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    Yeni Dacia Jogger'ın hibrit versiyonu Paris'te tanıtılacak

    2023 Dacia Jogger Hybrid, Romanya merkezli üreticinin ilk hibrit modeli olarak önümüzdeki yılın bahar döneminde satışa sunulacak. Jogger Hybrid, Clio E-Tech ile aynı sistemi kullanacak.
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    Yeni Dacia Jogger'ın hibrit versiyonu Paris'te tanıtılacak Tam Boyutta Gör
    Dacia, geçtiğimiz haftalarda düzenlediği bir etkinlik ile Paris Otomobil Fuarı'nda sergileyeceği yeniliklerin ön gösterimini yaptı. Bu etkinlikte Manifesto konsepti, Jogger için kamp kiti ve yeni logoyla güncellenen ürün gamı gösterildi. Ancak Dacia'nın fuar için hazırladığı sürprizler bunlarla sınırlı kalmayacak.

    Romanya merkezli üretici, 7 koltuklu modeli Jogger'ın hibrit versiyonunu da ilk kez bu fuarda sergileyecek. Ayrıca Duster'ın 'Mat Edition' isimli versiyonu da burada görücüye çıkarılacak.

    Dacia Jogger, şirketin ilk hibrit modeli olarak önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek. Dacia bu motoru 'Hybrid 140' olarak adlandırıyor. İsmi de aslında 140 hp güç üretiyor olmasından geliyor. Jogger Hybrid'de kullanılan sistem, grubun diğer hibrit üyeleri Renault Clio E-Tech ve Captur E-Tech'de de bununan 1.6 litre benzinli motordan güç alacak.

    Yeni Dacia Jogger'ın hibrit versiyonu Paris'te tanıtılacak Tam Boyutta Gör
    Söz konusu içten yanmalı motora biri yüksek voltajlı marş motoru olmak üzere iki elektrik motoru eşlik edecek. Elektromotorlara güç vermek için de 1,2 kWsa'lik (230V) küçük bir batarya görev yapacak. Jogger Hibrit fişe takılıp şarj edilebilen bir otomobil olmayacağı için bu batarya rejeneratif frenlemeden kazandığı enerji ile şarj olacak.

    Dacia Jogger'ın hibrit versiyonu için değerler henüz belli değil ancak aynı sistem Clio E-Tech'in 0-100 km/s hızlanmasını 9,9 saniyede tamamlamasını sağlıyor. Jogger daha büyük ve ağır bir araç olduğu için bu süre daha uzun olacaktır ancak yine de 1.0 litre üç silindirli motora göre daha iyi performans sağlamasını bekleyebiliriz.

    Dacia Duster'ın 'Mat Edition' versiyonuyla ilgili ise henüz paylaşılan bir görsel yok. Ancak SUV'un özel bir gövde rengiyle, en yüksek donanımlarla ve TCe 150 motor ile EDC şanzıman kombinasyonuyla tanıtılacağını biliyoruz. Yeni logoyla daha da şık görünen Duster'ın bu özel versiyonu 2022'nin sonunda ön siparişe açılacak.

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    Emirhan1978 3 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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