim edilecek.

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Sağlık personelinden işçilik ücreti alınmayacak

Nisan ayı boyunca geçerli olacağı açıklanan “Kapınızdaki Servis” uygulamasına ek olarak, sağlık çalışanlarından sahibi oldukları Hyundai marka araçlarının periyodik bakımları için herhangi bir işçilik ücreti alınmayacak. Konuyla ilgili açıklamasına yer verilen Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel şunları söyledi:

“Sağlık personelimiz de bizler için canla başla mücadele ederek yoğun mesai harcıyor. Biz de Hyundai Assan ailesi olarak kendilerine teşekkür amaçlı araç bakım süreçlerinde işçilik ücreti almayacağız.”

Showroom’larda da daha az temas ve sağlığın korunması adına gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirten Berkel, ilerleyen günlerde daha farklı uygulamaları da hayata geçirmeyi planladıklarını dile getirdi.

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