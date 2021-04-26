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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2021 Volkswagen T7 Multivan'a ilişkin yeni ipuçları paylaşıldı

    Haziran ayında tanıtılması beklenen T7 Multivan'ın büyük bir cam tavan ve raylı sistemle hareket ettirilebilen bireysel koltuklarla geleceğini öğrendik. İşte detaylar:
    26 Nisan 2021, 16:00 (11 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2021 Volkswagen T7 Multivan'a ilişkin yeni ipuçları paylaşıldı
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    Volkswagen Ticari Araçlar, önümüzdeki yaz resmi olarak tanıtılması beklenen T7 Multivan ile ilgili yeni ipuçları paylaşmaya devam ediyor. Daha önce aracın ön bölümüne ilişkin bir çizimle karşımızda olan şirket, şimdi de iç mekanla ilgili bazı bilgiler paylaştı.

    Paylaşılan görselde, Transporter'ın yolcu taşımaya yönelik versiyonu 2021 Volkswagen T7 Multivan'ın sunduğu yaşam alanının ferahlığına vurgu yapılıyor. Bu alanda geniş yan camlar dikkat çekerken, üst tarafta da iki bölümden oluşan devasa bir cam tavan göze çarpıyor.

    Volkswagen'in ticari araç birimi bu görselin yanı sıra T7 Multivan'daki kabinin esnekliğini ön plana çıkaran bazı bilgiler paylaştı. Örneğin araçta yeni bir oturma sistemine yer verilmiş. Bu kapsamda üçüncü sıraya kolayca çıkarılıp takılabilen bireysel koltuklar yerleştirilmiş. Alman marka, eskiye göre çok daha hafif olduğu belirtilen ikinci ve üçüncü sıra koltukların yolcu yerine kargo taşımak istendiğinde çok kısa bir sürede sökülebildiğini belirtiyor.

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    2021 Volkswagen T7 Multivan'ın kabininde esneklik sağlayan bir diğer yenilik de arkadan ikinci sıra koltuklara kadar uzanan yeni ray sistemi olmuş. Bu noktada Volkswagen'in öne çıkardığı özellik ise üçüncü sıradaki orta koltuğun neredeyse birinci sırayla buluşacak kadar öne kaydırılabiliyor olması. Bu sayede yolcu taşırken aynı zamanda bisiklet ve diğer uzun eşyalar için de fazladan alan elde edilmiş oluyor.

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    Şirket ayrıca yıllardır Multivan'ın özellikleri arasında yer alan masayı da baştan yarattıklarını söylüyor. Raylı sisteme dahil edilen masa, bu sayede kabinin farklı yerlerinde kullanılabilecek şekilde hareket ettirilebiliyor. Öte yandan orta sıradaki koltukların 180 derece döndürülerek yüz yüze oturma düzeni sağlanması da artık bu tür araçlarda alıştığımız özelliklerden.

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi yeni nesil, sadece bireysel koltuklarla sunulan ilk Multivan olarak karşımıza çıkacak. Bu sayede ikinci ve üçüncü sırada hareket ettirilebilir ve çıkarılabilir 5 tane koltuğa yer verilecek. Yeni T7 Multivan önümüzdeki haziran ayında resmi olarak tanıtılacak. fakat şirket tanıtıma kadar yeni ipuçları paylaşacağını duyurdu.

    T7 Multivan'ın teknik detaylarıyla ilgili henüz pek fazla bilgi yok fakat satışa sunulduğu andan itibaren şarj edilebilir hibrit versiyona sahip olacağı daha önce onaylanmıştı.



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    ugah6aiw 14 saat önce

    video fail oynatılamıyor...

    djtomcat 2 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    daswagen (???????????? ) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    İşlevsellik ve fonksiyonellikte yine referansları belirleyecek yeniliklere gebe bu model. Ayrıca kocaeli/körfezde üretilmek suretiyle yerli üretim olacak büyük ihtimalle.
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    kesbi 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Keşke multivan versiyonu da Türkiye'ye gelse. Yılardır gelmiyor nedense.
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    F fırcasızressam 9 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Teknolojik bir araç bizi bekliyor gibime geldi
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