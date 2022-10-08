Hyundai'nin 576 beygirlik elektrikli otomobil konsepti RN22e ve özellikleri

RN22e ismi nereden geliyor?
Hyundai’nin RM Projesi, ilk olarak 2014 yılında ilk prototipi olan RM14 ile dikkat çekmeye başlamıştı. RM terminolojisi, N prototip modelinin “Racing Midship” arkadan itişli özelliğini, orta güç aktarma konfigürasyonunu, ideal yol tutuş dengesini ve çeviklik sağlayan tasarım felsefesini ifade ediyor. RM projesinin başlangıcından bu yana, RM14, RM15, RM16 ve RM19 gibi konseptler üreten Hyundai, ilk elektrikli prototipi olan RM20e’yi de 2020’de görücüye çıkarmış ve orijinal kod adını kullanmaya devam etmişti.
Bu yılın başlarında RN22e ile birlikte elektrikli vizyonunu paylaşan Hyundai, ‘RM’ adını da ‘RN’ olarak değiştirdi. RN isminin ‘R’si Rolling, ‘N’si ise N markasından geliyor. Model adındaki sayı ise üretildiği yılı belirtiyor. Sondaki ‘e’ ise elektrikli teknolojiyi simgeliyor.
IONIQ 6’dan bilgi aktarımı
Hyundai N markası, daha performanslı modeller geliştirmek için yarış pistlerinden faydalanıyor. Örneğin, i20 N, i20 WRC otomobilinden gelirken, Veloster üzerine inşa edilen son RM projelerinin aksine N markası da IONIQ serisindeki en son modelden ilham aldı. RN22e, optimal aerodinamiden yararlanmak için IONIQ 6 tabanlı bir tasarımı kullanıyor.
Tek kavisli profille hazırlanmış tasarım, Hyundai’nin şimdiye kadarki en düşük sürtünme katsayısı olan 0.21’i beraberinde getiriyor. RN22e’nin performansını en üst düzeye çıkarmak için de Hyundai N’in motor sporlarından gelen teknik becerisinden yararlanılıyor.
576 hp güç ve 740 Nm tork
Hyundai’nin optimize edilmiş tork dağılımı sağlayan ilk dört tekerlekten çekiş sistemi, RN22e’de hayat bulurken, öndeki elektrik motorunun maksimum çıkışı 160 kW olarak belirlenmiş. Arkada ise 270 kW gücünde bir başka elektrik motoru daha var. Toplamda 430 kW yani 576 HP güç üreten otomobilin maksimum torku ise 740 Nm. RN22e ayrıca, ön ve arkada güç dağıtımına izin veren EV şanzıman ayırıcı teknolojisi ile donatılmış.
Bu özellik, Hyundai Motorsport’un ralli parkurlarında elde ettiği tecrübelere göre geliştirilirken direksiyon başında daha fazla heyecan sağlamak için sürüş durumuna göre ön tekerlek motorunun bağlantısını keserek çekiş gücünü dört tekerleğe veya sadece arka tarafa aktarıyor. Böylece çekiş arasında hızla geçiş yaparak daha fazla adrenalin salgılanmasına olanak sağlıyor.
Hyundai, öncelikli olarak önümüzdeki yıl IONIQ 5 N modelini piyasaya sunacak ve daha sonra da performanslı EV model serisine hız kesmeden devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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