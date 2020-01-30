Çin, Koronavirüs nedeniyle Tesla'dan Şangay fabrikasını kapatmasını istiyor

Tam Boyutta Gör

Ülkemizde de gündemden düşmeyen Koronavirüs salgını konulu haberler, birçok teknoloji şirketini de etkilemiş durumda. Dünyanın önde gelen teknoloji üretim tesislerinin Çin merkezli olması, bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin üretim sürecine de olumsuz yansıdı.

Ayrıca Bkz. "Realme C3'ün teknik özellikleri belli oldu"

Süre uzayabilir

Tesla yöneticilerinin açıkladığı üzere, Çin hükümeti Koronavirüs salgını sebebiyle, şirketin Şangay'da faaliyet gösteren üretim tesisinin kapatılmasını istiyor. 9 Şubat tarihine kadar kapalı kalması istenen Tesla Şangay fabrikasının, Model 3 üretiminde bir buçuk haftalık gecikme yaşanmasına ve şirketin 2020 yılı ilk çeyrek karlılığına da olumsuz olarak etki yapacağı belirtildi.

Tam Boyutta Gör

Elektrikli otomobil üreticisi, geçen yılın sonunda Şangay fabrikasında üretilen ilk araçları teslim etmeye başlamıştı. Çin'de büyüyen elektrikli araç pazarında iyi bir pay kapmayı amaçlayan Tesla'nın planları Koronavirüs salgını nedeniyle biraz sekteye uğrayacak diyebiliriz. Arama devi Google da dün yaptığı açıklama ile birlikte, Çin ofislerini geçici olarak kapttığını duyurmuştu. Eğer Koronavirüs salgını kontrol altına alınamazsa, dünya devi şirketlerin üretim tesisleri ve ofisleri daha uzun bir süre kapalı kalabilir.

https://www.theverge.com/2020/1/29/21114377/tesla-coronavirus-delay-production-factory-china

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.