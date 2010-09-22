Hyundai Stereoscopic 3D destekli 24-inç monitör hazırladı

Hyundai bugün yaptığı açıklamayla Stereoscopic 3D destekli yeni monitörünü duyurdu. 24-inç boyutunda olan W243S kod adlı yeni monitör, 3D modelleme başta olmak üzere tasarım ve simülasyon uygulamalarıyla çalışan profesyonelleri hedef alıyor. 3D film ve 3D oyun gibi eğlence odaklı kullanım modellerine de uygun olan eni monitör, TN panel kullanıyor ve 1920 x 1200 piksel doğal çözünürlük desteği sunuyor. Tepki süresi 5ms, parlaklık seviyesi 300 cd/m2 ve dinamik karşıtlık oranı da 10,000:1 olarak açıklanan monitör, 3 Watt kapasiteli iki adet entegre hoparlör ile geliyor. Görüntü aktarımı için Komponent, D-Sub, DVI ve HDMI 1.3 konnektörlerini kullanan monitör, sahip olduğu özel standı sayesinde döndürülebiliyor ve yüksekliği ayarlanabiliyor. Beraberinde gelen özel yazılım ile 2D videoları 3D'ye çeviren W243S, üç yıllık garanti ile geliyor.

Hyundai tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Stereoscopic 3D destekli W24ES'in fiyatı ise 1399 Avro olarak telaffuz ediliyor.