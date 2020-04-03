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    Honda, GM'nin platformunu kullanan iki yeni elektrikli araç üretecek

    Honda ve General Motors (GM) arasındaki iş birliği elektrikli araçlara da sıçradı. Honda'nın GM'nin yeni platformunu ve batarya teknolojisini kullanan iki yeni elektrikli araç üreteceği açıklandı.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Honda, GM'nin platformunu kullanan iki yeni elektrikli araç üretecek
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    Elektrikli araç pazarına oldukça yavaş bir giriş yapan Honda, General Motors (GM) ile arasındaki iş birliğini elektrikli araç teknolojilerini de kapsayacak şekilde genişletti.

    İkili arasında imzalanan yeni anlaşmaya göre, Honda logosu taşıyacak iki yeni elektrikli araçta GM’nin yeni elektrikli araç platformu kullanılacak ve bu araçlar yine GM’nin Ultium bataryalarından güç alacak. Japon üretici Honda ise araçların iç ve dış tasarımlarından sorumlu olacak. Ayrıca, sürücü asistan sistemleri gibi gelişmiş teknolojiler arasında da GM izleri görmemiz muhtemel.

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    Honda ve GM iş birliğinde geliştirilecek elektrikli araçlar Kuzey Amerika’daki GM fabrikalarında üretilecek. Araçların hangi gövde tipinde üretileceği henüz belli değil fakat 2024 yılında yollara çıkmasının planlandığı da verilen bilgiler arasında.

    Ayrıca Bkz. "Araç sahiplerinin beklediği karar Resmi Gazete'de: Muayene süreleri uzatıldı"

    Konuyla ilgili açıklamalarına yer verilen Amerika Honda Motor Başkan Yardımcısı Rick Schostek, İki markanın gücünü bir araya getiren bu iş birliği sayesinde elektrikli araçları daha az maliyetle üretebileceklerini ve müşterilere daha uygun fiyatla sunabileceklerini belirtti.

    Japon üretici şu sıralar ilk elektrikli otomobili Honda E’yi satışa sunmanın hazırlıklarını yapıyor. Önümüzdeki yaz yollara çıkması planlanan otomobil, geçtiğimiz günlerde sonuçları açıklanan 2020 Red Dot Tasarım Ödülleri kapsamında “Best of the Best” (En iyinin de iyisi) seçilerek her kategorinin en iyisine verilen büyük ödülün sahibi olmuştu. Söz konusu aracın tasarımına aşağıdaki galeriden göz atabilirsiniz:



    https://hondanews.com/en-US/honda-automobiles/releases/release-5f2b9148a4739fe74624ff20d90029e7-general-motors-and-honda-to-jointly-develop-next-generation-honda-electric-vehicles-powered-by-gms-ultium-batteries Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    DavutBurak36 4 gün yeni yorumcu
    hem görünüşü hem bataryası hem rahatlığı üst derece
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    ayseyilmaz35 4 gün yeni yorumcu
    elektrikli araçların gelişmesi beni cidden çok sevindiriyor hem sessiz hemde carbondiyoksit yaymıyor daha ne isteyebilirsin
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    TIGERSHARK 4 gün
    GM Bu eketrikli araba konusunda baya başarılı mesela bolt modeli nissan leaf den daha başarılı bir araç olmasına rağmen GM Dünyada ki pazarlama başarısızlığından dolayı çok isim yapamadı Belki bu platform da çıkacak modelleri ile elektrikli piyasasında daha büyük bir başarı elde edebilirler.

    Meraklısına bolt ev 2020


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