Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hyundai Stereoscopic 3D destekli 24-inç monitör hazırladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,9b
1
6
Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Hyundai bugün yaptığı açıklamayla Stereoscopic 3D destekli yeni monitörünü duyurdu. 24-inç boyutunda olan W243S kod adlı yeni monitör, 3D modelleme başta olmak üzere tasarım ve simülasyon uygulamalarıyla çalışan profesyonelleri hedef alıyor. 3D film ve 3D oyun gibi eğlence odaklı kullanım modellerine de uygun olan eni monitör, TN panel kullanıyor ve 1920 x 1200 piksel doğal çözünürlük desteği sunuyor. Tepki süresi 5ms, parlaklık seviyesi 300 cd/m2 ve dinamik karşıtlık oranı da 10,000:1 olarak açıklanan monitör, 3 Watt kapasiteli iki adet entegre hoparlör ile geliyor. Görüntü aktarımı için Komponent, D-Sub, DVI ve HDMI 1.3 konnektörlerini kullanan monitör, sahip olduğu özel standı sayesinde döndürülebiliyor ve yüksekliği ayarlanabiliyor. Beraberinde gelen özel yazılım ile 2D videoları 3D'ye çeviren W243S, üç yıllık garanti ile geliyor.

Hyundai tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Stereoscopic 3D destekli W24ES'in fiyatı ise 1399 Avro olarak telaffuz ediliyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
vidoko 9 yıl
bu markaya bu para verilmez bence...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
barani 9 yıl
sanırım bunun özelliği 3d seyretmek için GEFORCE 3D VISION GÖZLÜK almak mecburiyeti yok3d lerde bu setide almak gerekiyordu bunda ise her hangi bir 3d gözlük yeterli tv lerde olduğu gibi bunun yıl sonunda türkiyede olacaktı diye duymuştum yavaş yavaş geliyor iyi oldu GEFORCE 3D VISION GÖZLÜK mahküm değiliz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
captanico 9 yıl

barani

sanırım bunun özelliği 3d seyretmek için GEFORCE 3D VISION GÖZLÜK almak mecburiyeti yok3d lerde bu setide almak gerekiyordu bunda ise her hangi bir 3d gözlük yeterli tv lerde olduğu gibi bunun yıl sonunda türkiyede olacaktı diye duymuştum yavaş yavaş geliyor iyi oldu GEFORCE 3D VISION GÖZLÜK mahküm değiliz

evet bende bu sonucu cıkardım acıklamalarda yazılanlardan.bir de 2 d filmleri 3 dye ceviren bir yazılım var + olarak.sanırım 3 d tv lerde kullanılan teknoloji kullanıldı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
yalnız fiyatı biraz fazla olmuş.. daha ucuza ips panel alınabilir ama onlarda da 3D olayı henüz yok..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
apollonx 9 yıl
TN panel diğer 3d özellikli lcd'lerden ne farkı varki bu monitör bu kadar pahalı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl 1e1: Dünyanın ilk Projeksiyonlu kamerası Nikon S1000PJ 9 yıl PS Move Özel Röportajı ve Türkçe oyunlardaki son durum! 9 yıl Haftanın en iyi 5 Android uygulaması -7- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim