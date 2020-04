Honda, GM'nin platformunu kullanan iki yeni elektrikli araç üretecek

Tam Boyutta Gör

Elektrikli araç pazarına oldukça yavaş bir giriş yapan Honda, General Motors (GM) ile arasındaki iş birliğini elektrikli araç teknolojilerini de kapsayacak şekilde genişletti.

İkili arasında imzalanan yeni anlaşmaya göre, Honda logosu taşıyacak iki yeni elektrikli araçta GM’nin yeni elektrikli araç platformu kullanılacak ve bu araçlar yine GM’nin Ultium bataryalarından güç alacak. Japon üretici Honda ise araçların iç ve dış tasarımlarından sorumlu olacak. Ayrıca, sürücü asistan sistemleri gibi gelişmiş teknolojiler arasında da GM izleri görmemiz muhtemel.

İlginizi Çekebilir

Renault'dan 700 km menzile sahip elektrikli SUV konsepti: Morphoz

Honda ve GM iş birliğinde geliştirilecek elektrikli araçlar Kuzey Amerika’daki GM fabrikalarında üretilecek. Araçların hangi gövde tipinde üretileceği henüz belli değil fakat 2024 yılında yollara çıkmasının planlandığı da verilen bilgiler arasında.

Ayrıca Bkz. "Araç sahiplerinin beklediği karar Resmi Gazete'de: Muayene süreleri uzatıldı"

Konuyla ilgili açıklamalarına yer verilen Amerika Honda Motor Başkan Yardımcısı Rick Schostek, İki markanın gücünü bir araya getiren bu iş birliği sayesinde elektrikli araçları daha az maliyetle üretebileceklerini ve müşterilere daha uygun fiyatla sunabileceklerini belirtti.

Japon üretici şu sıralar ilk elektrikli otomobili Honda E’yi satışa sunmanın hazırlıklarını yapıyor. Önümüzdeki yaz yollara çıkması planlanan otomobil, geçtiğimiz günlerde sonuçları açıklanan 2020 Red Dot Tasarım Ödülleri kapsamında “Best of the Best” (En iyinin de iyisi) seçilerek her kategorinin en iyisine verilen büyük ödülün sahibi olmuştu. Söz konusu aracın tasarımına aşağıdaki galeriden göz atabilirsiniz:

https://hondanews.com/en-US/honda-automobiles/releases/release-5f2b9148a4739fe74624ff20d90029e7-general-motors-and-honda-to-jointly-develop-next-generation-honda-electric-vehicles-powered-by-gms-ultium-batteries

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.