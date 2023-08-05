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    Hyundai ve Seul Üniversitesi, batarya araştırma merkezi açıyor

    Hyundai Motor Grubu'nun 23 milyon dolar yatırım yapacağı bu projede lityum metal ve katı hal piller dahil olmak üzere 22 adet proje yürütülecek.                    
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    Hyundai ve Seul Üniversitesi, batarya araştırma merkezi açıyor
    Hyundai Motor Grubu, pil teknolojilerine yönelik yatırımlara hız kesmeden devam ediyor. Güney Koreli üretici, Seul Ulusal Üniversitesi (SNU) ile Ortak Pil Araştırma Merkezi kuruyor. Grup ve üniversite arasındaki bu işbirliği, elektrikli otomobillerdeki pil teknolojilerini ilerletmeyi ve aynı zamanda Hyundai’nin bu alandaki global liderlik hedefine ulaşmasını amaçlıyor.

    Ortaklık için düzenlenen imza töreninde konuşan Seul Ulusal Üniversitesi Başkanı Hong Lim Ryu şunları söyledi: “Ortak Pil Araştırma Merkezi, Hyundai Motor Grubu’nun gelişmiş pil teknolojisi için yeni bir başlangıç noktası olacak. Fakültemizin ve yüksek lisans öğrencilerinin, Hyundai Motor Grubu’nun yetkin araştırmacıları ile ortak bir sinerji yaratarak pillerin gelişiminden çeşitli yeniliklerin temellerinin atılmasına kadar tüm süreçlerde etkili olacak”.

    Hyundai Motor Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Euisun Chung ise konuyla ilgili açıklamasında, “Gelişmiş pillerle donatılmış mobilite çözümleri misyonumuz, gelecek nesiller için sürdürülebilir bir çevreye yönelik hedeflerimizin bir parçası. Ortak araştırma ve geliştirme yatırımlarımızla, mobilite endüstrisinin elektrifikasyona geçişinde önemli bir rol oynamayı amaçlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

    Batarya Araştırma Merkezi, Kasım 2021’de Grup ve Seul Ulusal Üniversitesi’nin ortak mutabakatıyla hayat bulmuştu. Karbon nötrlüğünü gerçekleştirme ve pil araştırma ekosistemi oluşturma konusunda hemfikir olan ortaklar, Seul Ulusal Üniversitesi’nin genişletilmiş Kimyasal İşlemler Enstitüsü içinde çalışmalarına başlayacak. Toplam 901 m2 alana yayılan merkezde yalnızca pil geliştirmek için özel bir alan yaratılacak.

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    Pil geliştirme, analiz, ölçüm ve tüm bu süreçler için 7 adet laboratuvar ve 1 adet konferans odası açılacak. Üniversitede elektrikli otomobiller için ilk kez böyle bir tesis kurulurken aynı zamanda otomotiv endüstrisine tecrübeli mühendisler ve alanında uzman kanaat liderleri de kazandırılmış olacak.

    Merkezde spesifik olarak, lityum metal piller, katı hal piller, pil yönetim sistemleri (BMS) ve pil işleme teknolojisi dahil olmak üzere 4 bölümde toplam 22 ortak araştırma projesi yürütülecek. Araştırmaya, Kore üniversitelerinden seçkin 21 profesör, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki özel yetenekler katılacak. Planlanan 22 araştırma projesinden 14’ü lityum metal ve katı hal pillerle ilgili olacak ve ağırlıkla yeni nesil piller geliştirmeye odaklanılacak.

    Pil maliyetleri azalacak

    Hyundai Motor Grubu, 2030 yılına kadar 30 milyar KRW’nin (23 milyon usd) üzerinde bir yatırım yapacak. Bu yatırım bütçesi, merkezin kurulması ve deneysel ekipmanların alınması için harcanacak. Ayrıca, Hyundai Motor Grubu, 2030 yılına kadar 3,64 milyon EV üretmeyi hedeflerken, merkezin geliştireceği bu katı piller yeni nesil elektrikli otomobillerde kullanılacak.

    Tüm bunlara ek olarak, Hyundai’nin bir diğer hedefi ise elektrikli otomobillerin satın alınabilirliğini ve pratikliğini artırmak için pillerin maliyetini düşürmek olacak. Böylelikle, 2026’da yüzde 75 ve 2030’da yüzde 45 oranında bir düşüş hedefleniyor. Hyundai, 2025 yılından itibaren, pil şirketleriyle ortaklaşa geliştirdiği lityum ferro fosfat (LFP) pilleri de ilk kez yeni nesil elektrikli araçlara uygulayacak.

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