Hyundai Kona Electric, Avrupa'da üretim bandına çıkıyor

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Avrupa’da elektrikli otomobillere yönelik talep gün geçtikçe artıyor. Hyundai de bu kapsamda Kona Electric’in Avrupa’daki teslimat süresini kısaltmak için harekete geçti.

Güney Koreli üretici, Avrupa’daki müşteriler için Kona Electric’in üretimine ağırlık vereceklerini ve elektrikli crossover modelini Mart ayından itibaren Çekya’daki Nosovice fabrikasında üretmeye başlayacaklarını duyurdu. İ30 ve Tucson modellerinin de üretildiği fabrikada günde 1,500 adete yakın araç üretiliyor. Kona Electric’in de burada üretim bandına çıkmasıyla birlikte yıllık üretim kapasitesinin 350 bin adete ulaşması bekleniyor.

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Yapılan açıklamaya göre Kona Electric’in Kore’deki mevcut üretimi de devam edecek. Hyundai, söz konusu iki fabrikada eş zamanlı üretim yaparak araçların teslimat sürelerinde zaman tasarrufu elde edecek. Hyundai bu sayede, Kona Electric, Ioniq Electric ve hidrojen yakıt hücreli Nexo dahil olmak üzere Avrupalı müşterilerine 80 binden fazla sıfır emisyonlu araç sağlayacak. Böylelikle, 2020’de Avrupa’nın en önemli elektrikli araç üreticisi olma hedefine bir adım daha yaklaşmış olacak.

2018 yılında satışa sunulan Hyundai Kona Electric’e en çok Almanya, Fransa, Hollanda ve Norveç’ten talep geldiği ifade ediliyor. Hyundai Türkiye ekibi de Kona Electric için çalışmalarını sürdürüyor fakat aracın ülkemize ne zaman geleceği konusunda henüz net bir bilgi yok. Hyundai Kona Electric’in özelliklerine buradaki haberimizden göz atabilirsiniz.

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